POSKUSIMO TUDI MI

Pol litra vode na dan več. Kaj se zgodi, če redno pijemo več tekočine

Redno pitje več vode lahko izboljša zbranost, videz kože in uravnavanje telesne temperature. Preverite, kaj se zgodi že v dveh tednih.
Za večino odraslih v Sloveniji velja, da je smiselno posegati po vodi čez ves dan, ne šele ob občutku žeje. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 5. 1. 2026 | 13:00
2:58
A+A-

Pitje vode velja za eno najbolj osnovnih, a hkrati pogosto zapostavljenih navad zdravega življenjskega sloga. Čeprav večina ljudi ve, da je hidracija pomembna za počutje, gibanje in prebavo, se redko vprašamo, kaj se dejansko zgodi, če količino zaužite vode zavestno povečamo.

V dvotedenskem preizkusu je bila dnevna količina tekočine povečana na več kot dva litra in pol vode. Vnos je bil enakomerno razporejen čez dan, približno kozarec na uro v času aktivnega dela. Da pitje ne bi postalo monotono, je bila vodi občasno dodana rezina limete ali kumare.

Že po nekaj dneh, še bolj pa po dveh tednih, so se pokazali opazni in presenetljivo izraziti učinki na počutje in zdravje.

Boljša zbranost in več mentalne energije

Človeški možgani so sestavljeni iz približno 70 odstotkov vode, zato ni presenetljivo, da ima hidracija pomemben vpliv na koncentracijo. Raziskave kažejo, da lahko že blaga dehidracija vpliva na slabšo pozornost in miselno utrujenost.

Redno pitje vode se je izkazalo kot preprost način za ohranjanje zbranosti, zlasti pri delu, ki zahteva daljšo osredotočenost. Kratek premor za kozarec vode je pogosto zadostoval za občuten dvig energije in lažje nadaljevanje nalog.

Bolj napeta in sveža koža

S staranjem koža postopoma izgublja vlago in elastičnost, kar se kaže v drobnih gubah in utrujenem videzu. Povečan vnos vode se je po dveh tednih odrazil tudi na videzu kože, ki je delovala bolj napeta, sveža in zdrava.

Posebej opazna je bila manj izrazita zabuhlost in temni kolobarji pod očmi, ki so pogosto povezani s pomanjkanjem tekočine in slabšo regeneracijo.

Manj vročinskih oblivov

Voda ima ključno vlogo pri uravnavanju telesne temperature. Povečan vnos tekočine se je izkazal kot koristen tudi pri zmanjševanju pogostosti vročinskih oblivov, ki so pogost spremljevalec hormonskih sprememb v srednjih letih.

Dehidracija lahko te simptome še poslabša, zato je redno pitje vode eden najpreprostejših in najbolj dostopnih načinov za lajšanje tovrstnih težav.

Več kot le navada

Redno pitje zadostne količine vode ni le priporočilo, temveč konkretna naložba v boljše počutje. Dovolj tekočine podpira delovanje možganov, izboljšuje videz kože in pomaga telesu pri uravnavanju temperature.

Za večino odraslih v Sloveniji velja, da je smiselno posegati po vodi čez ves dan, ne šele ob občutku žeje. Majhne spremembe v vsakodnevni rutini lahko že v kratkem času prinesejo opazne koristi za zdravje in kakovost življenja.

POSKUSIMO TUDI MI

