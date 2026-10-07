Pozabite na hitro hojo! 20 minut tega vsak dan lahko naredi več, kot si mislite

Hoja velja za eno najpreprostejših oblik gibanja, vendar ni nujno, da je hitra, naporna in intenzivna, da bi imela koristne učinke. Tudi počasna vsakodnevna hoja lahko pomembno vpliva na telesno in duševno počutje, zlasti pri ljudeh, ki se po bolezni, poškodbi ali daljšem premoru vračajo h gibanju.

Za začetek je dovolj že 20 minut zelo počasne hoje. Takšna oblika gibanja lahko pomaga ponovno vzpostaviti stik s telesom, izboljša počutje in predvsem povrne zaupanje v lastne telesne sposobnosti.

Počasna hoja je primerna tudi za začetnike

Počasna hoja spada med telesno dejavnost nizke intenzivnosti, zato sama po sebi ne dosega priporočene količine 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden, ki jo strokovnjaki priporočajo odraslim. To pa nikakor ne pomeni, da nima smisla. Nasprotno. Če je bil človek zaradi bolezni, poškodbe ali drugih razlogov dlje časa telesno neaktiven, je lahko nežna vsakodnevna hoja zelo dober prvi korak. Enako velja za obdobje menopavze, ko se lahko zaradi hormonskih sprememb in drugih dejavnikov raven energije zmanjša.

Pri vračanju h gibanju je pomembno predvsem, da se ponovno vzpostavi navada. Intenzivnost lahko pride pozneje. Brez dobre osnove je namreč težko varno stopnjevati telesno dejavnost.

Ali počasna hoja pomaga pri izgorevanju maščob?

Počasna hoja ima lahko tudi nekatere posebne presnovne koristi. Raziskava iz leta 2022 je pokazala, da so ženske, starejše od 50 let, med počasnejšo hojo porabile več maščobe kot pri hitrejši hoji. Razlog je povezan z načinom, kako telo pri različnih intenzivnostih uporablja energijo. Pri hitrejši hoji se dihanje in srčni utrip povečata, zato telo v večji meri posega po glukozi kot viru energije. Pri nižji intenzivnosti pa lahko večji delež energije prihaja iz maščob.

To sicer ne pomeni, da je počasna hoja boljša izbira za hujšanje. Pri izgubi telesne mase je pomembna celotna energijska bilanca, poleg tega pa imata pomembno vlogo tudi prehrana in celotna količina gibanja.

Počasna hoja lahko pomirja um

Ena najbolj očitnih prednosti počasne hoje je njen vpliv na duševno počutje. Ko človek hodi počasneje, ima več časa, da opazuje okolico, naravo in dogajanje okoli sebe. Pozornost se lažje odmakne od vsakodnevnih skrbi. Počasnejši tempo lahko pomaga umiriti dihanje in zmanjšati občutek notranje napetosti. Gibanje na prostem je zato lahko preprost način za izboljšanje razpoloženja. Pri tem ni nujno, da gre za dolg sprehod. Tudi krajša vsakodnevna hoja lahko postane pomemben del rutine, ki pomaga zmanjševati stres in izboljšati splošno počutje.

Počasna hoja lahko izboljša tudi spanec

Koristi niso omejene samo na čas, ko hodimo. Raziskava iz leta 2022 je pokazala, da se je kakovost spanja pri študentih opazno izboljšala že po enem tednu zavestne, umirjene hoje. Pomembno je, da se korist ni pokazala samo pri hoji v naravnem okolju. Pozitivne učinke so zaznali tudi pri hoji v urbanem okolju. To pomeni, da za začetek ni potreben gozd, park ali podeželje. Pomembneje je, da človek redno vstane, se odpravi na prosto in si med hojo vzame nekaj časa zase.

Še več koristi, če hodimo v naravi

Hoja v naravi ima lahko dodatne učinke. Japonska raziskava iz osemdesetih let je pokazala, da je dve uri zavestnega raziskovanja gozdnega okolja zmanjšalo raven stresa, kar so pokazale tudi meritve kortizola. Ob tem se je znižal krvni tlak, izboljšali pa sta se koncentracija in spomin. Naravno okolje tako ni pomembno samo zaradi telesnega gibanja. Kombinacija počasne hoje, svežega zraka in umirjenega opazovanja okolice lahko predstavlja preprost način za sprostitev telesa in uma.

Kdaj počasna hoja ni več dovolj?

Če je cilj izboljšati telesno pripravljenost, zdravje srca in ožilja ali telesno sestavo, pa bo sčasoma treba intenzivnost povečati. Telo se namreč prilagaja obremenitvam, ki jih prejema. Če je hoja sčasoma postala tako lahka, da skoraj ne predstavlja več izziva, je to znak, da je mogoče dodati nekaj intenzivnosti. To še ne pomeni, da je treba ves čas hoditi zelo hitro. Ena od možnosti je izmenjevanje hitrejše in počasnejše hoje. Nekaj minut hitrejše hoje lahko sledi nekaj minutam lahkotnega tempa, nato pa se zaporedje ponovi. Prav hitrejši odseki so tisti, ki bolj obremenijo srce in pljuča ter sčasoma pomagajo izboljševati telesno pripravljenost.

Kako hitro hoditi, da hoja šteje kot zmerna vadba?

Pri ocenjevanju intenzivnosti lahko pomaga preprost pogovorni preizkus. Če človek med hojo brez težav govori, je intenzivnost verjetno še nizka. Ko lahko govori, vendar med hojo ne more več brez težav peti, je dosegel območje zmerne intenzivnosti. Pri približno treh miljah na uro, kar je približno 4,8 kilometra na uro, gre lahko za tempo okoli 100 korakov na minuto. Če je človek tako zadihan, da med hojo težko govori, je smiselno tempo nekoliko zmanjšati.

Najboljša vadba je tista, ki jo človek ponavlja

Pri telesni dejavnosti je pogosto pomembnejša vztrajnost kot popoln vadbeni načrt. Najboljša vadba je tista, ki jo človek lahko izvaja tudi naslednji dan in nato še čez teden ali mesec. Počasna hoja je zato pogosto neupravičeno spregledana, ker se zdi premalo naporna. Toda prav v tem je njena prednost. Je razmeroma nežna do sklepov, ne zahteva posebne opreme in praviloma ne potrebuje posebnega časa za regeneracijo. Hkrati pomaga ohranjati gibljivost sklepov, spodbuja krvni obtok in ohranja aktivne mišice, ne da bi telo pri tem izpostavljala velikim obremenitvam.

Za človeka, ki se vrača k telesni dejavnosti, je lahko 20 minut počasne hoje zato precej bolj koristnih kot ambiciozen načrt vadbe, ki ga po nekaj dneh opusti.

Ključna ugotovitev: počasna hoja morda ni dovolj intenzivna za vse cilje, vendar je lahko izjemno dobra osnova za redno gibanje. Pomaga vzpostaviti navado, izboljšati počutje, zmanjšati stres in podpreti kakovostnejši spanec. Ko telo takšno gibanje dobro sprejme, je mogoče postopoma dodati hitrejše odseke in tako izboljševati tudi telesno pripravljenost.