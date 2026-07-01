Pozabite na majonezo. Ena preprosta sestavina naredi tuno še okusnejšo in bolj zdravo

Tuno večina športnih rekreativcev zmeša z majonezo, a obstaja enostavna alternativa, ki poudari njen naravni okus, hkrati pa prinese tudi več koristi za zdravje.

Tunina solata je priljubljena izbira za hiter obrok, sendvič ali lahko kosilo. Pravzaprav je že vrsto let stalnica na mizi vsakega zagnanega športnika. Poleg odličnega okusa je tuna tudi zelo hranilna, saj vsebuje veliko kakovostnih beljakovin ter pomembne vitamine in minerale, med njimi vitamin D, vitamin B3, kalcij in magnezij.

Čeprav večina pri pripravi tuninega namaza ali solate poseže po majonezi, strokovnjaki za prehrano opozarjajo, da obstaja okusnejša in pogosto tudi bolj zdrava alternativa - ekstra deviško oljčno olje.

Zakaj je oljčno olje boljša izbira?

Majoneza tuno pogosto spremeni v gosto, precej težko maso, pri kateri se njen naravni okus nekoliko izgubi. Oljčno olje pa tuno le nežno poveže in poudari njeno svežino ter značilen morski okus. Prav tako omogoči, da bolj pridejo do izraza tudi druge sestavine v solati ali sendviču.

Kako pripraviti popolno tunino solato?

Namesto večjih količin majoneze zadostuje ena do dve žlici kakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja na eno dobro odcejeno konzervo tune. Sestavine nežno premešajte z žlico. Če se vam zdi tuna še nekoliko suha, dodajte še malo oljčnega olja, vendar le toliko, da se meso enakomerno obda z njim. Tuna ne sme plavati v olju, saj bi bil rezultat preveč masten.

Katere sestavine se najbolje podajo k tuni?

Tunina solata je odlična osnova za številne kombinacije. Posebej dobro se ujemajo: sladka koruza, sveže kumare, rdeča čebula, češnjevi paradižniki, paprika, olive, kuhana jajca, kapre, limonin sok, svež peteršilj ali bazilika. Takšna kombinacija je primerna kot nadev za sendviče, priloga k solati ali samostojen lahek obrok.

Izberite kakovostno tuno

Za najboljši okus je priporočljivo izbrati kakovostnejše vrste tune z bolj čvrstim in svetlejšim mesom. Takšna tuna ohrani svojo teksturo tudi po mešanju, oljčno olje pa še dodatno poudari njen naravni okus. Če je tuna že vložena v oljčnem olju, dodatnega olja običajno ni treba dodajati veliko. Če je vložena v lastnem soku, pa nekaj žlic kakovostnega oljčnega olja poskrbi za bolj sočen in aromatičen rezultat.

Preprosta sprememba z velikim učinkom

Majhna sprememba pri pripravi tunine solate lahko pomeni veliko razliko. Zamenjava majoneze z ekstra deviškim oljčnim oljem ne izboljša le okusa, ampak jedi doda tudi koristne nenasičene maščobe, značilne za sredozemsko prehrano, ki velja za eno najbolj zdravih na svetu.