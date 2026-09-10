Pozabljena kaša, ki vsebuje presenetljivo veliko železa in je lahko alternativa mesu

Prosena kaša je preprosto in vsestransko živilo, ki vsebuje številne pomembne minerale, med njimi tudi železo. Za pripravo ne potrebujemo veliko. Skuhamo jo lahko v vodi ali mleku, nato pa ji dodamo sadje, jagodičevje, oreščke ali druge dodatke. Pred kuhanjem jo je priporočljivo večkrat sprati z vročo vodo, saj s tem zmanjšamo njen nekoliko grenak okus.

Proso je naravno brez glutena, poleg železa pa vsebuje tudi magnezij, kalij, fosfor, cink, baker in vitamine skupine B.

Kaša, ki nas lahko nasiti za dlje časa

Prosena kaša zagotovi dolgotrajnejši občutek sitosti in enakomernejši vir energije. Zato je primerna za zajtrk, lahko pa jo zaužijemo tudi kot lažji obrok čez dan. Če ji dodamo mleko, oreščke ali sadje, povečamo tudi njeno nasitnost in hranilno vrednost. Zaradi razmeroma dobre prebavljivosti je primerna za številne različne jedilnike. Toda njena posebnost se skriva predvsem v enem pomembnem mineralu.

V njej je tudi precej železa

Proso vsebuje železo rastlinskega izvora, zato je lahko zanimiv del prehrane predvsem za ljudi, ki uživajo manj mesa. Pri rastlinskih virih železa je pomembna tudi kombinacija z drugimi živili. Proseno kašo lahko na primer postrežemo s sadjem ali jagodičevjem oziroma ji dodamo nekaj limoninega soka. Vitamin C namreč pomaga pri absorpciji železa iz rastlinske hrane.

Prosena kaša je zato lahko preprost način za povečanje vnosa železa, vendar sama po sebi ni popolna zamenjava za meso. Različna živila namreč vsebujejo različne oblike in količine hranil.

Zakaj se splača vrniti k tradicionalnemu živilu?

Prosena kaša je poceni, preprosta za pripravo in uporabna tako pri sladkih kot slanih obrokih. Poleg železa vsebuje vrsto drugih mineralov in vitaminov, zaradi česar je lahko zanimiva popestritev uravnotežene prehrane. Živilo, ki je bilo nekoč običajen del domače kuhinje, tako ponuja precej več, kot bi lahko sklepali na prvi pogled.