ZELO POCENI IN ODLIČNO

Poceni jedi, ki so res okusne! Ideje za dobro in ugodno domače kosilo

Dobra hrana ni nujno draga.
Bulgur lahko v jedeh imenitno nadomesti riž. FOTO: Getty Images
Bulgur lahko v jedeh imenitno nadomesti riž. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 4. 2. 2026 | 15:00
5:36
A+A-

Če želite jesti okusno, raznoliko in hkrati varčevati, so lahko že preproste sestavine prava osnova za obroke, ki se jih boste veselili. Z nekaj načrtovanja, osnovnimi živili in nezapletenimi postopki priprave lahko vsakdanje jedi spremenite v nasitne in polnovredne obroke.

V nadaljevanju predstavljamo izbor cenovno dostopnih jedi, ki temeljijo na osnovnih živilih, kot so testenine, riž, zelenjava, jajca in cenovno ugodnejši kosi mesa. To so jedi, ki jih lahko pripravite tudi med tednom, nahranite vso družino in imate dober občutek glede tega, kar postavite na mizo.

Mesna juha s krompirjem in mesnimi kroglicami (turški recept)

Ta bogata in krepčilna juha z mesnimi kroglicami in krompirjem izvira iz turške kuhinje. Pripravljena je v paradižnikovi osnovi, polna sredozemskih okusov in presenetljivo enostavna za pripravo. Gre za nasitno jed na žlico, ki je idealna za hladnejše dni in zelo prijazna do denarnice.

Riž z mletim mesom in pinjolami (bližnjevzhodna jed)

Ta aromatična jed združuje rahlo začinjeno mleto govedino, puhast riž in rahlo prepražene pinjole. Gre za preprosto enolončnico, ki jo lahko postrežemo kot glavno jed ali pa jo uporabimo kot nadev za polnjeno zelenjavo, perutnino ali jagnjetino. Topli začimbni toni poskrbijo za bogat okus brez zapletenih postopkov.

Musaka z jajčevci in mletim mesom

Turška različica musake temelji na plasteh jajčevcev, mletega mesa in paradižnikove omake. Jed ima korenine v otomanski kuhinji in obstaja v več različicah, a skupno jim je to, da gre za krepko in okusno pečico, ki je popolna izbira za zimske večere.

Polnjena čebula z rižem in mesom

Ta tradicionalna jed bližnjevzhodne kuhinje dokazuje, kako okusna je lahko preprostost. Mehki listi čebule so polnjeni z nadevom iz mletega mesa, riža, paradižnikove mezge, svežih zelišč in toplih začimb. Ugodna in izjemno aromatična jed za ljubitelje domače kuhinje.

Pečena sredozemska zelenjava (grška klasika)

Grška zelenjavna jed iz pečice združuje različno sezonsko zelenjavo, pečeno v izdatni količini oljčnega olja. Preprosti sredozemski okusi pridejo do izraza brez zapletenih sestavin. Najpogosteje se postreže kot glavna jed, skupaj s sirom feta, olivami in domačim kruhom.

Piščančje mesne kroglice z začimbami

Te hitro pripravljene piščančje kroglice so polne okusa in pripravljene v približno 20 minutah. Lahko jih spečete v ponvi, pečici, na žaru ali v cvrtniku na vroč zrak. Zaradi ugodne cene piščančjega mesa in preproste priprave so odlična izbira za vsak dan.

Kari iz buče in čičerike s kokosovim mlekom

Ta cenovno dostopna indijska jed združuje bučo, čičeriko, aromatične začimbe in kokosovo mleko. Gre za toplo, nasitno in zdravo jed iz enega lonca, ki je idealna za hitre večerje. Odlično se poda k rižu z gobami ali preprosti jogurtovi omaki s čebulo.

Sarma

Sarma je klasična jed, priljubljena tudi v naši regiji. Ta različica vsebuje nadev iz mletega mesa, bulgurja in začimb. Jed lahko pripravite vnaprej in jo pred serviranjem le pogrejete, zato je odlična izbira tudi za goste.

Piščančja juha z žličniki

Bogata in kremasta piščančja juha z mehkim piščančjim mesom in rahlimi žličniki že generacije velja za pravo tolažilno hrano. Enostavna priprava in poln okus jo uvrščata med najbolj priljubljene domače juhe.

Mesne kroglice z zelenjavo v paradižnikovi omaki

Ta jed izvira iz turške regije Izmir in združuje rahlo popečene mesne kroglice, zelenjavo in paradižnikovo omako iz pečice. Najpogosteje se postreže z rižem ali bulgurjem ter osvežilno solato iz kumar.

Dušen por z oljčnim oljem in limono

Preprosta, a izjemno okusna jed iz pora, korenja, bulgurja in oljčnega olja. Rahla sladkoba zelenjave se lepo dopolnjuje s svežino limoninega soka. Odlična izbira za lahko kosilo ali prilogo.

Testenine z mletim mesom po domače

Ta jed iz testenin, mlete govedine, čebule in paradižnika je hitra, nasitna in zelo priljubljena v družinskih kuhinjah. Priprava je preprosta, okus pa bogat, idealno za dni, ko nimate veliko časa.

Domači falafel iz čičerike

Hrustljavi falafli iz čičerike so odlična izbira za vegetarijance in vegane. So ugodni, enostavni za pripravo in primerni tudi za zamrzovanje. Odlični za načrtovanje obrokov in hitre obroke med tednom.

Pastirska pita z ostanki piščanca ali purana

Ta klasična pečena jed je popoln način za porabo ostankov pečenega piščanca ali purana. Kremast nadev in zlato zapečen krompirjev pire ustvarita toplo in nasitno jed, idealno za jesenske in zimske večere.

Zakaj so te jedi odlična izbira?

Gre za jedi, ki dokazujejo, da je mogoče jesti dobro, raznoliko in ugodno. Temeljijo na osnovnih sestavinah, so preproste za pripravo in primerne za vsakdanjo domačo kuhinjo, brez nepotrebnih stroškov.

