Povišan PSA še ne pomeni raka prostate. Kdaj je vrednost razlog za skrb?

Čeprav lahko pomeni raka prostate, sama po sebi še zdaleč ni dokaz za rakavo obolenje. Na vrednost PSA lahko vplivajo tudi povečana prostata, vnetje in druga dogajanja v prostati. Ključno je zato razumeti, kaj PSA pomeni in zakaj je pri njegovi povišani vrednosti pomembna celostna urološka obravnava.

Kaj je PSA?

PSA oziroma prostatični specifični antigen je encim, ki nastaja v celicah prostate. Njegova glavna naloga je utekočinjanje semenske tekočine, zato ga največ najdemo v semenski tekočini, manjši del pa prehaja tudi v kri. Ker je PSA povezan s prostato, ga lahko določamo s krvnim testom in uporabljamo kot enega od kazalnikov dogajanja v tem organu. Vendar PSA ni specifičen označevalec raka prostate. Povišana vrednost lahko nastane iz več različnih razlogov. Zato velja pomembno pravilo: povišan PSA ne pomeni samodejno raka prostate.

Zakaj se PSA lahko poviša?

Najpogostejši razlogi za povišano vrednost PSA so povečanje prostate, vnetje prostate in rak prostate. Pri moških se prostata s staranjem pogosto povečuje. Gre za benigno povečanje prostate, ki je zelo pogosto predvsem v srednjih in starejših letih. Ker je v večji prostati več tkiva, lahko ta proizvaja tudi več PSA. Pri ocenjevanju izvida zato ni pomembna samo ena izmerjena vrednost, temveč tudi starost moškega, velikost prostate, predhodne vrednosti PSA in spremembe skozi čas. Posebno pozornost zahteva hitrejše oziroma nepričakovano naraščanje vrednosti, ki lahko pomeni potrebo po dodatni diagnostiki.

Tudi vnetje prostate lahko zviša PSA

Povišan PSA je lahko posledica vnetja prostate. To je lahko bakterijsko ali povezano z drugimi oblikami vnetnega oziroma dražečega dogajanja v prostati. Akutno bakterijsko vnetje prostate se lahko pojavi nenadoma in povzroča izrazite težave. Med značilnimi znaki so lahko povišana telesna temperatura, mrzlica, bolečine in težave pri uriniranju. Pri kroničnem vnetju so simptomi lahko manj izraziti in dolgotrajnejši. Težave, povezane s prostato in spodnjimi sečili, lahko vključujejo pogosto uriniranje, občutek tiščanja na vodo, šibkejši curek, težje začenjanje uriniranja ali občutek nepopolnega izpraznjenja sečnega mehurja.

Pomembno pa je, da jakost simptomov sama po sebi ne pove zanesljivo, kaj se dogaja v prostati. Nekateri moški imajo lahko izrazite težave zaradi benignega povečanja prostate, drugi pa kljub pomembnemu bolezenskemu dogajanju dolgo nimajo izrazitih simptomov.

Povišan PSA in rak prostate

Rak prostate je eden od pomembnih vzrokov, ki jih mora zdravnik upoštevati pri povišani vrednosti PSA. Prav zato se izvida ne sme razlagati izolirano. Pri moškem s povišanim PSA bo urolog glede na okoliščine ocenil celotno sliko. Pri tem lahko upošteva starost, družinsko obremenjenost, predhodne vrednosti PSA, velikost in stanje prostate ter izvide drugih preiskav. Če obstaja sum na raka prostate, so lahko potrebne dodatne diagnostične preiskave. Med njimi ima pomembno vlogo magnetna resonanca prostate, dokončno potrditev raka pa omogoča histološka preiskava tkiva, pridobljenega z biopsijo.

Pomembno je tudi, da zgodnji rak prostate pogosto ne povzroča značilnih težav pri uriniranju. Zato odsotnost težav z odvajanjem vode še ne pomeni, da je tveganje za bolezen izključeno.

Kdaj je povišan PSA razlog za skrb?

Enotne vrednosti PSA, pri kateri bi lahko rekli, da ima moški raka prostate, ni. Tudi relativno nizka vrednost ne izključuje bolezni, medtem ko višja vrednost še ne pomeni, da je rak prisoten. Zdravnik zato ne ocenjuje le tega, ali je PSA »visok«, ampak predvsem celoten kontekst. Pomembno je, ali vrednost narašča, kakšna je velikost prostate, ali so prisotni znaki vnetja in kakšni so rezultati drugih pregledov. Posebej pomembno je spremljanje sprememb PSA skozi čas. Če se vrednost povečuje, je lahko potrebna ponovna meritev in dodatna urološka diagnostika, pri čemer mora zdravnik upoštevati tudi morebitne začasne dejavnike, ki lahko vplivajo na rezultat.

Kaj storiti ob povišanem PSA?

Če krvni test pokaže povišan PSA, to ni razlog za paniko, je pa razlog za ustrezno zdravniško obravnavo. Moški, ki zaradi povišanega PSA še ni v urološki obravnavi, naj se posvetuje z urologom. Urolog lahko na podlagi vseh podatkov oceni, ali je povišanje najverjetneje povezano z benignim povečanjem prostate, vnetjem ali pa obstaja razlog za sum na raka prostate. Po potrebi sledijo dodatne preiskave in spremljanje vrednosti PSA. Najpomembnejše je, da se izvida ne razlaga samo na podlagi ene številke. PSA je koristen pokazatelj, vendar sam po sebi ne more postaviti diagnoze raka prostate.

Zgodnje odkrivanje bolezni je pomembno, saj je zdravljenje uspešnejše, kadar je bolezen odkrita v zgodnejši fazi. Zato je pri povišanem PSA najpomembnejši naslednji korak strokovna ocena in po potrebi nadaljnja diagnostika pri urologu.