Pot v brezvoljnost in naprej v stres. Ko vadba prestopi mejo zdravega treninga

Pretreniranost, kronična utrujenost in psihični stres so pogost, a pogosto spregledan razlog, zakaj telesna aktivnost izgubi svoj pozitiven učinek. Ko vadba postane preveč, telo in glava to jasno pokažeta.

Telesna aktivnost je ena najbolj koristnih navad v sodobnem življenju. A kot pri vseh stvareh velja preprosto pravilo: pomembna je mera. Zdrava vadba prinaša energijo, boljše počutje in večjo odpornost, pretiravanje pa lahko vodi v popolnoma nasprotno smer, v izčrpanost, brezvoljnost in dolgotrajen stres.

Ko vadba postane breme, ne razbremenitev

Vadbeni scenariji so različni. Od rekreativnega teka in kolesarjenja do množičnih športnih dogodkov, kot sta Ljubljanski maraton ali Maraton Franja, marsikdo v njih najde motivacijo za gibanje. Vendar pa se pogosto zgodi, da želja po napredku preraste v pretirano obremenitev telesa.

Športniki in rekreativci pogosto opisujejo podobne simptome: stalna utrujenost, občutek, kot da jih »napada virus«, razbijanje srca, rahlo povišana telesna temperatura in ponavljajoče se slabo počutje. Tudi po nekaj dneh počitka se stanje pogosto vrne, kar vodi v začaran krog vadbe in izčrpanosti.

Zdravniški pregledi v takih primerih pogosto ne pokažejo bolezni, kar dodatno zmede posameznika. Počitek prinese začasno olajšanje, a občutek krivde in ponovnega padca v slabo počutje ostaja.

Brezvoljnost kot znak preobremenjenosti

Eden prvih jasnih znakov, da telo ne zmore več, je izguba volje za vadbo. Ta brezvoljnost ni nujno znak lenobe ali pomanjkanja discipline, temveč lahko kaže na to, da je telo preseglo mejo regeneracije.

V tem stanju se kopiči negativni vpliv vadbenega stresa, telo pa začne opozarjati, da potrebuje počitek. Če teh signalov ne upoštevamo, se lahko stanje preoblikuje v dolgotrajno preutrujenost ali celo pretreniranost, iz katere je okrevanje bistveno težje.

Psihični stres še poslabša stanje

Pomembno vlogo pri regeneraciji ima tudi psihično stanje. Strokovnjaki opozarjajo, da psihični stres – težave v službi, doma ali dolgotrajna obremenjenost, lahko močno zmanjša učinek sicer kakovostnega treninga.

Medtem ko telesni stres vadbe v zmernih količinah deluje pozitivno in krepi telo, psihični stres deluje drugače. Povečan nivo stresnega hormona kortizola, ki se ob psihičnih obremenitvah ne razgradi enako učinkovito kot pri telesnem stresu, lahko zavira regeneracijo in oslabi imunski sistem. To pomeni, da tudi najboljši vadbeni program ne more kompenzirati stalne psihične obremenitve.

Ko glava odloča o telesu

Pri vrhunskih športnikih je prepoznavanje utrujenosti ključni del treninga. A tudi najboljša fizična pripravljenost ne pomaga, če se ji pridruži dolgotrajen psihični stres.

Kar se začne kot običajna utrujenost, se lahko ob kombinaciji psihičnih pritiskov razvije v resno pretreniranost. To pogosto spremljajo občutki nemoči, slabega počutja in zaskrbljenosti, še posebej, ko medicinski pregledi ne pokažejo jasnega vzroka.

V takih primerih se lahko športna motivacija hitro sesuje, skupaj z njo pa tudi samozavest in občutek nadzora nad lastnim telesom.

Počitek je del treninga

Strokovnjaki poudarjajo, da je počitek enako pomemben del vadbenega procesa kot sam trening. Telo se ne krepi med vadbo, temveč med regeneracijo.

Zato je ključno, da posamezniki, tako rekreativci kot profesionalni športniki, znajo prepoznati znake preobremenjenosti in se pravočasno ustaviti. Prav tako je pomembno razumevanje vpliva okolja, stresa in življenjskih okoliščin na telesno pripravljenost.

Če teh dejavnikov ne upoštevamo, lahko šport, ki bi moral krepiti zdravje, začne delovati ravno obratno in postopoma načenja tako telo kot psihično ravnovesje.