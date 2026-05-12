NAŠE NEZDRAVO ŽIVLJENJE

Pokvarili smo se. Ali se znamo sami popraviti?

To je tihi razlog, zakaj smo ves čas utrujeni, bolni in brez energije: zdravniki opozarjajo, da smo »pokvarjeni«.
Dolgoročne rezultate prinesejo predvsem navade, ki jih ponavljamo vsak dan. FOTO: Getty Images
Dolgoročne rezultate prinesejo predvsem navade, ki jih ponavljamo vsak dan. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 12. 5. 2026 | 13:00
6:19
A+A-

»Jejte zdravo in več telovadite« pogosto ne pomaga več. Nasveti, kot so »Treba bo shujšati!«, »Pazite na prehrano!« ali »Več se gibajte!«, danes pogosto nimajo pravega učinka. Vedno več ljudi se namreč sooča s težavami, ki jih ni mogoče rešiti zgolj z eno dieto ali nekaj več gibanja.

Sodobni način življenja spodbuja nastanek številnih kroničnih bolezni in zdravstvenih težav. Nekatere so zgolj neprijetne, denimo zaprtje ali bolečine v križu, druge pa močno vplivajo na kakovost življenja in povečujejo tveganje za srčno kap, možgansko kap, diabetes, pljučne bolezni in raka.

Strokovnjaki opozarjajo, da smo ljudje zaradi sodobnega življenjskega sloga dobesedno »pokvarjeni« – naše telo in možgani živijo v stalnem stresu, pomanjkanju gibanja, slabem spancu in nepravilni prehrani.

Zakaj sprememba življenjskega sloga tako težko uspe?

Življenjski slog je zelo težko spremeniti, ker je globoko zakoreninjen v vsakdan posameznika. Medicina pa se po mnenju številnih strokovnjakov na izzive sodobnega časa ni uspela pravočasno prilagoditi.

Dolga desetletja je uspešno zdravila nalezljive bolezni z zdravili in antibiotiki. Danes pa večino težav povzročajo kronična vnetja, stres, debelost, pomanjkanje gibanja in izgorelost, za to pa ni čudežne tablete.

Zato zdravniki pogosto pridejo v paradoksalen položaj. Ko se pojavijo posledice slabega življenjskega sloga, kot so:

  • visok krvni tlak,
  • povišan holesterol,
  • previsok krvni sladkor,
  • debelost,
  • kronična utrujenost,
  • lahko predpišejo zdravila. A to je pogosto le začasna rešitev.

Strokovnjaki to primerjajo z brisanjem vode pod pipo, ki pušča. Edini, ki lahko zares »zapre ventil«, je posameznik sam.

Največji problem niso samo prehrana in kilogrami

Tradicionalni dejavniki tveganja, kot so visok pritisk, holesterol in debelost, so pogosto le posledica globljih težav v ozadju.

Med ključnimi dejavniki sodobnega življenjskega sloga so:

  • nepravilna prehrana,
  • premalo gibanja,
  • kronični stres,
  • slab spanec,
  • pretirana uporaba tehnologije,
  • osamljenost,
  • slabi odnosi,
  • preobremenjenost na delovnem mestu.

Vsi ti dejavniki se med seboj prepletajo in vplivajo drug na drugega. Prav zato univerzalni nasveti pogosto ne delujejo.

Primer iz prakse: podjetnik, ki ga je telo ustavilo

V Zavodu za celostno zdravje opisujejo primer moškega srednjih let, ki ga je preventivni pregled močno prestrašil. Zdravnik ga je opozoril na visoko tveganje za bolezni srca in ožilja.

Imel je:

  • povišan krvni tlak,
  • visok holesterol,
  • povišan krvni sladkor,
  • povečano telesno težo,
  • močno povečan obseg trebuha.

Poleg tega so se pojavili še:

  • glavoboli,
  • bolečine v križu,
  • utrujenost,
  • razdražljivost,
  • slabša koncentracija,
  • težave v odnosih doma.

Čeprav ni kadil in je alkohol užival le občasno, je bil zaradi stresa in načina življenja vse bolj izčrpan.

Stres je bil glavni sprožilec

Psihološki pregled je pokazal močno obremenjenost s stresom. Zaradi težav v podjetju je delal več kot prej, doma je postal manj potrpežljiv, opustil je druženje s prijatelji in aktivnosti, ki so ga veselile.

Kineziološki pregled je razkril slabo telesno pripravljenost, premalo mišične moči in skoraj popolno odsotnost redne telesne aktivnosti.

Dietetik pa je ugotovil:

  • neredne obroke,
  • premalo sadja in zelenjave,
  • preveč predelane hrane,
  • previsok energijski vnos,
  • prehranjevanje le enkrat ali dvakrat dnevno.

Kaj se zgodi, ko človek začne spreminjati navade?

Moški se je vključil v program celostne spremembe življenjskega sloga.

Pri tem so sodelovali:

  • zdravnik,
  • psihoterapevt,
  • kineziolog,
  • dietetik.

Na začetku mu je bilo zelo težko. Zdelo se mu je, da so dodatne spremembe še novo breme. A postopoma je začel opažati prve pozitivne učinke:

  • lažje je spal,
  • zmanjšale so se bolečine v križu,
  • imel je več energije,
  • izboljšalo se je počutje.

Po treh mesecih so bili rezultati zelo opazni:

  • izgubil je šest kilogramov,
  • zmanjšal obseg trebuha za osem centimetrov,
  • znižal krvni tlak,
  • izboljšal holesterol,
  • normaliziral krvni sladkor,
  • izboljšal jetrne teste.

»Zdravo življenje« ni projekt za en teden

Strokovnjaki opozarjajo, da težave, kot so:

  • debelost,
  • kronično vnetje,
  • visok krvni tlak,
  • izgorelost,
  • diabetes,
  • povišan holesterol,
  • postajajo vsakodnevna realnost sodobnega človeka.

Rešitev pa ni hitra dieta ali kratkoročna motivacija. Potrebni so:

  • natančna diagnostika,
  • individualen pristop,
  • dolgoročna sprememba navad,
  • podpora strokovnjakov,
  • postopne in vzdržne spremembe življenjskega sloga.

Ključno sporočilo strokovnjakov je jasno: telo ne zboli čez noč in tudi pozdravi se ne čez noč. Dolgoročne rezultate prinesejo predvsem navade, ki jih ponavljamo vsak dan.

