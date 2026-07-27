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Po pohodu vas vse boli? S temi štirimi triki si boste opomogli veliko hitreje

Mnogi pohodniki največ pozornosti namenijo načrtovanju poti in izbiri opreme, precej manj pa regeneraciji.
Če boste te štiri navade vključili v svojo pohodniško rutino, boste zmanjšali bolečine v mišicah, hitreje povrnili energijo in bili pripravljeni na naslednji izlet v naravo. FOTO: Shutterstock 
Če boste te štiri navade vključili v svojo pohodniško rutino, boste zmanjšali bolečine v mišicah, hitreje povrnili energijo in bili pripravljeni na naslednji izlet v naravo. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 27. 7. 2026 | 09:22
3:44
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Dolg pohod po hribih ali gorah je odličen za telo in duha, vendar marsikoga naslednji dan pričakajo boleče mišice, utrujenost in občutek, kot da ga je »povozil tovornjak«. Dobra novica je, da lahko z nekaj preprostimi navadami občutno pospešite okrevanje in se hitreje pripravite na naslednjo avanturo.

Čeprav o regeneraciji največkrat govorimo v povezavi z vadbo v fitnesu ali tekom, je tudi pohod za telo velik fizični napor. Še posebej zahtevni so vzponi, dolge razdalje in nošenje težkega nahrbtnika. Prav zato strokovnjaki priporočajo, da po koncu ture poskrbite za kakovostno obnovo telesa.

1. Poskrbite za dovolj kakovostnega spanca

Spanec je najpomembnejši del okrevanja. Prav med spanjem telo obnavlja mišice, zmanjšuje vnetne procese in si povrne energijo. Po zahtevnem pohodu si privoščite najmanj šest do osem ur spanca, še bolje pa več, če vam to omogoča urnik. Priporočljivo je tudi, da greste spat nekoliko prej kot običajno. Za bolj kakovosten spanec zmanjšajte uporabo telefonov in drugih zaslonov pred spanjem ter se izogibajte obilnim obrokom tik pred odhodom v posteljo. Tako se bo živčni sistem lažje umiril, spanec pa bo globlji in bolj obnovitven.

2. Po pohodu jejte pravo hrano

Po naporni turi telo potrebuje gorivo za obnovo. Med hojo porabimo velike zaloge energije, mišice pa utrpijo številne mikropoškodbe, ki jih je treba obnoviti.

Najboljša izbira po pohodu je kombinacija:

  • beljakovin za obnovo mišic,
  • ogljikovih hidratov za obnovitev zalog glikogena.

Če po pohodu jeste premalo ali izbirate neustrezna živila, bo okrevanje trajalo dlje, utrujenost in bolečine v mišicah pa bodo izrazitejše.

3. Ne pozabite na hidracijo

Veliko pohodnikov meni, da so med hojo popili dovolj vode, vendar je telo po večurnem naporu pogosto še vedno dehidrirano. Po končanem pohodu je priporočljivo v naslednjih 12 urah popiti približno en do dva litra vode, odvisno od temperature, intenzivnosti napora in izgube tekočine. Koristno je dodati tudi elektrolite oziroma poskrbeti za zadosten vnos natrija in kalija, saj telo tako učinkoviteje zadrži in izkoristi zaužito tekočino.

4. Na pohod se pripravite že vnaprej

Hitrejše okrevanje se ne začne po pohodu, temveč že pred njim. Na dan pohoda je priporočljiv zajtrk z dovolj beljakovinami in ogljikovimi hidrati, med samo turo pa je pomembno redno uživanje hrane in tekočine. S tem preprečimo pretirano izčrpanost organizma. Prav tako ne gre zanemariti treninga moči. Močne noge, stabilni sklepi in dobro pripravljene mišice bistveno zmanjšajo obremenitev telesa med dolgimi vzponi in spusti. Redna vadba moči pomaga zmanjšati utrujenost, izboljša stabilnost na zahtevnem terenu in pospeši okrevanje po napornih pohodih.

Okrevanje je del vsakega uspešnega pohoda

Mnogi pohodniki največ pozornosti namenijo načrtovanju poti in izbiri opreme, precej manj pa regeneraciji. Prav dovolj spanca, uravnotežena prehrana, zadostna hidracija in dobra telesna pripravljenost odločajo o tem, kako hitro si bo telo opomoglo po naporu.

Če boste te štiri navade vključili v svojo pohodniško rutino, boste zmanjšali bolečine v mišicah, hitreje povrnili energijo in bili pripravljeni na naslednji izlet v naravo.

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