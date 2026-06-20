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POLETNA REKREACIJA

Poleti lahko ostanete v odlični formi tudi brez obiskov telovadnic

Poletje je idealna priložnost, da odkrijemo bolj sproščen, a dolgoročno veliko bolj zdrav odnos do gibanja.
Veliko ljudi naredi isto napako: začnejo zelo intenzivno, nato pa jim motivacija hitro upade. FOTO: Getty Images
Veliko ljudi naredi isto napako: začnejo zelo intenzivno, nato pa jim motivacija hitro upade. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 20. 6. 2026 | 02:00
3:37
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Visoke temperature in dopusti niso izgovor za opustitev gibanja. Prav nasprotno, poletje ponuja idealno priložnost za bolj sproščeno, a učinkovito rekreacijo.

Ko nastopi poletje, marsikdo za nekaj tednov ali celo mesecev opusti običajno fitnes rutino. Dopusti, vročina in več časa na prostem hitro spremenijo vsakodnevne navade. Toda dobra telesna pripravljenost ni odvisna zgolj od telovadnice. Strokovnjaki poudarjajo, da je poletje celo eno najboljših obdobij za gibanje na prostem.

Največja prednost poletne rekreacije je njena preprostost. Ni urnikov, ni čakanja na proste naprave in ni občutka utesnjenosti med štirimi stenami. Potrebujemo le nekaj motivacije in predvsem doslednost.

Hitra hoja ostaja ena najbolj učinkovitih oblik gibanja

Med najbolj podcenjenimi aktivnostmi je še vedno hitra hoja. Že 30 do 45 minut hoje večkrat tedensko lahko občutno izboljša telesno pripravljenost, okrepi srce in pozitivno vpliva na splošno počutje.

Če sprehodu dodamo nekaj vzponov ali stopnic, lahko hitro ustvarimo zelo učinkovit trening, ki ne zahteva nobene posebne opreme.

Vadba z lastno težo je odlična alternativa fitnesu

Za ohranjanje mišične moči ne potrebujemo dragih naprav. Počepi, sklece, izpadni koraki in plank sodijo med najbolj učinkovite vaje, saj hkrati aktivirajo več mišičnih skupin. Takšno vadbo lahko brez težav izvajamo doma, na vrtu, v parku ali celo med dopustom.

Gibanje, ki ga sploh ne dojemamo kot trening

Poletje prinaša tudi več možnosti za zabavne aktivnosti na prostem. Kolesarjenje, plavanje, rolanje ali badminton niso le prijetno preživljanje prostega časa, temveč tudi učinkovit način porabe kalorij. Prav v tem je njihova največja prednost, ker ob njih uživamo, pogosto sploh nimamo občutka, da telovadimo.

V največji vročini se intenzivni vadbi raje izognite

Strokovnjaki opozarjajo, da je treba poleti poslušati svoje telo. Intenzivna vadba sredi dneva, ko temperature dosežejo vrhunec, ni najboljša izbira. Za rekreacijo sta najprimernejša zgodnje jutro ali pozni večerni čas, ko so temperature prijetnejše in je obremenitev za organizem manjša.

Ne pretiravajte že na začetku

Veliko ljudi naredi isto napako: začnejo zelo intenzivno, nato pa jim motivacija hitro upade. Dolgoročno se veliko bolje obnesejo zmernost, rednost in realni cilji. Že tri do štiri aktivnosti na teden so lahko povsem dovolj za ohranjanje dobre telesne pripravljenosti.

Brez regeneracije ni napredka

Poleti imajo še večji pomen kakovosten spanec, zadostna hidracija in redno nadomeščanje tekočine. Če telo ni spočito, tudi najboljši trening ne bo prinesel želenih učinkov. Pomembno pa je predvsem nekaj drugega: gibanje ne bi smelo biti kazen ali obveznost. Namen rekreacije ni zgolj izguba kilogramov, temveč boljše počutje, več energije in manj stresa.

Poletje je lahko idealna priložnost, da odkrijemo bolj sproščen, a dolgoročno veliko bolj zdrav odnos do gibanja, takšnega, ki ga bomo ohranili tudi takrat, ko se bodo dopusti končali.

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