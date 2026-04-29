Po mnenju strokovnjakov za srce je ta kruh bolj zdrav od kislega testa - in ni ne pira ne rženi

Kruh z drožmi velja za eno najbolj »prestižnih« oblik kruha. Zaradi dolge fermentacije s pomočjo naravnega »starterja«, droži, namesto kvasa ga številni povezujejo z boljšo prebavljivostjo in celo koristmi za zdravje. Poleg tega je za mnoge preprosto okusnejši, z značilno rahlo kiselkasto noto, hrustljavo skorjo in bogatim okusom, še posebej, ko je popečen in namazan z maslom.

A kot poudarjajo strokovnjaki iz organizacije British Heart Foundation (BHF), kislo testo ni nujno najboljša vsakodnevna izbira. Po njihovem mnenju obstaja bolj zdrava možnost, ki bi morala pogosteje končati na naših krožnikih: polnozrnati kruh.

Polnozrnati kruh kot najboljša vsakodnevna izbira

Nutricionistka organizacije BHF Victoria Taylor poudarja, da je kislo testo lahko dobra izbira, vendar ne nujno najbolj zdrava za redno uživanje. »Fermentacija pri kislem testu pomeni, da ima lahko nižji glikemični indeks kot običajen beli kruh,« pojasnjuje. Nižji glikemični indeks pomeni, da se krvni sladkor po zaužitju dviguje počasneje, kar je lahko posebej koristno za ljudi s sladkorno boleznijo. A kljub tej prednosti BHF kot vsakodnevno izbiro priporoča polnozrnati kruh, predvsem zaradi večje vsebnosti vlaknin.

»Polnozrnati kruh vsebuje več vlaknin, ki so pomemben del zdrave prehrane. Občasno je povsem v redu uživati beli kruh, vendar je boljša vsakodnevna izbira polnozrnat kruh,« poudarja Taylor.

Mit o »zdravju« kislega testa

V zadnjih letih je kislo testo pogosto predstavljeno kot bolj zdrava alternativa industrijskemu kruhu, zlasti zaradi domnevnega pozitivnega vpliva na prebavo in črevesje. A strokovnjaki opozarjajo, da je ta učinek pogosto pretiran.

Taylorjeva opozarja tudi na vsebnost soli v kruhu:

»Kruh je eden glavnih virov soli v naši prehrani, pekovski kruhi pa pogosto vsebujejo več soli kot tisti iz supermarketov. Čeprav je kislo testo videti bolj naravno, je lahko iz pekarne celo bolj slano kot običajen hlebec.«

Kaj pa zdravje črevesja?

Ena najpogostejših trditev o kruhu z drožmi je, da izboljšuje zdravje črevesja zaradi fermentacije. A po navedbah BHF to ne drži v takšni meri, kot si mnogi predstavljajo.

»Uživanje fermentiranih živil, kot sta jogurt in kimchi, ki vsebujeta žive bakterije, je povezano z dobrim zdravjem črevesja. Vendar pa se kvasovke in bakterije v kislem testu med peko v pečici uničijo,« pojasnjuje Taylor.

Ključno je ravnovesje

Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da pri prehrani ni pomembno izključevanje posameznih živil, temveč ravnovesje in raznolikost.

Droži torej ni treba izločiti iz prehrane, vendar ga ni smiselno obravnavati kot “superživilo”. Če želimo iz njega iztržiti čim več koristi, strokovnjaki svetujejo izbiro polnozrnate različice ali pripravo domačega kruha, kjer lahko nadzorujemo količino soli in sestavin.

Na koncu ostaja sporočilo preprosto: ne gre za to, kateri kruh je “prepovedan” ali “čudežen”, temveč kateri je najbolj primeren za vsakdanjo, uravnoteženo prehrano.