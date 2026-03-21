Pomanjkanje tega vitamina razkrivajo opozorilni znaki v ustih, ki jih ne smete spregledati

Tudi v Sloveniji strokovnjaki vse pogosteje opozarjajo na pomen zadostnega vnosa vitamina B12, saj lahko njegovo pomanjkanje vodi v resne zdravstvene zaplete. Na težavo opozarjajo tudi smernice, podobne tistim, ki jih navaja NHS, pri nas pa pomen tega vitamina poudarja tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Zakaj je vitamin B12 tako pomemben?

Vitamin B12 (kobalamin) ima ključno vlogo pri tvorbi rdečih krvnih celic, delovanju živčnega sistema, sintezi DNK. Če ga primanjkuje, telo ne more učinkovito prenašati kisika, kar lahko vodi v slabokrvnost (anemijo), utrujenost in splošno oslabelost.

Ker se vitamin B12 nahaja skoraj izključno v živilih živalskega izvora (meso, ribe, mlečni izdelki, jajca), so v Sloveniji najbolj ogrožene skupine:

vegetarijanci in vegani,

starejši (zaradi slabše absorpcije),

osebe z boleznimi prebavil,

posamezniki po določenih operacijah (npr. želodca).

Znaki v ustih, ki lahko razkrijejo pomanjkanje

Med manj znanimi, a zelo pomembnimi opozorilnimi znaki so spremembe v ustni votlini.

1. Boleč, rdeč in gladek jezik (glositis)

Jezik lahko postane izrazito rdeč, otekel in boleč, nenavadno gladek (zaradi izginotja drobnih brbončic). To je eden najbolj značilnih zgodnjih znakov pomanjkanja vitamina B12.

2. Razjede v ustih

Pojavijo se lahko boleče afte ali razjede, ki se ponavljajo in se težje celijo.

Drugi pogosti simptomi

Pomanjkanje vitamina B12 se pogosto kaže tudi širše po telesu kronična utrujenost, mravljinčenje v rokah in nogah, izguba telesne teže, bledica, zadihanost.

V napredovalih primerih lahko pride do resnih nevroloških težav:

odrevenelosti,

mišične oslabelosti,

težav z ravnotežjem,

motenj spomina,

depresije ali celo demence.

Pomembno opozorilo: če se razvijejo nevrološki simptomi, so lahko trajni, če pomanjkanje ni pravočasno zdravljeno.

Kaj pravijo slovenski strokovnjaki?

Po podatkih Nacionalni inštitut za javno zdravje pomanjkanje vitamina B12 v Sloveniji ni redko, zlasti pri starejših in pri ljudeh z omejenimi prehranskimi vzorci. Težava je pogosto spregledana, saj so simptomi sprva nespecifični.

Zdravniki zato svetujejo:

raznoliko prehrano z dovolj živili živalskega izvora (če jih uživate),

redne laboratorijske preiskave pri ogroženih skupinah,

previdnost pri dolgotrajni utrujenosti brez jasnega vzroka.

Kdaj k zdravniku?

Če opazite opisane simptome in jih ne morete odpraviti s spremembo prehrane, je priporočljiv obisk osebnega zdravnika. Ta lahko:

odredi krvne preiskave,

potrdi pomanjkanje vitamina B12,

predlaga ustrezno zdravljenje.

Zdravljenje

V Sloveniji zdravljenje običajno vključujeprehranska dopolnila (tablete ali kapsule), v hujših primerih pa injekcije vitamina B12, ki jih predpiše zdravnik.

Pomanjkanje vitamina B12 je lahko tiha, a nevarna težava. Prav ustna votlina pogosto ponudi prve opozorilne znake, ki jih ne gre prezreti. Pravočasno ukrepanje lahko prepreči resne in trajne posledice.