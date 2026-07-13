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NAJBOLJŠI SENDVIČ

Pozabite na maslo v sendviču

Strokovnjaki priporočajo bolj okusen namaz z več beljakovinami.
Pri nakupu oreščkovih namazov preverite deklaracijo. Najboljša izbira so izdelki z visokim deležem oreščkov ali semen in brez dodanega sladkorja, hidrogeniranih maščob ter nepotrebnih dodatkov. FOTO: Getty Images
Pri nakupu oreščkovih namazov preverite deklaracijo. Najboljša izbira so izdelki z visokim deležem oreščkov ali semen in brez dodanega sladkorja, hidrogeniranih maščob ter nepotrebnih dodatkov. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 13. 7. 2026 | 15:00
3:28
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Sendviči ostajajo ena najbolj priljubljenih izbir za hiter zajtrk ali kosilo. Večina ljudi jih namaže z maslom, ki poskrbi za boljši okus in sočnost kruha. Toda prehranski strokovnjaki opozarjajo, da obstaja okusnejša in hranilno bogatejša alternativa.

Namesto masla priporočajo uporabo oreščkovih namazov, saj vsebujejo več beljakovin, vlaknin in zdravih maščob, ki prispevajo k daljšemu občutku sitosti.

Zakaj maslo ni najboljša izbira?

Maslo vsebuje veliko nasičenih maščob, zato ga je priporočljivo uživati zmerno. Čeprav ga ni treba popolnoma izločiti iz prehrane, lahko pogosta uporaba poveča vnos nasičenih maščob, ki jih strokovnjaki priporočajo omejevati v okviru uravnotežene prehrane.

Oreščkovi namazi imajo številne prednosti

Prehranski strokovnjaki poudarjajo, da so arašidov, mandljev in indijskih oreščkov pripravljeni namazi bogati z:

  • beljakovinami,
  • prehranskimi vlakninami,
  • zdravimi nenasičenimi maščobami,
  • vitamini,
  • minerali,
  • koristnimi rastlinskimi spojinami.

Prav kombinacija beljakovin, vlaknin in zdravih maščob pomaga, da smo siti dlje časa, zato je manj verjetno, da bomo kmalu posegli po nezdravih prigrizkih.

Koristijo tudi srcu

Čeprav oreščkovi namazi vsebujejo precej maščob, gre večinoma za enkrat in večkrat nenasičene maščobne kisline, ki veljajo za koristnejšo izbiro.

Raziskave kažejo, da lahko takšne maščobe pomagajo:

  • zniževati raven »slabega« holesterola LDL,
  • zviševati raven »dobrega« holesterola HDL,
  • zmanjševati tveganje za bolezni srca in ožilja,
  • izboljšati presnovno zdravje,
  • prispevati k boljši telesni teži kot del uravnotežene prehrane.
  • Izbirate lahko med različnimi okusi

Na voljo je več vrst oreščkovih namazov, zato lahko okus sendviča preprosto spreminjate. Med najbolj priljubljenimi so:

  • arašidov namaz,
  • mandljev namaz,
  • namaz iz indijskih oreščkov.

Vsak ima nekoliko drugačen okus in hranilno sestavo, vsi pa predstavljajo okusno alternativo maslu.

Kaj pa alergija na oreščke?

Za ljudi z alergijo na oreščke strokovnjaki priporočajo namaz iz sončničnih semen.

Po teksturi in okusu je podoben arašidovemu namazu, hkrati pa vsebuje pomembna hranila, med drugim:

  • vitamin E,
  • magnezij,
  • cink,
  • beljakovine.

Pogosto je tudi cenovno ugodnejši od mandljevega namaza, zato predstavlja dobro izbiro za vsakodnevne sendviče.

Bodite pozorni na sestavo

Pri nakupu oreščkovih namazov preverite deklaracijo. Najboljša izbira so izdelki z visokim deležem oreščkov ali semen in brez dodanega sladkorja, hidrogeniranih maščob ter nepotrebnih dodatkov.

Če želite pripraviti bolj hranljiv sendvič, ga dopolnite še s polnozrnatim kruhom ter svežo zelenjavo ali sadjem. Tako boste povečali vnos vlaknin, vitaminov in mineralov ter si zagotovili bolj uravnotežen obrok.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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