Ponarejeni med je lahko videti povsem naraven. Kako prepoznati kakovosten slovenski med?

Na svetovnem trgu se pojavljajo ponarejeni izdelki, ki jim dodajajo sladkorne sirupe, težave pa povzročajo tudi zavajajoče navedbe o poreklu. Tveganju niso izpostavljeni le kupci v tujini, saj je tudi slovenski trg del mednarodne trgovine z medom.

Kako torej izbrati kakovosten med? Domači preizkusi z vodo, ognjem ali kisom, ki se pogosto širijo po spletu, niso zanesljiv način ugotavljanja pristnosti. Veliko več povedo podatki o poreklu, preverljivost pridelovalca in ustrezne laboratorijske analize.

Kaj je ponarejeni med in zakaj se pojavlja?

Pravi med je naravna sladka snov, ki jo čebele proizvajajo iz rastlinskega nektarja ali mane. Izdelek, ki se prodaja kot med, ne sme vsebovati dodanih sladkornih sirupov, arom, barvil ali drugih sestavin, ki bi spreminjale njegovo sestavo. Pri potvarjanju se lahko medu dodajajo cenejši sirupi, na primer iz koruze, riža ali drugih virov sladkorja. Takšni dodatki povečujejo količino izdelka in lahko znižajo stroške proizvodnje. Težava je še večja, kadar se ponarejeni izdelek prodaja kot čist med ali kadar so podatki o njegovem poreklu napačni.

Ponarejanja ni vedno mogoče prepoznati po videzu, barvi ali okusu. Sodobne metode potvarjanja so lahko zelo izpopolnjene, zato za zanesljivo ugotavljanje pristnosti pogosto potrebujemo laboratorijske preiskave.

Kmetijski inštitut Slovenije ima akreditiran laboratorij, ki izvaja analize kakovosti medu, preverja njegovo botanično in geografsko poreklo ter ugotavlja morebitne ostanke zdravil in pesticidov.

Ali je ponarejen tudi slovenski med?

Da, tudi pri slovenskem medu obstaja tveganje za potvarjanje, vendar je pomembno razlikovati med možnostjo goljufije in dokazano razširjenostjo takšnih izdelkov. Ni mogoče trditi, da je slovenski med na splošno ponarejen, prav tako brez ustreznih podatkov ni mogoče določiti, kolikšen delež ponudbe bi bil sporen.

Slovenija ima dolgo čebelarsko tradicijo, domači čebelarji pa pridelujejo več vrst medu, med drugim akacijevega, cvetličnega, lipovega, kostanjevega, smrekovega, hojevega in gozdnega. Del slovenske pridelave je vključen v zaščitene sheme kakovosti, ki določajo dodatna merila za izdelek.

Med pomembnejšimi je slovenski med z zaščiteno geografsko označbo. Prepoznati ga je mogoče po posebni prelepki na pokrovu kozarca, ki vključuje evropski simbol kakovosti in kodo QR za preverjanje podatkov o pridelovalcu. Zaščitena shema določa tudi strožja merila kakovosti od splošnih zahtev za med.

Vendar oznaka slovenskega porekla in zaščitena geografska označba nista isto. Če kupimo med neposredno pri lokalnem čebelarju, lahko lažje preverimo, kdo ga je pridelal in od kod prihaja. Pri nakupu v trgovini pa je treba pozorno prebrati deklaracijo.

Nova pravila za označevanje medu

V Sloveniji od 14. junija 2026 veljajo nova pravila, ki zahtevajo preglednejše označevanje porekla mešanic medu. Na embalaži morajo biti navedene vse države, iz katerih prihaja med v mešanici, skupaj z deleži v padajočem vrstnem redu. Za izdelke, ki so bili dani na trg ali označeni po prejšnjih pravilih pred začetkom uporabe nove ureditve, velja prehodno obdobje do porabe zalog.

Sprememba kupcem omogoča boljši vpogled v izvor izdelka, vendar sama po sebi ne zagotavlja, da je med pristen. Navedbe na embalaži je še vedno treba nadzirati, pri sumu na nepravilnosti pa so pomembne tudi laboratorijske analize.

Čebelarska zveza Slovenije je avgusta 2026 opozorila, da je bilo med 56 pregledanimi izdelki mešanic medu na policah šestih največjih trgovcev samo pri enem mogoče ugotoviti označbo v skladu z novimi pravili. Pri tem je treba upoštevati, da je šlo za pregled ponudbe, ki ga je predstavila stanovska organizacija, in ne za dokaz, da je bilo 55 izdelkov ponarejenih. Del izdelkov se je namreč lahko še prodajal po prejšnjih pravilih.

Pet znakov, ki jih je vredno preveriti pri nakupu medu



1. Poreklo in podatki na deklaraciji

Najprej preverimo, od kod prihaja med. Če je na kozarcu navedena samo mešanica medu iz držav EU in držav zunaj EU, je podatek manj natančen kot navedba posameznih držav in njihovih deležev. Pri nakupu slovenskega medu poiščimo jasno navedeno slovensko poreklo. Koristno je preveriti tudi ime oziroma podatke pridelovalca in možnost, da se o izdelku pozanimamo neposredno pri njem.

2. Kristalizacija ni znak ponarejanja

Naravni med lahko sčasoma kristalizira. To je običajen proces, pri katerem glukoza tvori kristale, med pa postaja gostejši ali se strdi. Hitrost kristalizacije je odvisna od sestave medu, predvsem razmerja med glukozo in fruktozo, pa tudi od temperature shranjevanja. Nekatere vrste, na primer akacijev med, ostanejo tekoče dlje časa, druge kristalizirajo hitreje. Zato ne drži, da je vsak tekoč med ponarejen ali da je kristaliziran med nujno pristen.

