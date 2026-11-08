Po osmih urah sedenja nas boli vse telo. Zakaj smo utrujeni, čeprav skoraj nič ne delamo?

Celodnevno delo za računalnikom lahko povzroči bolečine v hrbtu, napetost v vratu in občutek težkih nog. Čeprav se zdi sedenje telesno nezahtevno, dolgotrajno vztrajanje v istem položaju ni nedolžno. Težava ni samo v slabi drži, temveč predvsem v pomanjkanju gibanja in prepogostem mirovanju.

Večino dneva presedimo, ne da bi se tega sploh zavedali. Sedimo med vožnjo, pri delu, med obroki, pred televizorjem in pogosto tudi v prostem času. Zato ni presenetljivo, da se po osmih urah za računalnikom pojavijo bolečine v hrbtu, otrdel vrat in neprijeten občutek v nogah. Včasih smo ob koncu delovnega dne utrujeni, kot da bi opravili precejšen fizični napor, čeprav smo skoraj ves čas sedeli.

Zakaj je tako? Sedenje sicer ne zahteva veliko energije, vendar dolgotrajno vztrajanje v enem položaju obremenjuje posamezne dele telesa. Poleg tega telesu primanjkuje raznovrstnega gibanja, ki ga potrebuje za dobro delovanje.

Tudi sedenje obremenjuje mišice in sklepe

Sedenje pogosto povezujemo s počitkom, vendar telo med mirovanjem ne počiva popolnoma. Mišice še vedno delujejo, saj morajo vzdrževati položaj telesa. Če več ur ostajamo v skoraj nespremenjeni drži, so določene mišice in druga tkiva dlje časa izpostavljeni podobnim obremenitvam.

Posledica je lahko občutek togosti, napetosti in nelagodja, predvsem v predelu vratu, ramen in hrbta. K temu lahko prispevajo tudi neustrezna delovna ergonomija, stres, pomanjkanje telesne dejavnosti in drugi dejavniki. Pri tem ni ene same popolne drže, ki bi vsakogar obvarovala pred bolečinami. Tudi prizadevanje, da bi ves delovni dan sedeli popolnoma vzravnano, ni najboljša rešitev. Veliko pomembneje je, da položaj telesa redno spreminjamo in se ne zadržujemo predolgo v istem položaju.

Že nekaj minut gibanja lahko pomaga

Eden najpreprostejših načinov za zmanjšanje posledic dolgotrajnega sedenja je redno prekinjanje mirovanja. Ni treba, da vsak odmor namenimo zahtevni vadbi. Že vstajanje, nekajminutna hoja po pisarni ali vzpon po stopnicah pomenijo dobrodošlo spremembo za telo. Kratki gibalni odmori lahko zmanjšajo občutek nelagodja, hkrati pa prispevajo k večji skupni količini dnevnega gibanja. Koristni so tudi po obrokih. Raziskave namreč kažejo, da lahko kratki sprehodi med daljšim sedenjem ugodno vplivajo na uravnavanje krvnega sladkorja po jedi.

Pomembno je predvsem, da gibanje postane reden del delovnega dne. Namesto da več ur neprekinjeno sedimo, si lahko večkrat vzamemo kratek odmor, vstanemo in se nekoliko razgibamo.

Je dolgotrajno sedenje res novo kajenje?

Izraz, da je sedenje novo kajenje, pogosto zasledimo v razpravah o sodobnem življenjskem slogu. Vendar je takšna primerjava pretirana. Dolgotrajno sedenje je povezano z različnimi zdravstvenimi tveganji, vendar njegovih posledic ne moremo enačiti s škodljivostjo kajenja. Redna telesna dejavnost lahko zmanjša nekatera tveganja, povezana s pretežno sedečim načinom življenja. Toda to še ne pomeni, da lahko večurno neprekinjeno sedenje preprosto izničimo z eno samo vadbo po končanem delu.

Zato je smiselno poskrbeti za gibanje čez ves dan. Pomagajo že kratki sprehodi, uporaba stopnic, občasno delo stoje in redno spreminjanje položaja telesa.

Za manj bolečin in boljše počutje po delovnem dnevu ne potrebujemo nujno novega pisarniškega stola. Veliko več lahko naredimo že s tem, da večkrat vstanemo in se začnemo gibati.