Poletje ni čas za dokazovanje, ampak za sodelovanje s telesom

Vročina ni sovražnik. Je fiziološki stresor, ki zahteva drugačen pristop k športni aktivnosti. Obstajajo jutra, ki imajo posebno energijo. Takšna, ko se zbudiš še pred sončnim vzhodom, ker veš, da bo čez nekaj ur temperatura že previsoka za kakovosten trening. V gorah je takrat vse drugače, zrak je svež, korak lahkoten, telo pa sodeluje. Do devete ali desete ure se razmere pogosto povsem spremenijo.

Leta tekmovalnega gorskega teka so me naučila, da vročine ni treba premagati. Treba jo je razumeti.

To ni znak previdnosti ali šibkosti, temveč razumevanje fiziologije. Ko temperatura okolja naraste, telo ne deluje več pod enakimi pogoji. Enak trening zahteva več energije, več prilagajanja in več regeneracije. Zato poleti cilj ni "trenirati enako kot spomladi", ampak ustvariti pogoje, v katerih telo lahko deluje varno, učinkovito in dolgoročno ostaja zdravo.

Vročina je dodaten stres za celoten organizem

Med telesno aktivnostjo mišice proizvajajo toploto. Da bi ohranilo stabilno notranjo temperaturo, mora telo to toploto neprestano odvajati. To dosega predvsem z dvema mehanizmoma, poveča pretok krvi skozi kožo in sproži znojenje. Prav tu se začne fiziološki izziv.

Srce mora istočasno oskrbovati delujoče mišice in kožo, kjer poteka hlajenje. Posledično se pri enaki intenzivnosti vadbe srčni utrip zviša, občutek napora pa je večji kot pri zmernih temperaturah. Če je zrak poleg tega še vlažen, znoj počasneje izhlapeva, zato telo toploto odvaja manj učinkovito in tveganje za pregrevanje se poveča.

Ni naključje, da smo poleti počasnejši ali da imamo občutek, da »noge niso prave«. Telo preprosto več energije namenja ohranjanju notranjega ravnovesja. To ni znak slabše pripravljenosti, ampak normalen fiziološki odziv na spremenjene razmere.

Telo ne sešteva samo kilometrov, ampak vse obremenitve

Ko načrtujemo trening, pogosto razmišljamo predvsem o razdalji, tempu ali intenzivnosti. Manj pogosto pa pomislimo, da telo ne razlikuje med posameznimi vrstami stresa. Pomanjkanje spanja, psihološki stres, dehidracija, vročina, hormonske spremembe in fizični napor predstavljajo skupno obremenitev organizma. Vsak od teh dejavnikov zahteva prilagajanje, vsi skupaj pa vplivajo na sposobnost telesa, da ohranja notranje ravnovesje oziroma homeostazo. Če je organizem že obremenjen zaradi vsakodnevnega stresa ali slabše regeneracije, bo vročina predstavljala dodatno breme. Utrujenost se pojavi hitreje, zmogljivost upade, okrevanje pa je počasnejše. Prav zato najboljši trening poleti ni nujno najtežji trening. Pogosto je najboljši tisti, ki upošteva trenutno stanje telesa.

Prilagajanje ni popuščanje, je fiziološka inteligenca

Ena največjih zmot je prepričanje, da bi morali tudi pri 32 °C dosegati enake rezultate kot pri 18 °C. Ne bi jih smeli. Visoke temperature povečajo fiziološko obremenitev organizma, zato je prilagoditev intenzivnosti eden najpomembnejših zaščitnih mehanizmov. Telo se sicer na vročino lahko prilagodi, temu procesu pravimo aklimatizacija, vendar zanjo potrebuje čas. Ob redni izpostavljenosti običajno traja od sedem do štirinajst dni.

Med prilagajanjem postane znojenje učinkovitejše, izboljša se uravnavanje telesne temperature, srčni utrip pri enaki obremenitvi se postopoma zniža, občutek napora pa postane manj izrazit. To pa ne pomeni, da vročina izgine kot dejavnik tveganja. Pomeni le, da se telo z njo učinkoviteje spopada.

