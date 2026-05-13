  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVO O ZDRAVI VADBI

Pot v brezvoljnost in naprej v stres. Ko vadba prestopi mejo zdravega treninga

Telesna aktivnost je ena najbolj koristnih navad v sodobnem življenju. A kot pri vseh stvareh velja preprosto pravilo: pomembna je mera.
Strokovnjaki poudarjajo, da je počitek enako pomemben del vadbenega procesa kot sam trening. FOTO: Getty Images
Strokovnjaki poudarjajo, da je počitek enako pomemben del vadbenega procesa kot sam trening. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 13. 5. 2026 | 11:00
4:18
A+A-

Pretreniranost, kronična utrujenost in psihični stres so pogost, a pogosto spregledan razlog, zakaj telesna aktivnost izgubi svoj pozitiven učinek. Ko vadba postane preveč, telo in glava to jasno pokažeta.

Telesna aktivnost je ena najbolj koristnih navad v sodobnem življenju. A kot pri vseh stvareh velja preprosto pravilo: pomembna je mera. Zdrava vadba prinaša energijo, boljše počutje in večjo odpornost, pretiravanje pa lahko vodi v popolnoma nasprotno smer, v izčrpanost, brezvoljnost in dolgotrajen stres.

Ko vadba postane breme, ne razbremenitev

Vadbeni scenariji so različni. Od rekreativnega teka in kolesarjenja do množičnih športnih dogodkov, kot sta Ljubljanski maraton ali Maraton Franja, marsikdo v njih najde motivacijo za gibanje. Vendar pa se pogosto zgodi, da želja po napredku preraste v pretirano obremenitev telesa.

Športniki in rekreativci pogosto opisujejo podobne simptome: stalna utrujenost, občutek, kot da jih »napada virus«, razbijanje srca, rahlo povišana telesna temperatura in ponavljajoče se slabo počutje. Tudi po nekaj dneh počitka se stanje pogosto vrne, kar vodi v začaran krog vadbe in izčrpanosti.

Zdravniški pregledi v takih primerih pogosto ne pokažejo bolezni, kar dodatno zmede posameznika. Počitek prinese začasno olajšanje, a občutek krivde in ponovnega padca v slabo počutje ostaja.

Brezvoljnost kot znak preobremenjenosti

Eden prvih jasnih znakov, da telo ne zmore več, je izguba volje za vadbo. Ta brezvoljnost ni nujno znak lenobe ali pomanjkanja discipline, temveč lahko kaže na to, da je telo preseglo mejo regeneracije.

V tem stanju se kopiči negativni vpliv vadbenega stresa, telo pa začne opozarjati, da potrebuje počitek. Če teh signalov ne upoštevamo, se lahko stanje preoblikuje v dolgotrajno preutrujenost ali celo pretreniranost, iz katere je okrevanje bistveno težje.

Psihični stres še poslabša stanje

Pomembno vlogo pri regeneraciji ima tudi psihično stanje. Strokovnjaki opozarjajo, da psihični stres – težave v službi, doma ali dolgotrajna obremenjenost, lahko močno zmanjša učinek sicer kakovostnega treninga.

Medtem ko telesni stres vadbe v zmernih količinah deluje pozitivno in krepi telo, psihični stres deluje drugače. Povečan nivo stresnega hormona kortizola, ki se ob psihičnih obremenitvah ne razgradi enako učinkovito kot pri telesnem stresu, lahko zavira regeneracijo in oslabi imunski sistem. To pomeni, da tudi najboljši vadbeni program ne more kompenzirati stalne psihične obremenitve.

Ko glava odloča o telesu

Pri vrhunskih športnikih je prepoznavanje utrujenosti ključni del treninga. A tudi najboljša fizična pripravljenost ne pomaga, če se ji pridruži dolgotrajen psihični stres.

Kar se začne kot običajna utrujenost, se lahko ob kombinaciji psihičnih pritiskov razvije v resno pretreniranost. To pogosto spremljajo občutki nemoči, slabega počutja in zaskrbljenosti, še posebej, ko medicinski pregledi ne pokažejo jasnega vzroka.

V takih primerih se lahko športna motivacija hitro sesuje, skupaj z njo pa tudi samozavest in občutek nadzora nad lastnim telesom.

Počitek je del treninga

Strokovnjaki poudarjajo, da je počitek enako pomemben del vadbenega procesa kot sam trening. Telo se ne krepi med vadbo, temveč med regeneracijo.

Zato je ključno, da posamezniki, tako rekreativci kot profesionalni športniki, znajo prepoznati znake preobremenjenosti in se pravočasno ustaviti. Prav tako je pomembno razumevanje vpliva okolja, stresa in življenjskih okoliščin na telesno pripravljenost.

Če teh dejavnikov ne upoštevamo, lahko šport, ki bi moral krepiti zdravje, začne delovati ravno obratno in postopoma načenja tako telo kot psihično ravnovesje.

Več iz teme

streszdravjepretreniranostutrujenostutrujenost športnikašportna rekreacija
ZADNJE NOVICE
12:08
Novice  |  Slovenija
ZAPLETI PO OTVORITVI

Kaj se dogaja v UKC Ljubljana? Prenovljene prostore oddelka za nefrologijo odprli pred volitvami, zdaj pa niso v uporabi

Kljub marčevski otvoritvi začetek delovanja zadržujejo nedokončani postopki in tehnične meritve.
Kaja Grozina13. 5. 2026 | 12:08
11:34
Novice  |  Svet
KDO JE KRIV?

Filipinec, ki ga je v Zagrebu pretepla mlada Hrvatica: »Nisem je nadlegoval ali poskušal okrasti, v Dubaju vodim podjetje!« (VIDEO)

V središču Zagreba je začetek meseca mlajša ženska pretepla filipinskega državljana, dogodek pa so mimoidoči ujeli in razširili po socialnih omrežjih. Filipinec naj bi nadlegoval dekleta, zato naj bi gospodična stvari vzela v svoje roke.
13. 5. 2026 | 11:34
11:30
Lifestyle  |  Stil
KOLUMNA

Dr. Urška Košir: Ena in edina stvar, ki jo pogrešam iz Amerike

»V Ameriki so me vprašali, kdo sem. V Sloveniji me sprašujejo, kaj sem.« O širini, vrnitvi domov in drugačni Sloveniji.
Urška Košir13. 5. 2026 | 11:30
11:19
Bulvar  |  Glasba in film
RAZPAD ROCK SCENE

Kaj se dogaja? Po Zuljanu Šank Rock danes nenadoma zapustil še en član

Slovensko rock sceno nenadoma pretresa še en odmeven odhod iz legendarne skupine Šank Rock. In to le dva dni po tem, ko je javnost presenetila novica, da skupino po desetletjih sodelovanja zapušča kitarist Bor Zuljan.
13. 5. 2026 | 11:19
11:16
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V ZAGREBU

Po več tednih iskanja našli truplo znanega 23-letnega tiktokerja

Čeprav je na svojem YouTube kanalu zbral več kot 450.000 naročnikov, se je v zadnjih letih s te platforme umaknil.
13. 5. 2026 | 11:16
11:07
Bulvar  |  Glasba in film
SVET JAZZA

Od Jurskega parka do klavirskega čarovnika: igralec Jeff Goldblum je tudi vodja orkestra

Pesem Mona Lisa mu je odprla vrata v svet jazza.
13. 5. 2026 | 11:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Na vlak tudi s kolesom? Vse, kar morate vedeti pred odhodom (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Ali prehranska dopolnila prispevajo k boljšemu zdravju?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Ali prehranska dopolnila prispevajo k boljšemu zdravju?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ostanki rimske Emone, ki jih lahko okušate

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Portorož bo gostil razpravo, ki bi lahko spremenila pravila igre

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RIZARTROZA

Najpogostejše degenerativno bolezensko stanje na roki

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
11. 5. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova Telemachova poteza

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Ko internet odpove, mnogi naredijo to napako

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

»To je tisti vau učinek. Takrat jih več kot 90 % reče da« (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Šport  |  Tekme
EVROPSKO PRVENSTVO

Slovenci tragični junaki: tudi v tretje ni šlo do zlata

Trdi boj za vsako točko in vrhunska odbojka. Bravo, fantje, srebro se sveti kot zlato!
19. 9. 2021 | 20:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki