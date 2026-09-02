Pohodni čevlji lahko zdržijo precej dlje. Tu je 5 napak, ki jih ne smete delati

Pohodni čevlji so namenjeni hoji, vendar bodo svojo nalogo dobro opravljali le, če jih boste pravilno vzdrževali. Preverite pet najpogostejših napak, zaradi katerih se lahko hitreje obrabijo.

Pohodni čevlji so skozi vse leto izpostavljeni zahtevnim razmeram, še posebej jeseni in pozimi. Mraz, dež, sneg, blato in mokra podlaga lahko močno obremenijo materiale ter pospešijo njihovo obrabo. Če čevljev po uporabi ne očistimo, jih nepravilno sušimo ali jih uporabljamo za vsakodnevno hojo po asfaltu, se lahko njihova življenjska doba precej skrajša.

Pohodni čevlji naj bi glede na način uporabe in kakovost zdržali približno od 800 do 1900 kilometrov. Če na primer prehodite okoli 16 kilometrov na teden, lahko to pomeni približno eno do dve leti uporabe. Seveda na življenjsko dobo vplivajo tudi teren, telesna teža pohodnika, pogostost uporabe, vremenske razmere in kakovost izdelave.

Če se vaši pohodni čevlji obrabijo precej prej, je mogoče, da k temu prispevate tudi sami. To je pet napak, ki se jim je dobro izogniti.

1. Pohodnih čevljev ne čistite redno

Po dolgem pohodu je čiščenje čevljev verjetno zadnja stvar, ki si jo želite. Toda umazanija, ki ostane na čevljih, lahko sčasoma poškoduje materiale in vpliva na njihove lastnosti. Blato in prah lahko zmanjšata zračnost ter učinkovitost zaščite pred vodo. Še posebej problematična je umazanija, ki se zagozdi med globoke utore na podplatu. Če se tam posuši in strdi, lahko vpliva tudi na oprijem.

Po pohodu zato odstranite blato in drugo umazanijo. Čevlje očistite z mlačno vodo in mehko krtačo oziroma z ustreznim pripomočkom, pri tem pa upoštevajte navodila proizvajalca. Redno čiščenje je eden najpreprostejših načinov, kako podaljšati življenjsko dobo pohodnih čevljev.

2. Sušite jih neposredno ob radiatorju ali drugem viru toplote

Mokri pohodni čevlji so po deževnem ali zasneženem pohodu lahko zelo neprijetni. Morda se zdi, da jih boste najhitreje posušili ob radiatorju, peči ali z vročim zrakom, vendar lahko s tem naredite več škode kot koristi. Neposredna toplota lahko poškoduje zunanje materiale in lepila, s katerimi so posamezni deli čevlja spojeni. Pri usnjenih pohodnih čevljih lahko previsoka temperatura povzroči tudi izsušitev, pokanje in otrdelost usnja.

Primernejši način sušenja je precej preprost. Odstranite vložke, notranjost čevljev napolnite s časopisnim papirjem ali drugim vpojnim papirjem ter jih postavite v dobro prezračen prostor. Papir po potrebi zamenjajte, dokler čevlji niso popolnoma suhi. Najpomembnejše pravilo: mokrih pohodnih čevljev ne sušite neposredno na radiatorju in jih ne izpostavljajte vročemu zraku.

3. Nosite jih ves čas, tudi po mestu

Če so novi pohodni čevlji udobni, jih je mamljivo uporabljati tudi za vsakodnevne opravke. Vendar so zasnovani predvsem za neraven teren, kamenje, gozdne poti in druge zahtevnejše podlage. Redna hoja po asfaltu in betonu lahko hitreje obrabi podplat. Posledica je lahko slabši oprijem in krajša življenjska doba čevljev. To ne pomeni, da jih nikoli ne smete obuti za kratek sprehod po mestu. Če pa želite, da vam bodo kakovostni pohodni čevlji služili čim dlje, jih uporabljajte predvsem za teren, za katerega so namenjeni.

4. Pozabite na redno vzdrževanje in obnovo zaščite

Čiščenje samo po sebi ni dovolj. Pohodni čevlji potrebujejo tudi ustrezno vzdrževanje, še posebej če jih pogosto uporabljate v mokrih razmerah. Materiali sčasoma izgubijo del svoje odpornosti proti vodi, zato je treba zaščitni sloj občasno obnoviti. Kako pogosto je to potrebno, je odvisno od materiala in pogostosti uporabe. Pri zelo aktivnih pohodnikih je lahko obnova zaščite potrebna večkrat na leto. Pri tem je pomembno, da izberete sredstvo, ki je primerno za material vaših čevljev. Drugačna nega je potrebna pri gladkem usnju, drugačna pri tekstilu in drugačna pri nubuku ali semišu. Pravilno vzdrževanje pomaga ohranjati vodoodpornost pohodnih čevljev, hkrati pa lahko prepreči prezgodnje propadanje materialov.

5. Shranjujete jih na napačnem mestu

Tudi način shranjevanja lahko vpliva na to, koliko časa bodo pohodni čevlji ostali uporabni. Izogibajte se zelo toplim in vlažnim prostorom. Visoka temperatura lahko poškoduje nekatere materiale in lepila, vlaga pa spodbuja nastanek neprijetnih vonjav in lahko prispeva k propadanju materialov. Pri usnju lahko neustrezni pogoji povzročijo izsušitev in pokanje. Pohodne čevlje po uporabi najprej dobro posušite, nato pa jih shranite v hladen, suh in dobro prezračen prostor, zaščiten pred neposredno sončno svetlobo in vlago.

Z nekaj preprostimi navadami lahko čevlji zdržijo precej dlje

Pohodni čevlji niso poceni oprema, zato se splača zanje ustrezno skrbeti. Redno čiščenje, pravilno sušenje, občasna obnova zaščite, uporaba na primernem terenu in pravilno shranjevanje lahko pomembno vplivajo na njihovo življenjsko dobo. Največja napaka je pogosto prepričanje, da so pohodni čevlji narejeni tako, da lahko prenesejo vse. Tudi najbolj kakovostni modeli se bodo hitreje obrabili, če jih bomo zanemarjali ali uporabljali na način, za katerega niso bili zasnovani.

Če želite, da bodo vaši pohodni čevlji zanesljivi tudi po številnih pohodih, jih zato ne obravnavajte le kot obutev, ampak kot del pohodniške opreme, ki potrebuje redno nego.