Reguliran živčni sistem pomeni boljšo prilagoditev

V zadnjih letih se vedno več govori o pomenu regulacije avtonomnega živčnega sistema, ne le za regeneracijo, temveč tudi za športno zmogljivost. Ko je telo dlje časa pod stresom, ne glede na to, ali gre za intenziven trening, vročino ali psihične obremenitve, ostaja simpatični živčni sistem aktiviran. Takrat srce utripa hitreje, mišice ostajajo bolj napete, dihanje postane plitvejše, regeneracija pa manj učinkovita. Čeprav fascialna vadba in dihalne tehnike niso nadomestilo za hidracijo, hlajenje ali prilagajanje intenzivnosti vadbe, lahko pomembno prispevajo k zmanjšanju splošne fiziološke obremenitve ter podprejo hitrejše okrevanje.

Ko je živčni sistem bolj reguliran, telo učinkoviteje usmerja energijo v procese, ki jih v vročini najbolj potrebuje, hlajenje, prekrvitev, gibanje in obnovo tkiv.

Zakaj ima fascialna vadba poleti še večji pomen?

Na fascijo pogosto pomislimo šele, ko začutimo togost ali bolečino. V resnici pa je fascialni sistem veliko več kot le ovojnica mišic. Gre za neprekinjeno tridimenzionalno mrežo vezivnega tkiva, ki povezuje mišice, sklepe, živce in organe v funkcionalno celoto. Fascija je bogato prepletena z živčnimi receptorji, zato pomembno sodeluje pri zaznavanju gibanja, ravnotežja, koordinacije in uravnavanju mišične napetosti.

Vročina in dehidracija vplivata tudi na lastnosti vezivnega tkiva. Čeprav se fascija zaradi tega ne »izsuši«, lahko zmanjšan vnos tekočine, utrujenost in dolgotrajna statična drža prispevajo k občutku togosti, slabši gibljivosti in manj učinkovitemu gibanju.

Nežna fascialna vadba, spiralni gibi, rotacije, raztezanje v različnih ravninah in mobilizacija sklepov pomagajo ohranjati kakovost gibanja, zmanjšujejo nepotrebno mišično napetost in izboljšujejo občutek lahkotnosti. Z vidika športne aktivnosti to pomeni bolj ekonomično gibanje. Če telo porabi manj energije za premagovanje nepotrebnih napetosti, je več energije na voljo za samo aktivnost in učinkovitejše uravnavanje telesne temperature.

Prav zato je fascialna vadba poleti odlična dopolnitev teka, pohodništva ali kolesarjenja. Lahko pa je tudi samostojna oblika gibanja v najbolj vročem delu dneva, ko intenzivnejša vadba ni priporočljiva.

V zadnjih letih se vedno več govori o pomenu regulacije avtonomnega živčnega sistema, ne le za regeneracijo, temveč tudi za športno zmogljivost. FOTO: Getty Imges

Dihanje je naš najhitrejši regulator

Vročina vpliva tudi na način dihanja. Med naporom se dihanje naravno pospeši, saj telo potrebuje več kisika in učinkoviteje odstranjuje ogljikov dioksid. Če pa zaradi vročine, utrujenosti ali stresa začnemo dihati predvsem v zgornji del prsnega koša, postane dihanje manj učinkovito, občutek napora pa se še poveča. Diafragma ni le glavna dihalna mišica. Tesno je povezana s stabilizacijo trupa, fascialnim sistemom in delovanjem avtonomnega živčnega sistema.

Zavestno diafragmalno dihanje po aktivnosti ali med odmori ne znižuje telesne temperature neposredno. Pomaga pa aktivirati parasimpatični živčni sistem, ki podpira regeneracijo, umirjanje srčnega utripa in obnovo organizma. Že pet do deset minut počasnega dihanja skozi nos, pri katerem je izdih nekoliko daljši od vdiha, lahko pomembno prispeva k občutku umirjenosti in hitrejši regeneraciji po vadbi. Sama poleti po treningu vedno namenim nekaj minut dihanju in nekaj preprostim fascialnim vajam. Ne zato, ker bi s tem znižala zunanjo temperaturo, ampak zato, ker telesu pomagam, da se hitreje vrne v stanje ravnovesja.

Kako športno aktivnost izvajati varneje in učinkoviteje?

Nekaj preprostih prilagoditev lahko bistveno zmanjša fiziološko obremenitev telesa. Izberite primeren čas. Najprimernejša sta zgodnje jutro ali pozni večer. Med 10. in 16. uro so temperatura zraka in sončno sevanje običajno najvišji.

Prilagodite intenzivnost. Namesto hitrosti spremljajte predvsem občutek napora, srčni utrip in počutje. Če telo sporoča, da je obremenitev previsoka, mu verjemite.

