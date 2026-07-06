Pozabite na drage terapije. Ta preprosti način hoje lahko odpravi bolečine v hrbtu in izboljša prebavo

Bolečine v hrbtu sodijo med najpogostejše zdravstvene težave sodobnega človeka. Strokovnjaki pa opozarjajo, da rešitev morda ni v dragih terapijah ali pripomočkih, temveč v pravilni hoji. Tako imenovana »hoja s pravilno držo« postaja eden največjih trendov na področju zdravja in dobrega počutja.

Skoraj vsak človek se vsaj enkrat v življenju sreča z bolečinami v križu ali hrbtu. Dolgotrajno sedenje, delo za računalnikom, uporaba mobilnih telefonov in premalo gibanja so med glavnimi razlogi, da težave postajajo vse pogostejše tudi med mlajšimi.

Zato ne preseneča, da se vse več pozornosti namenja preprostemu načinu gibanja, ki ne zahteva nobene opreme, članarine ali posebne telesne pripravljenosti – pravilni hoji.

Kaj je hoja s pravilno držo?

Gre za način hoje, pri katerem je poudarek na pravilni telesni drži in ne na hitrosti ali prehojeni razdalji.

Med hojo je priporočljivo:

glavo držati poravnano nad hrbtenico,

pogled usmeriti naravnost naprej,

ramena sprostiti in rahlo potegniti nazaj,

aktivirati trebušne mišice,

hoditi z enakomernimi in naravnimi koraki.

Takšna hoja omogoča, da hrbtenica ostane v nevtralnem položaju, telo pa se giblje učinkoviteje in z manj obremenitvami.

Manj bolečin v hrbtu in vratu

Nepravilna drža med hojo povečuje obremenitev hrbtenice, vratnih mišic in sklepov. Dolgotrajno sklanjanje glave, ki je značilno pri uporabi mobilnih telefonov in računalnikov, povzroča tako imenovani »tehnološki vrat«, pri katerem je glava pomaknjena naprej. Takšen položaj močno poveča pritisk na vratno hrbtenico, kar lahko vodi do kroničnih bolečin v vratu, ramenih, križu in celo do napetostnih glavobolov. S pravilno držo med hojo se hrbtenica razbremeni, mišice delujejo bolj usklajeno, tveganje za kronične bolečine pa se zmanjša.

Pravilna in nepravilna drža med hojo. FOTO: Getty Images

Pravilna hoja koristi tudi prebavi

Le malo ljudi se zaveda, da lahko telesna drža vpliva tudi na prebavni sistem. Če je zgornji del telesa sključen, se zmanjša prostor za želodec in črevesje, kar lahko upočasni prebavo. Posledice so lahko:

napihnjenost,

zgaga,

počasnejše praznjenje želodca,

zaprtje.

Pokončna drža omogoča, da imajo notranji organi več prostora za normalno delovanje, hrana pa lažje potuje skozi prebavni trakt.

Več kisika pomeni več energije

Pravilna drža odpira prsni koš in omogoča boljše delovanje trebušne prepone. Pljuča se lahko bolj razširijo, zato telo prejme več kisika. Posledica je boljša telesna vzdržljivost, manj utrujenosti in več energije pri vsakodnevnih opravilih ali rekreaciji.

Tudi stres se lahko zmanjša

Raziskave kažejo, da način hoje vpliva tudi na naše počutje. Ljudje, ki hodijo pokončno in samozavestno, pogosto poročajo o boljšem razpoloženju, manjši utrujenosti in nižji ravni stresa kot tisti, ki hodijo sključeno. V eni izmed raziskav so ugotovili, da je pokončna drža med hojo povezana tudi z nižjim krvnim tlakom in mirnejšim odzivom živčnega sistema v stresnih situacijah.

Pri hoji porabimo tudi več kalorij

Pravilna telesna drža aktivira trebušne mišice, zadnjico in druge stabilizacijske mišice trupa. Zaradi tega telo porabi več energije, hoja pa postane učinkovitejša. Že samo pokončna drža lahko nekoliko poveča porabo kalorij in izboljša presnovo. Poleg tega pravilno gibanje zmanjšuje tveganje za poškodbe sklepov in mišic.

Preprost nasvet za vsak dan

Hoja ostaja ena najbolj priporočljivih oblik telesne dejavnosti, saj je primerna skoraj za vsakogar.

Za najboljši učinek strokovnjaki priporočajo:

hodite vsak dan vsaj 30 minut,

med hojo glejte naprej in ne v telefon,

ramena naj bodo sproščena,

glavo držite pokonci,

aktivirajte trebušne mišice,

koraki naj bodo naravni in enakomerni.

Takšna hoja ne krepi le srca in mišic, ampak lahko dolgoročno zmanjša bolečine v hrbtu, izboljša prebavo, poveča telesno pripravljenost ter prispeva k boljšemu razpoloženju in kakovosti življenja. Ker za pravilno hojo ne potrebujete nobene posebne opreme, je to ena najcenejših in najučinkovitejših naložb v zdravje, ki jo lahko začnete izvajati že danes.