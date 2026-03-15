NE BOJTE SE

Pomlad je tu. Kondicija pa še vedno spi

Zakaj nas že kratek sprehod utrudi? Presenetljiv razlog, zakaj spomladi hitro ostanemo brez sape.
Temperature so prijetne, dnevi daljši, motivacija pa večja kot pozimi. FOTO: Jure Eržen
Temperature so prijetne, dnevi daljši, motivacija pa večja kot pozimi. FOTO: Jure Eržen
Janez Kušar
 15. 3. 2026 | 08:27
 15. 3. 2026 | 08:44
Sonce končno greje, težke jakne romajo v omaro, dnevi so daljši. Naenkrat imamo občutek, da bi lahko prehodili pol mesta. A že po dvajsetih minutah hoje pride presenečenje: težko dihanje, utrujene noge in občutek, da smo izgubili vso kondicijo.

Zakaj nas torej spomladanski sprehod utrudi veliko hitreje, kot pričakujemo?

Pozimi se gibamo manj, kot si mislimo

Razlaga je precej preprosta: narava se spomladi prebudi hitreje kot naše telo. V zimskih mesecih več časa preživimo v zaprtih prostorih. Manj je spontanih sprehodov, več sedenja in več statičnih dejavnosti. Tudi če občasno telovadimo, pogosto izgubimo del vsakodnevnega gibanja, ki ga poleti skoraj ne opazimo.

Posledice se pokažejo hitro:

  • mišice izgubijo del moči in vzdržljivosti
  • srce in pljuča nekoliko zmanjšajo svojo učinkovitost
  • telo potrebuje več energije za enako obremenitev

Ko marca ali aprila poskusimo nadaljevati tam, kjer smo jeseni končali, nas telo hitro postavi na realna tla.

Zakaj se hitro zadihamo

Pri prvih daljših sprehodih po zimskem premoru pogosto opazimo tri stvari: utrip je višji kot običajno, noge postanejo težke, zadihanost pride prej. To ni znak, da je z našim zdravjem kaj narobe. Gre za povsem normalen odziv telesa na obremenitev, na katero ni več povsem navajeno. Dobra novica je, da telo spomin na gibanje hitro obnovi.

Najpogostejša napaka: prehiter tempo

Veliko ljudi naredi isto napako. Ko pride lepo vreme, si rečejo: »Saj sem to vedno zmogel.« In dodajo še en krog ali pospešijo tempo. Naslednji dan pa pridejo boleča meča, utrujenost in občutek, da smo pretiravali. Tak pristop pogosto povzroči, da se motivacija hitro izgubi.

Kako spomladi pametno vrniti kondicijo

Veliko učinkovitejši pristop je postopno vračanje v gibanje.

Najbolj preprosta pravila so:

  • začnite s krajšimi sprehodi
  • hodite v zmernem tempu
  • ohranite reden ritem večkrat na teden
  • razdaljo povečujte postopoma

Telo ima izjemno sposobnost prilagajanja. Če mu damo nekaj tednov časa, se vzdržljivost vrne presenetljivo hitro.

Pomlad je idealen čas za nov začetek

Pomlad je eden najboljših letnih časov za obnovo telesne pripravljenosti. Temperature so prijetne, dnevi daljši, motivacija pa večja kot pozimi. Pomembno je le, da nas sonce motivira, ne pa zavede. Kondicija se namreč vrne hitreje, kot si mislimo. Če ji damo nekaj tednov potrpežljivosti in doslednosti.

Več iz teme

pomladzdravjerekreacijašportna rekreacija
ZADNJE NOVICE
10:41
Šport  |  Tekme
SKOKI

Domen Prevc pred Anžetom Laniškom najboljši v kvalifikacijah v Oslu

V Oslu bodo ob 13. uri še kvalifikacije za ženske, ki bodo imele tekmo nato ob 14.20, ob 16.10 se bodo nato za zmago pomerili še skakalci.
15. 3. 2026 | 10:41
10:20
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Ugledni hrvaški medij udaril: Se bodo v Sloveniji na oblast vrnili desni populisti, ki so nekoč državo že popeljali na pot »madžarizacije«?

Kako politične razmere en teden pred parlamentarnimi volitvami v Sloveniji vidiji Hrvati?
15. 3. 2026 | 10:20
10:15
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
MAFIJSKI NAPAD

Poglejte, kako je videti rop nakita v vrednosti milijon in pol evrov v le 70 sekundah (VIDEO)

Oblasti so rop opisale kot »mafijski napad«.
15. 3. 2026 | 10:15
10:05
Novice  |  Svet
MAJHNI, A HITRI

Športni avto za manj kot 10.000 evrov: igrača za velike fante

Pomanjšane replike prestižnih avtomobilov združujejo električni pogon, oblikovanje in nostalgijo.
15. 3. 2026 | 10:05
10:00
Novice  |  Nedeljske novice
TILEN ARTAČ

Tilen, ljuba duša, bodi pameten

Bolje je hoditi po robu, nakazati, da bi lahko šel čez, pa tega ne storiš, pravi in še, da ustvarja toliko novih imitacij in likov, da bi težko ostal ujet v enem samem.
Petra Kalan15. 3. 2026 | 10:00
09:45
Bulvar  |  Domači trači
DENAR

Znane so ocene, koliko preživnine bo moral Luka Dončić mesečno plačevati svoji nekdanji zaročenki

Zahteva za preživnino, ki jo je vložila nekdanja zaročenka košarkarskega zvezdnika Luka Dončić, Anamaria Goltes, je sprožila veliko zanimanje javnosti in številna vprašanja o tem, kolikšen znesek bi lahko moral eden največjih zvezdnikov lige NBA mesečno plačevati za preživljanje njunih otrok.
15. 3. 2026 | 09:45