Poskrbite za hidracijo. Ne čakajte, da postanete izrazito žejni. Redno pitje skozi ves dan ter med vadbo pomaga ohranjati volumen krvi in podpira učinkovito termoregulacijo. Pri daljših ali intenzivnejših aktivnostih je poleg vode pomembno tudi nadomeščanje elektrolitov, predvsem natrija.

Izberite primerna oblačila. Lahka, svetla in zračna športna oblačila omogočajo boljše odvajanje toplote. Pokrivalo in ustrezna zaščita pred soncem dodatno zmanjšata obremenitev organizma.

Poskrbite za hlajenje. Če je mogoče, pred vadbo nekoliko ohladite telo, med aktivnostjo izbirajte senčne poti, po koncu pa si privoščite postopno ohlajanje. Raziskave kažejo, da lahko že preprosti ukrepi, kot so hladna pijača pred vadbo ali hlajenje vratu med odmori, zmanjšajo občutek napora in izboljšajo prenašanje vročine.

V najbolj vročem delu dneva izberite drugačno obliko gibanja. Namesto intenzivnega treninga je to odličen čas za fascialno vadbo, vaje mobilnosti, ravnotežja ali zavestno dihanje. Telo bo še vedno dobilo kakovosten gibalni dražljaj, srčno-žilni sistem pa bo bistveno manj obremenjen.

Kdaj je treba takoj prenehati?

Pregrevanje ni nekaj, kar bi bilo smiselno »pretrpeti«. Če se pojavijo omotica, glavobol, slabost, nenavadna utrujenost, zmedenost, motnje ravnotežja ali mišični krči, je treba vadbo takoj prekiniti, poiskati senco ali hladen prostor, začeti s hlajenjem telesa in nadomeščanjem tekočine. Če se pojavijo motnje zavesti, izguba zavesti ali izrazita zmedenost, gre lahko za vročinsko bolezen, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč.

Magnezij je pomemben, vendar ni čudežna rešitev

Poleti pogosto govorimo o magneziju, vendar je pomembno razumeti njegovo dejansko vlogo. Magnezij prispeva k normalnemu delovanju mišic, živčnega sistema, presnovi energije in ravnovesju elektrolitov. Med intenzivno telesno aktivnostjo in povečanim znojenjem se potrebe po mineralih lahko povečajo, zato je pomembno, da jih z uravnoteženo prehrano oziroma po potrebi s prehranskimi dopolnili ustrezno nadomeščamo.

Mišični krči niso vedno posledica pomanjkanja magnezija. Nastanejo zaradi kombinacije mišične utrujenosti, dehidracije, izgub elektrolitov in povečane vzdražnosti živčno-mišičnega sistema. Zato nobeno prehransko dopolnilo samo po sebi ne more preprečiti vseh krčev ali zaščititi pred posledicami vročine.

Sama poleti uporabljam Liposomski Nevrovital Magnezij+, ker mi predstavlja praktičen način dopolnjevanja magnezija v obdobjih večjih telesnih obremenitev. Kot pri vseh prehranskih dopolnilih ga razumem kot podporo uravnoteženi prehrani in ne kot nadomestilo zanjo. Poletje ni čas za dokazovanje. Je čas za sodelovanje s telesom.

V športu pogosto občudujemo ljudi, ki premikajo svoje meje. Toda poleti je največja modrost pogosto prav v tem, da meje prepoznamo in jih spoštujemo. Poslušati telo ne pomeni odnehati. Pomeni razumeti, kako deluje.

Močno telo ni tisto, ki prenese največ obremenitev. Močno telo je tisto, ki se zna nanje učinkovito prilagoditi in si po njih tudi opomoči. Prav zato imajo poleti poleg teka, hoje ali kolesarjenja pomembno mesto tudi fascialna vadba, kakovostno dihanje, zavestna regeneracija in dovolj počitka. Ne zato, ker bi z njimi nadomestili trening, ampak zato, ker ustvarjajo pogoje, da telo ostane gibljivo, odporno in pripravljeno na nove izzive.

Ko začnemo poslušati fiziologijo namesto ega, postane športna aktivnost nekaj več kot zbiranje kilometrov ali lovljenje osebnih rekordov. Postane način, kako gradimo zaupanje v svoje telo.

In prav to je največja zmaga, v gorah, na tekaški poti, na kolesu ali kjer koli se gibamo.