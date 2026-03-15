Pomlad je tu. Kondicija pa še vedno spi

Sonce končno greje, težke jakne romajo v omaro, dnevi so daljši. Naenkrat imamo občutek, da bi lahko prehodili pol mesta. A že po dvajsetih minutah hoje pride presenečenje: težko dihanje, utrujene noge in občutek, da smo izgubili vso kondicijo.

Zakaj nas torej spomladanski sprehod utrudi veliko hitreje, kot pričakujemo?

Pozimi se gibamo manj, kot si mislimo

Razlaga je precej preprosta: narava se spomladi prebudi hitreje kot naše telo. V zimskih mesecih več časa preživimo v zaprtih prostorih. Manj je spontanih sprehodov, več sedenja in več statičnih dejavnosti. Tudi če občasno telovadimo, pogosto izgubimo del vsakodnevnega gibanja, ki ga poleti skoraj ne opazimo.

Posledice se pokažejo hitro:

mišice izgubijo del moči in vzdržljivosti

srce in pljuča nekoliko zmanjšajo svojo učinkovitost

telo potrebuje več energije za enako obremenitev

Ko marca ali aprila poskusimo nadaljevati tam, kjer smo jeseni končali, nas telo hitro postavi na realna tla.

Zakaj se hitro zadihamo

Pri prvih daljših sprehodih po zimskem premoru pogosto opazimo tri stvari: utrip je višji kot običajno, noge postanejo težke, zadihanost pride prej. To ni znak, da je z našim zdravjem kaj narobe. Gre za povsem normalen odziv telesa na obremenitev, na katero ni več povsem navajeno. Dobra novica je, da telo spomin na gibanje hitro obnovi.

Najpogostejša napaka: prehiter tempo

Veliko ljudi naredi isto napako. Ko pride lepo vreme, si rečejo: »Saj sem to vedno zmogel.« In dodajo še en krog ali pospešijo tempo. Naslednji dan pa pridejo boleča meča, utrujenost in občutek, da smo pretiravali. Tak pristop pogosto povzroči, da se motivacija hitro izgubi.

Kako spomladi pametno vrniti kondicijo

Veliko učinkovitejši pristop je postopno vračanje v gibanje.

Najbolj preprosta pravila so:

začnite s krajšimi sprehodi

hodite v zmernem tempu

ohranite reden ritem večkrat na teden

razdaljo povečujte postopoma

Telo ima izjemno sposobnost prilagajanja. Če mu damo nekaj tednov časa, se vzdržljivost vrne presenetljivo hitro.

Pomlad je idealen čas za nov začetek

Pomlad je eden najboljših letnih časov za obnovo telesne pripravljenosti. Temperature so prijetne, dnevi daljši, motivacija pa večja kot pozimi. Pomembno je le, da nas sonce motivira, ne pa zavede. Kondicija se namreč vrne hitreje, kot si mislimo. Če ji damo nekaj tednov potrpežljivosti in doslednosti.