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Po telovadbi delate te napake? Zato kilogrami ne izginejo, čeprav redno trenirate

Vadba ni dovoljenje za neomejeno uživanje hrane.
Nekateri športni napitki vsebujejo precej sladkorja, zato lahko z njimi po nepotrebnem povečamo energijski vnos. FOTO: Shutterstock
Nekateri športni napitki vsebujejo precej sladkorja, zato lahko z njimi po nepotrebnem povečamo energijski vnos. FOTO: Shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 1. 11. 2026 | 11:00
6:16
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Redna telesna dejavnost je pomemben del zdravega življenjskega sloga in uravnavanja telesne mase. Toda tudi po končani vadbi lahko z napačnimi navadami zmanjšamo njene učinke. Prevelike prehranske nagrade, sladki športni napitki, predolgi premori in neredna vadba so pogoste napake, zaradi katerih hujšanje ne poteka po pričakovanjih.

Zakaj kljub redni rekreaciji ni videti želenih rezultatov? Odgovor ni vedno v tem, da vadba ni dovolj intenzivna ali da traja premalo časa. Pomembno je tudi, kaj počnemo po treningu.

Obdobje po telesni dejavnosti je pomembno za regeneracijo, obnovo mišic in pripravo na naslednjo vadbo. Če želimo izboljšati telesno pripravljenost in zmanjšati telesno maso, moramo pozornost nameniti tudi prehrani, počitku in rednosti gibanja.

Nekatere vsakodnevne navade lahko namreč hitro izničijo del energijske porabe, ki smo jo dosegli z vadbo.

1. Po vadbi si privoščimo preveliko nagrado

Po napornem treningu se pogosto počutimo odlično. Prepotena športna oblačila in občutek utrujenosti nas lahko prepričajo, da smo si zaslužili tudi nekoliko večjo prehransko nagrado. Toda vadba ni dovoljenje za neomejeno uživanje hrane. Če po vsakem treningu posežemo po sladici, hitri prehrani ali velikem obroku, lahko zaužijemo več energije, kot smo je med vadbo porabili.

Za zmanjševanje telesne mase je pomembno dolgoročno energijsko ravnovesje. Tudi redna telesna dejavnost ne bo prinesla želenega rezultata, če bo energijski vnos vztrajno presegal porabo.

2. Pozabimo na umiritev po treningu

Po končani vadbi ni priporočljivo nenadoma prekiniti intenzivnega gibanja. Nekaj minut lahkotne hoje ali zelo počasnega kolesarjenja omogoči postopno umirjanje srčnega utripa in dihanja. Raztezanje je lahko koristno za ohranjanje gibljivosti in sproščanje mišic, vendar ni čudežna zaščita pred poškodbami. Pomembno je predvsem, da vadbo prilagodimo svojim sposobnostim in telesu omogočimo ustrezno regeneracijo. Pri tem ne smemo pozabiti niti na kakovosten spanec, ki ima pomembno vlogo pri obnovi organizma.

3. Športni napitki vsebujejo več sladkorja, kot ga potrebujemo

Športni napitki so namenjeni predvsem nadomeščanju tekočine in elektrolitov ter zagotavljanju ogljikovih hidratov med daljšimi ali intenzivnejšimi obremenitvami. Pri običajni rekreaciji, ki traja približno pol ure ali eno uro in poteka v zmernem tempu, jih večina ljudi ne potrebuje. Voda praviloma zadostuje. Nekateri športni napitki vsebujejo precej sladkorja, zato lahko z njimi po nepotrebnem povečamo energijski vnos. Podobno velja za kokosovo vodo, ki sicer vsebuje nekaj mineralov, vendar ni nujno boljša izbira za vsakodnevno hidracijo.

Pri dolgotrajni vzdržljivostni vadbi, intenzivnih treningih ali rekreaciji v vročem vremenu pa je lahko nadomeščanje elektrolitov in energije smiselno.

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4. Med treningi si privoščimo predolge premore

Ena intenzivna vadba na začetku tedna ne more nadomestiti rednega gibanja v preostalih dneh. Če želimo izboljšati telesno pripravljenost in uravnavati telesno maso, je pomembna predvsem doslednost. Telo se na redno obremenitev prilagaja postopoma, zato so pogostejše in primerno odmerjene vadbene enote praviloma učinkovitejše od občasnih izčrpavajočih treningov. Svetovna zdravstvena organizacija odraslim priporoča najmanj 150 do 300 minut zmerno intenzivne aerobne dejavnosti na teden oziroma 75 do 150 minut intenzivne dejavnosti. Poleg tega priporoča tudi vadbo za krepitev večjih mišičnih skupin vsaj dvakrat na teden.

5. Po vadbi ne poskrbimo za ustrezno prehrano

Po treningu telo potrebuje hranila za obnovo mišičnega tkiva in nadomeščanje porabljene energije. Pomembno vlogo imajo predvsem beljakovine, ki zagotavljajo aminokisline za obnovo in prilagajanje mišic na obremenitev. Ogljikovi hidrati pa pomagajo pri obnavljanju zalog glikogena, zlasti po daljših in intenzivnejših treningih. Primeren obrok lahko vključuje jogurt in ovsene kosmiče, jajca s polnozrnatim kruhom ali ribe s krompirjem in zelenjavo.

Ni nujno, da jemo takoj po zadnji ponovitvi ali zadnjem kilometru. Pomembnejša sta ustrezen skupni dnevni vnos hranil in prilagajanje prehrane zahtevnosti vadbe. Tudi pri prehrani po treningu velja zmernost. Obrok naj podpira regeneracijo, ne pa po nepotrebnem povečuje energijskega vnosa.

6. Vadbe ne vključimo v tedenski urnik

Največja napaka je pogosto pomanjkanje doslednosti. Enkratna odločitev za telovadbo še ne pomeni spremembe življenjskega sloga. Če želimo trajne rezultate, mora telesna dejavnost postati del vsakdanje rutine. Pomaga že vnaprej določen urnik, ki upošteva delovne obveznosti, počitek in druge dejavnosti. Ni treba, da je vsak trening dolg ali intenziven. Kombinacija hitre hoje, kolesarjenja, plavanja in vadbe za moč lahko zagotovi dobro osnovo za izboljšanje telesne pripravljenosti.

Pomembno je tudi, da obremenitev prilagajamo počutju in sposobnostim. Regeneracija ni izguba časa, ampak sestavni del učinkovitega treninga.

Rezultati niso odvisni samo od tega, koliko treniramo

Če se telesna masa kljub redni vadbi ne zmanjšuje, je smiselno pogledati širšo sliko. Pomembni so prehrana, kakovost spanja, vsakodnevno gibanje, intenzivnost treningov in čas za regeneracijo. Vadba lahko poveča porabo energije, izboljša presnovo, okrepi mišice in ugodno vpliva na zdravje srca in ožilja. Toda trajne spremembe zahtevajo predvsem uravnotežen življenjski slog. Najboljši trening ni tisti, po katerem smo popolnoma izčrpani, ampak tisti, ki ga lahko redno ponavljamo in ga znamo podpreti z ustrezno prehrano ter počitkom.

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