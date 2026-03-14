Pogosta protibolečinska zdravila lahko poškodujejo ledvice. Opozorilo za uporabnike v Sloveniji

Pogosto uporabljena zdravila proti bolečinam lahko ob nepravilni ali dolgotrajni uporabi predstavljajo tveganje za zdravje ledvic. Strokovnjaki opozarjajo, da morajo biti pri uporabi protivnetnih protibolečinskih zdravil še posebej previdni ljudje, ki imajo večje tveganje za razvoj bolezni ledvic.

Gre za skupino zdravil, imenovano nesteroidna protivnetna zdravila. Ta se uporabljajo za lajšanje bolečin, zmanjševanje vnetij in zniževanje telesne temperature. Učinkovine iz te skupine so v Sloveniji pogosto dostopne tudi brez recepta in jih ljudje uporabljajo pri glavobolu, bolečinah v mišicah, zobobolu ali pri bolečinah v sklepih.

Čeprav so ta zdravila pri pravilni in kratkotrajni uporabi učinkovita in praviloma varna, strokovnjaki opozarjajo, da lahko ob pogosti ali dolgotrajni uporabi povzročijo tudi neželene učinke, med katerimi so lahko tudi poškodbe ledvic.

Kako protibolečinska zdravila vplivajo na ledvice

Nesteroidna protivnetna zdravila delujejo tako, da zavirajo nastajanje snovi v telesu, ki povzročajo bolečino in vnetje. Ta mehanizem delovanja pa lahko vpliva tudi na krvni obtok v ledvicah.

Dolgotrajna ali pretirana uporaba teh zdravil lahko povzroči povišanje krvnega tlaka in poškodbe drobnih krvnih žil v ledvicah. Posledica je lahko zmanjšana sposobnost ledvic za filtriranje krvi in odstranjevanje odpadnih snovi iz telesa.

Zaradi tega strokovnjaki poudarjajo, da je treba zdravila proti bolečinam uporabljati preudarno in vedno v skladu z navodili. Posebna previdnost je potrebna pri ljudeh, ki imajo večje tveganje za razvoj kronične bolezni ledvic.

Kdo ima večje tveganje za bolezen ledvic

Tveganje za kronično bolezen ledvic je večje pri ljudeh s sladkorno boleznijo in pri tistih, ki imajo povišan krvni tlak. Prav tako je večje pri posameznikih, ki imajo v družini že prisotne bolezni ledvic, ter pri starejših odraslih.

Podatki kažejo, da ima v Evropi približno vsak deseti odrasli človek določeno stopnjo kronične bolezni ledvic. Podobno velja tudi za Slovenijo. Velik problem predstavlja dejstvo, da številni ljudje za bolezen sploh ne vedo, saj se v zgodnjih fazah pogosto ne pojavljajo jasni simptomi.

Bolezen ledvic se lahko razvija brez opaznih znakov

Kronična bolezen ledvic se pogosto razvija počasi in dolgo časa ne povzroča težav. Posameznik lahko izgubi velik del delovanja ledvic, ne da bi se tega sploh zavedal.

Ko se simptomi pojavijo, se lahko kažejo kot splošna utrujenost, otekanje nog ali gležnjev, spremembe pri uriniranju ter povišan krvni tlak. Prav zaradi tihega poteka bolezni strokovnjaki poudarjajo pomen rednih zdravstvenih pregledov, zlasti pri ljudeh z večjim tveganjem.

Previdnost pri samozdravljenju bolečin

Protibolečinska zdravila brez recepta so namenjena predvsem kratkotrajni uporabi. Če se bolečine ponavljajo ali trajajo dlje časa, strokovnjaki priporočajo posvet z zdravnikom ali farmacevtom.

Dolgotrajna uporaba brez strokovnega nadzora lahko poveča tveganje za neželene učinke, med katerimi so lahko tudi poškodbe ledvic. Zato je priporočljivo uporabljati najnižji učinkovit odmerek in zdravila jemati le toliko časa, kolikor je nujno treba.

Farmacevti v lekarnah lahko svetujejo o pravilni uporabi zdravil, opozorijo na morebitne interakcije z drugimi zdravili in pomagajo pri izbiri ustreznejšega načina lajšanja bolečin.

Kako zaščititi zdravje ledvic

Zdravje ledvic je tesno povezano s splošnim življenjskim slogom. Pomembno je, da ljudje redno spremljajo krvni tlak, dobro obvladujejo sladkorno bolezen in skrbijo za uravnoteženo prehrano ter zadosten vnos tekočine.

Pri uporabi protibolečinskih zdravil strokovnjaki priporočajo zmernost in upoštevanje navodil za uporabo. Če ima posameznik pomisleke glede vpliva zdravil na zdravje ali opazi simptome, ki bi lahko kazali na težave z ledvicami, je priporočljivo, da se o tem pogovori z zdravnikom ali farmacevtom.