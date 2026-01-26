  • Delo d.o.o.
POZOR ZA MOŠKE

Pogosto uriniranje po 50. letu? To je lahko znak povečane prostate

Če opazite spremembe pri uriniranju, ne odlašajte - pregled prostate je naložba v dolgoročno zdravje.
Sodobna diagnostika prostate temelji na združevanju slikovnih metod, kot sta magnetna resonanca in ultrazvočno slikanje. FOTO: Getty Images
Sodobna diagnostika prostate temelji na združevanju slikovnih metod, kot sta magnetna resonanca in ultrazvočno slikanje. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 26. 1. 2026 | 15:00
4:00
A+A-

Pogosta potreba po uriniranju je pri moških po 50. letu zelo pogosta težava in je pogosto povezana s stanjem, imenovanim benigna hiperplazija prostate (BHP). Gre za nenevarno, a nadležno povečanje prostate, ki lahko pomembno vpliva na kakovost življenja. Pravočasno prepoznavanje simptomov in pregled pri urologu sta zato ključnega pomena.

Kaj je benigna hiperplazija prostate (BHP)?

Pri benigni hiperplaziji prostate se prostata poveča, kar povzroči spremembe v pretoku urina. Povečano tkivo pritiska na sečnico in ovira normalno praznjenje mehurja. Najpogostejša težava je pogosto uriniranje, še posebej ponoči, pogosto pa ga spremlja tudi občutek, da mehur ni popolnoma izpraznjen.

Najpogostejši simptomi povečane prostate

Poleg pogostega uriniranja se lahko pojavijo tudi drugi značilni znaki:

  • nenadna in močna potreba po uriniranju, ki jo je težko zadržati, včasih tudi z nehotenim uhajanjem urina (inkontinenca),
  • otežen začetek uriniranja, pogosto z napenjanjem, zlasti zjutraj,
  • slab ali prekinjen curek urina, lahko tudi kapljanje,
  • spremenjena barva ali vonj urina, kar je lahko posledica zastajanja preostalega urina v mehurju in povečanega tveganja za okužbe sečil.

Zakaj pregleda ne gre odlašati?

Težave, ki so značilne za benigno hiperplazijo prostate, so lahko zelo podobne simptomom drugih uroloških bolezni, kot so okužbe sečil, vnetje prostate ali rak prostate. Prav zato je pregled pri urologu nujen in ga ne gre odlagati.

Če izrazitih težav ni, se moškim po 50. letu priporoča preventivni urološki pregled enkrat letno, saj zgodnje odkrivanje močno poveča uspešnost zdravljenja.

Sodobno zdravljenje povečane prostate

Zdravljenje uroloških bolezni je danes izjemno napredno, zlasti z vidika minimalne invazivnosti in manjše obremenitve za bolnika. Pri zdravljenju povečane prostate se vse pogosteje uporablja laserska tehnologija, ki omogoča zelo natančne in varne posege.

Z laserskim postopkom se prostata odstranjuje brez rezov, preko naravne sečne poti. Metoda omogoča zdravljenje prostate vseh velikosti, tudi zelo povečane, in je primerna tudi za bolnike z dodatnimi zdravstvenimi obremenitvami, pri katerih klasična operacija ni mogoča. Po posegu se pretok urina bistveno izboljša, pri bolnikih s stalnim katetrom pa je pogosto mogoča njegova trajna odstranitev.

Natančna diagnostika in zgodnje odkrivanje raka

Sodobna diagnostika prostate temelji na združevanju slikovnih metod, kot sta magnetna resonanca in ultrazvočno slikanje. Z združevanjem posnetkov je mogoče zelo natančno prepoznati sumljiva področja, kar poveča možnost zgodnjega odkrivanja raka prostate in omogoča hitrejšo ter zanesljivejšo diagnozo.

Pri raku prostate v ospredju robotizirana kirurgija

Pri malignih obolenjih prostate in drugih organov se sodobna medicina vse bolj opira na robotizirano kirurgijo, ki omogoča izjemno natančnost, manj zapletov in hitrejše okrevanje. Robotno podprti posegi se uporabljajo pri zdravljenju raka prostate, mehurja, ledvic in sečevodov ter predstavljajo enega najnaprednejših pristopov v sodobni urologiji.

Ključno sporočilo za moške po 50. letu

Pogosto uriniranje ni nekaj, kar bi bilo treba preprosto sprejeti kot del staranja. Lahko je prvi znak povečane prostate ali resnejšega urološkega obolenja. Pravočasen pregled, natančna diagnostika in sodobni načini zdravljenja omogočajo učinkovito reševanje težav ter bistveno boljšo kakovost življenja.

Če opazite spremembe pri uriniranju, ne odlašajte - pregled prostate je naložba v dolgoročno zdravje.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Logo
