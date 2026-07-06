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Pozabite na Camino. Ta 1600 kilometrov dolga pohodniška pot v Romuniji navdušuje s tišino, neokrnjeno naravo in gostoljubnostjo

Ena največjih posebnosti poti je izjemna gostoljubnost.
Romunija vabi. FOTO: Viatransilvanica.com 
Romunija vabi. FOTO: Viatransilvanica.com 
Miroslav Cvjetičanin
 6. 7. 2026 | 11:00
5:16
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Če iščete pohodniško destinacijo brez gneče, kjer se prepletajo mogočni gozdovi, planine, slikovite vasi in bogata kulturna dediščina, je romunska pot Via Transilvanica ena najbolj zanimivih evropskih novosti. Številni jo že primerjajo s slavnim Caminom de Santiago, vendar ponuja povsem drugačno izkušnjo.

Medtem ko najbolj znane evropske romarske poti vsako leto obiščejo več sto tisoč pohodnikov, romunska Via Transilvanica ostaja mirna, pristna in tesno povezana z lokalnimi skupnostmi. Prav zato jo vse pogosteje odkrivajo ljubitelji pohodništva, ki si želijo narave brez množic turistov.

Pohodniška pot, ki povezuje celotno Romunijo

Via Transilvanica poteka diagonalno skozi Romunijo in meri približno 1600 kilometrov. Na poti povezuje skoraj 400 vasi ter vodi skozi kar 20 različnih kulturnih in etničnih območij, zaradi česar jo domačini pogosto imenujejo kar »pot, ki združuje«. Projekt ni nastal predvsem zaradi turizma, ampak z željo po oživitvi odročnih podeželskih krajev, kjer se prebivalstvo zaradi izseljevanja vse hitreje zmanjšuje. Danes številni domačini pohodnikom ponujajo prenočišča, domačo hrano in priložnost za stik z lokalnim načinom življenja, kar pomembno prispeva k razvoju podeželja.

Gostoljubnost, ki ostane v spominu

Ena največjih posebnosti poti je izjemna gostoljubnost. Po vsej trasi pohodnike pričakujejo družinske turistične kmetije, manjše nastanitve in planinske postojanke, kjer lahko poskusijo domače sire, suhomesnate izdelke, sveže pečen kruh, tradicionalne sladice ter značilne lokalne likerje iz gozdnih sadežev. Namesto industrijsko pripravljene hrane za pohodnike tukaj prevladujejo domače jedi, pripravljene po tradicionalnih receptih. Prav srečanja z domačini mnogi opisujejo kot najlepši del celotne poti.

Smerokaz Via Transilvanica. FOTO: Viatransilvanica.com
Smerokaz Via Transilvanica. FOTO: Viatransilvanica.com

Bukovina je romunska »Švica vzhoda«

Posebej priljubljen del poti vodi skozi pokrajino Bukovina, ki jo pogosto imenujejo kar »Švica vzhoda«. Pohodniki hodijo skozi obsežne bukove, smrekove in hrastove gozdove, prečkajo cvetoče travnike ter srečujejo pašnike z živino, kjer še vedno prevladuje tradicionalen način življenja. Na poti ni redkost srečanje z divjimi živalmi. Ob gozdnih poteh živijo medvedi, volkovi, jeleni in številne druge živalske vrste, zato pohodnike opozarjajo na previdnost predvsem v večernih urah.

Kulinarično doživetje na vsakem koraku

Via Transilvanica ni le pohodniška, temveč tudi kulinarična pot. Na posameznih odsekih pohodniki okušajo tradicionalne romunske jedi, kot so:

  • domači siri,
  • zeljnati zvitki z mletim mesom (sarme),
  • sveže pečen kruh,
  • sladice iz skute,
  • domači sadni likerji.

Mnogi pohodniki pravijo, da prav lokalna kulinarika naredi vsakodnevne etape še prijetnejše.

Pot skozi zgodovino in kulturno dediščino

Bukovina slovi tudi po bogati kulturni dediščini. Ob poti stojijo znameniti poslikani samostani, ki so uvrščeni na Unescov seznam svetovne dediščine. Njihove zunanje in notranje stene krasijo izjemno ohranjene freske iz 16. in začetka 17. stoletja, zaradi katerih sodijo med največje kulturne znamenitosti Romunije. Obiskovalci lahko spoznajo tudi tradicionalno poslikavo velikonočnih jajc, eno najbolj prepoznavnih obrti tega dela države.

Največja galerija na prostem?

Posebnost poti predstavljajo tudi kamniti kilometrski označevalci. Vsak kilometer zaznamuje umetniško oblikovan kamnit steber z drugačno skulpturo. Na njih so upodobljeni mitološki motivi, živali, zgodovinske osebnosti, abstraktni obrazi in številni drugi umetniški motivi. Prav zaradi teh unikatnih del mnogi Via Transilvanico opisujejo kot eno največjih galerij sodobne umetnosti na prostem v Evropi.

Vedno bolj priljubljena tudi med tujimi pohodniki

Pot se nenehno razvija. Nekatere odseke obnavljajo zaradi vremenskih poškodb, gradijo nove povezave in izboljšujejo dostopnost posameznih etap. Zaradi vse večjega zanimanja pohodnikov iz Evrope in drugih delov sveta postaja Via Transilvanica ena najbolj obetavnih pohodniških destinacij prihodnjih let.

Zanimiva ideja tudi za slovenske pohodnike

Za Slovence je Romunija dostopna z avtomobilom ali letalom, zato je Via Transilvanica odlična izbira za vse, ki so že prehodili bolj znane evropske poti in iščejo novo dogodivščino. Združuje vse, kar ljubitelji aktivnega oddiha najbolj cenijo neokrnjeno naravo, bogato zgodovino, pristno kulinariko, kulturno dediščino in iskreno gostoljubnost domačinov.

Če želite doživeti Evropo nekoliko drugače, brez gneče in daleč od najbolj obiskanih turističnih poti, je romunska Via Transilvanica ena najbolj zanimivih možnosti za naslednji pohodniški dopust.

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pohodništvoRomunijaVia TransilvanicaRomunski Camino
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