Če se med strdi, to še ne pomeni, da se je pokvaril. V zaprtem kozarcu ga lahko počasi segrejemo v topli vodni kopeli, pri čemer se izogibamo visokim temperaturam, ki lahko poslabšajo njegove lastnosti.

3. Barva in gostota ne zagotavljata pristnosti

Med je lahko zelo svetel, zlato rumen, jantarne barve ali temno rjav. Odtenek je odvisen predvsem od rastlin, s katerih čebele nabirajo nektar oziroma mano. Tudi gostota se razlikuje med vrstami in je odvisna od vsebnosti vode ter temperature. Zelo tekoč med zato ni samodejno ponarejen, prav tako gost in sijoč izdelek ni nujno pristen.

4. Vonj in okus sta koristna, vendar omejena pokazatelja

Pravi med ima lahko izrazito cvetlično, sadno, zeliščno, smolnato ali karamelno aromo, odvisno od njegovega izvora. Akacijev med je praviloma blažjega okusa, kostanjev pa izrazitejšega in lahko tudi nekoliko grenkega. Čeprav lahko nenavaden vonj ali okus opozorita na težavo, z njima ni mogoče zanesljivo dokazati potvarjanja. Nekateri ponarejeni izdelki so lahko senzorično zelo podobni pravemu medu.

5. Posebne oznake in preverljiv čebelar

Pri izbiri lahko pomagajo oznake zaščitenega porekla oziroma kakovosti, vendar morajo biti verodostojne in pravilno uporabljene. Pri Slovenskem medu z zaščiteno geografsko označbo je mogoče preveriti zaščitno prelepko in podatke prek kode QR.

Dober način nakupa je tudi neposredno pri čebelarju, ki lahko pojasni, kje je med pridelan, za katero vrsto gre in kako je bil obdelan. To samo po sebi ni laboratorijski dokaz pristnosti, omogoča pa boljšo sledljivost in neposredno komunikacijo s pridelovalcem.

Zakaj domači testi z vodo, ognjem in kisom niso zanesljivi?

Na spletu pogosto priporočajo, da žlico medu dodamo v kozarec vode. Domnevno naj bi pravi med potonil na dno, ponarejeni pa se hitro raztopil. V resnici na obnašanje medu v vodi vplivajo njegova gostota, temperatura, vsebnost vode in način mešanja. Ta preizkus ne more zanesljivo ugotoviti, ali so mu bili dodani sladkorni sirupi. Podobno velja za preizkus z ognjem. Med z večjo vsebnostjo vode lahko vpliva na gorenje stenja, vendar uspešno prižiganje ali ugašanje ne dokazuje pristnosti. Preizkušanje z odprtim ognjem je poleg tega nepotrebno in lahko nevarno.

Tudi test s kisom, pri katerem naj bi penjenje dokazovalo prisotnost dodatkov, nima zadostne znanstvene podlage za zanesljivo ugotavljanje ponarejanja medu.

Če želimo vedeti, ali je med pristen, so potrebne ustrezne analitske metode. Laboratoriji lahko preučijo sestavo sladkorjev, vsebnost vode, encimske kazalnike ter druge lastnosti in označevalce, ki pomagajo pri preverjanju kakovosti in porekla. Posamezen rezultat je treba razlagati glede na vrsto medu in uporabljeno metodo.

Ali je ponarejeni med nevaren za zdravje?

Če je medu dodan sladkorni sirup, to ne pomeni nujno, da je izdelek neposredno strupen. Glavna težava je, da ne ustreza opredelitvi medu in da je potrošnik lahko zaveden glede sestave, porekla in kakovosti živila. Med vsebuje predvsem sladkorje, poleg njih pa tudi manjše količine drugih snovi, katerih sestava je odvisna od vrste in izvora. Potvorjeni izdelek ima lahko drugačno sestavo od deklarirane, zato se ne moremo zanašati na lastnosti, ki jih pričakujemo od pristnega medu.

Tudi pravi med je zaradi visoke vsebnosti sladkorjev živilo, ki ga je priporočljivo uživati zmerno. Pri sladkorni bolezni je treba upoštevati njegov vpliv na krvni sladkor, ne glede na to, ali gre za domači ali uvoženi med. Pomembna je tudi pravilna pridelava in obdelava. Pregrevanje lahko poslabša kakovost medu, ostanki nekaterih zdravil ali pesticidov pa so ločeno vprašanje varnosti živila in ne pomenijo nujno, da je bil med ponarejen.

Kako izbrati kakovosten med?

Za slovenskega kupca je najpreprostejši pristop, da preveri poreklo, prebere deklaracijo in izbere preverljivega pridelovalca. Pri zaščitenem slovenskem medu lahko dodatno preveri ustrezno oznako in podatke o proizvajalcu. Če obstaja utemeljen sum, da izdelek ni skladen z deklaracijo, domači preizkusi ne bodo dali zanesljivega odgovora. Smiselno je shraniti embalažo in račun ter se obrniti na pristojne nadzorne organe.

Slovenski med ima dolgo tradicijo in sistem zaščitenih shem kakovosti, vendar tudi domače poreklo samo po sebi ne more nadomestiti preverjanja. Najboljša zaščita potrošnika so pregledno označevanje, sledljivost, učinkovit uradni nadzor in zanesljive laboratorijske analize.

Uporabljeni viri za preverjanje slovenskega konteksta: