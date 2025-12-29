  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVO O SIRIH

Polnomastni sir in smetana povezana z manjšim tveganjem za demenco, kaže obsežna študija

Strokovnjaki vse pogosteje poudarjajo, da priporočila za zdravje možganov ne morejo biti enaka za vse.
Polnomastni sir in smetana povezana z manjšim tveganjem za demenco, kaže obsežna študija. FOTO: Uroš Hočevar
Polnomastni sir in smetana povezana z manjšim tveganjem za demenco, kaže obsežna študija. FOTO: Uroš Hočevar
Miroslav Cvjetičanin
 29. 12. 2025 | 14:00
3:30
A+A-

Redno uživanje polnomastnega sira in smetane bi lahko bilo povezano z manjšim tveganjem za razvoj demence, ugotavlja obsežna dolgoročna raziskava. Nasprotno pa nizkomastni mlečni izdelki in mleko niso pokazali enakega zaščitnega učinka.

Švedska študija, ki je v obdobju 25 let spremljala skoraj 28.000 ljudi in je bila objavljena v strokovni reviji Neurology, je pokazala, da so imeli posamezniki, ki so dnevno zaužili 50 gramov ali več polnomastnega sira (približno tretjino skodelice), nižje splošno tveganje za demenco. Zmanjšano tveganje so opazili tudi pri vaskularni demenci, obliki kognitivnega upada, povezani z oslabljenim pretokom krvi v možganih.

Podobno so imeli nižje tveganje tudi tisti, ki so v povprečju zaužili vsaj 20 gramov polnomastne smetane na dan, kar ustreza približno poldrugi žlici.

Nizkomastni izdelki brez učinka

Raziskava ni pokazala zaščitnega učinka pri nizkomastnem siru, nizkomastni smetani ali maslu. Prav tako uživanje mleka, ne glede na vsebnost maščob, ni bilo povezano z manjšim tveganjem za demenco.

Raziskovalci pojasnjujejo, da so razlike morda povezane z načinom predelave in vlogo teh živil v prehrani. Sir je fermentiran izdelek, pri čemer nastajajo bioaktivne snovi, ki lahko vplivajo na vnetne procese in zdravje žil. Smetana se običajno uporablja v doma pripravljeni hrani in v manjših količinah, medtem ko se mleko uživa zelo različno, odvisno od prehranskih navad posameznika.

Pomembna je tudi kakovost mlečnih izdelkov

Strokovnjaki opozarjajo, da ni vsak sir enak. Sestava mleka je močno odvisna od prehrane krav, kar se odraža tudi v hranilni vrednosti končnega izdelka. Mlečni izdelki krav, hranjenih s travo, običajno vsebujejo več omega-3 maščobnih kislin, ki so znane po svojem zaščitnem učinku na možgane.

Ta učinek je lahko posebej pomemben za ljudi z večjim tveganjem za kognitivni upad, vendar ni univerzalen.

Genetika igra pomembno vlogo

Raziskava je pokazala, da ljudje, ki nosijo genetsko različico APOE ε4 - ta je prisotna pri približno 15 do 20 odstotkih prebivalstva, niso imeli koristi od uživanja nobene vrste mlečnih izdelkov. Pri tej skupini je tveganje za Alzheimerjevo bolezen že sicer večje.

Rezultati nakazujejo, da bi lahko bili zaščitni učinki prehrane povezani predvsem z žilnimi in presnovnimi dejavniki, ne pa neposredno z osnovnimi mehanizmi Alzheimerjeve bolezni.

Strokovnjaki zato vse pogosteje poudarjajo, da priporočila za zdravje možganov ne morejo biti enaka za vse. Ljudje z večjim genetskim tveganjem so pogosto bolj občutljivi na nasičene maščobe in morajo biti pri prehrani bolj previdni.

Zmernost ostaja ključna

Avtorji študije opozarjajo, da gre za opazovalno raziskavo, ki ne dokazuje neposredne vzročne povezave. Sir in smetana sta lahko zgolj pokazatelja širših prehranskih navad in življenjskega sloga.

Ugotovitve zato niso poziv k povečanemu uživanju polnomastnih mlečnih izdelkov. Kljub temu pa ljudem, ki sir in smetano že zdaj uživajo v zmernih količinah, ni treba skrbeti, da bi ta živila sama po sebi škodovala zdravju možganov.

Več iz teme

zdrava prehranademencamožganiraziskavazdravje možganov
ZADNJE NOVICE
15:44
Bulvar  |  Tuji trači
PRESTIŽNA NAGRADA

Harrison Ford: od mizarja do Indiane Jonesa in Hana Sola

Harrisonu Fordu nagrada igralskega sindikata za življenjsko delo. 32. podelitev priznanj SAG-AFTRA bo 1. marca prihodnje leto.
29. 12. 2025 | 15:44
15:28
Bulvar  |  Glasba in film
EVROVIZIJA

Slovenski glasbenici uspešni na tujih predizborih za pesem Evrovizije

Tekmovanje za pesem Evrovizije bo prihodnje leto na Dunaju.
29. 12. 2025 | 15:28
15:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

Očistimo nihalo, hranimo ga ločeno in ne dovolimo, da ga prijemajo drugi

Tako zagotovimo, da odgovori res prihajajo skozi intuicijo.
29. 12. 2025 | 15:15
15:01
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ena navada pri mizi, ki v nekaj sekundah pokvari praznično druženje

Praznični bonton brez stresa: zakaj telefon ne sodi na mizo in zakaj je hitenje največja napaka praznikov. Nasveti strokovnjakinje za lepše odnose.
29. 12. 2025 | 15:01
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TVEGANJE

Temna plat decembrskih praznikov: med njimi je več primerov velikokrat usodne težave

Podatki kažejo, da je 25. december dan, na katerega je zabeleženih več srčnih zapletov kot v katerem koli drugem obdobju leta.
29. 12. 2025 | 15:00
14:56
Novice  |  Svet
IZ PREKRŠKA V KAZNIVO DEJANJE

V tej evropski državi bodo morali prehitri vozniki odslej v zapor

Prehitrim voznikom bodo zasegli tudi vozilo in za tri leta odvzeli vozniški izpit.
29. 12. 2025 | 14:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki