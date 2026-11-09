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ZIMSKA VADBA

Pozimi ne smemo nehati telovaditi. Katere vadbe so najboljše za ohranjanje zdravja?

Smisel vsake naše telovadbe naj bo v občutkih veselja, zadovoljstva in dobrega počutja.
Kam torej pozimi na telovadbo? V naravo, telovadnico, fitnes ali dnevno sobo? Odgovor je preprost: tja, kjer bomo lahko redno in z veseljem telovadili. FOTO: Getty Images
Kam torej pozimi na telovadbo? V naravo, telovadnico, fitnes ali dnevno sobo? Odgovor je preprost: tja, kjer bomo lahko redno in z veseljem telovadili. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 9. 11. 2026 | 16:00
8:42
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Hladnejši meseci niso razlog, da opustimo gibanje. Čeprav se pozimi pogosteje zatečemo v telovadnice in fitnese, lahko telesno dejavnost ohranjamo tudi na prostem ali doma. Pomembno je, da združujemo aerobno vadbo, vaje za moč in gibljivost ter izberemo dejavnost, v kateri uživamo.

Pozimi se pogosteje odločamo za športne dejavnosti v zaprtih prostorih. Krajši dnevi, nizke temperature in neugodne vremenske razmere nas lahko odvrnejo od teka, kolesarjenja in drugih priljubljenih dejavnosti na prostem. Toda to ne pomeni, da moramo do pomladi opustiti redno gibanje.

Vemo, da največje koristi telesne dejavnosti za zdravje dosežemo z redno vadbo. Zato hladnejši meseci ne smejo postati izgovor za posedanje na kavču in čakanje na lepše vreme. Na voljo imamo številne oblike vadbe, s katerimi lahko ohranjamo telesno pripravljenost, izboljšujemo zdravje in poskrbimo za dobro počutje. Pomembno je predvsem, da najdemo dejavnost, ki nam ustreza, in jo izvajamo dovolj pogosto.

Aerobna vadba je temelj telesne pripravljenosti

Osnova redne telesne dejavnosti naj bo aerobna vadba, ki krepi srčno-žilni in dihalni sistem. Splošna priporočila za odrasle predvidevajo od 150 do 300 minut zmerno intenzivne aerobne dejavnosti na teden oziroma ustrezno manj časa pri intenzivnejši vadbi. To ne pomeni, da moramo vse opraviti v enem kosu. Vadbo lahko razporedimo čez ves teden, na primer na pet enournih vadbenih enot.

Slovenci radi hodimo, tečemo in kolesarimo v naravi. Kadar nam vreme tega ne omogoča, lahko podobne obremenitve dosežemo tudi v zaprtih prostorih. V fitnesu so nam na voljo tekalne steze, sobna kolesa in eliptični trenažerji. Seveda vadba v telovadnici ni enaka gibanju na prostem. Tudi brezplačna ni, vendar je lahko v slabem vremenu udobnejša in praktična alternativa. Ni treba, da jo izberemo vsak dan. Lahko jo vključimo kot dopolnilo dejavnostim na prostem.

Kdaj je pozimi bolje ostati v zaprtih prostorih?

Pri vadbi na prostem moramo upoštevati vremenske razmere. Zelo nizke temperature, veter in poledica lahko otežijo vadbo ter povečajo tveganje za zdravstvene težave in poškodbe. Pri teku v hladnem vremenu je priporočljivo zaščititi dihalne poti. Šal ali posebna zaščita pred usti in nosom lahko pomagata ogreti in navlažiti vdihani zrak. Vendar moramo biti pozorni tudi na intenzivnost vadbe in svoje počutje. Če so razmere neugodne, ni smiselno vztrajati pri vadbi na prostem za vsako ceno. Takrat je bolje izbrati telovadnico, fitnes ali vadbo doma.

Največja težava pa pogosto ni vreme, temveč pomanjkanje motivacije. Če se ne odpravimo niti na sprehod niti v telovadnico, hitro zdrsnemo v obdobje telesne nedejavnosti.

Aerobika in skupinska vadba za več motivacije

Pozimi so zelo primerne tudi različne oblike aerobike in skupinske vadbe. Ponudba je pestra, zato lahko skoraj vsakdo najde nekaj zase. Prednost organizirane vadbe je predvsem v tem, da nas vodi inštruktor, ki določa ritem in skrbi za potek treninga. Tako imamo manj možnosti, da bi med vadbo izgubljali čas s pogovori ali brezciljnim prehajanjem od ene naprave do druge. Začetnikom se ni treba bati vključitve v skupino. Ni pomembno, ali že poznajo vse korake in koreografije. Pomembno je, da začnejo na ravni, ki ustreza njihovim sposobnostim, in postopoma napredujejo.

Če pa tudi pozimi prisegamo na naravo, imamo na voljo več zanimivih možnosti. Tek na smučeh, turno smučanje in krpljanje so odlične oblike aerobne vadbe. Pri njih poleg srčno-žilnega sistema aktiviramo tudi številne mišične skupine, ki pri običajni hoji ali teku ne sodelujejo v enaki meri.

Zakaj samo aerobna vadba ni dovolj?

Čeprav je aerobna vadba pomembna, z njo ne moremo nadomestiti vseh potrebnih oblik telesne dejavnosti. V svoj tedenski program moramo vključiti tudi vaje za mišično moč. S staranjem namreč izgubljamo mišično maso in moč. Proces se začne že v zgodnji odrasli dobi, po 50. letu pa se lahko izgubljanje mišične mase pospeši. Posledice niso vidne samo pri športnih dejavnostih, temveč tudi pri vsakodnevnih opravilih.

Manj mišične moči pomeni težje vstajanje s stola, prenašanje bremen, vzpenjanje po stopnicah in opravljanje drugih običajnih nalog. Zato strokovna priporočila predvidevajo vadbo za krepitev večjih mišičnih skupin najmanj dvakrat na teden. Pri tem je pomembno, da ne treniramo samo posameznih mišic, ampak poskrbimo za celotno telo. Najboljša izbira je vadba, ki vključuje funkcionalne gibalne vzorce in nam pomaga ohranjati učinkovitost pri vsakodnevnem gibanju.

Funkcionalna vadba za moč in boljše gibanje

Funkcionalna vadba temelji na gibih, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Z njo razvijamo moč, stabilnost, koordinacijo in nadzor nad telesom. Klasične fitnes naprave imajo svoje prednosti, vendar pri številnih vajah telo podpirajo na več mestih. Zaradi tega stabilizacijske mišice trupa pogosto ne sodelujejo tako intenzivno kot pri prostih gibih.

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Pri funkcionalni vadbi je drugače. Vključuje različne vrste potiskov in potegov v vodoravni in navpični smeri, upogibanje in iztegovanje trupa, bočne upogibe, zasuke ter upogibanje in iztegovanje nog. Posebno pozornost moramo nameniti tudi mišicam medeničnega dna. Te imajo pomembno vlogo pri stabilizaciji trupa in medeničnega obroča, vendar jih pri številnih vadbenih programih premalo upoštevamo.

Za funkcionalno vadbo lahko uporabljamo TRX-trakove, vadbene žoge, polžoge, drsnike, elastike in uteži. Toda pripomočki sami po sebi še ne zagotavljajo kakovostnega treninga. Bistveno je, da vadba vključuje dovolj raznolike gibalne vzorce in obremenjuje celotno telo.

Sedenje ustvarja mišično neravnovesje

Sodobni življenjski slog je povezan z dolgotrajnim sedenjem. Med delom za računalnikom imamo pogosto upognjen trup, ramena potisnjena naprej in napet vrat. Podobno držo lahko opazimo pri mladih, ki veliko časa preživijo ob gledanju v pametne telefone in tablične računalnike. Takšen način življenja vpliva na mišično ravnovesje. Nekatere mišice postanejo manj gibljive, druge pa oslabijo, ker jih premalo uporabljamo.

Med pogosto zapostavljenimi so mišice na sprednji strani ramen in kolkov, primikalke kolkov ter upogibalke kolen. Z vidika mišične moči pa moramo več pozornosti nameniti zadnjim ramenskim in oblopatičnim mišicam, globokim mišicam trupa ter odmikalnim in iztegovalnim mišicam kolkov. Če pri vadbi zanemarjamo določene gibalne vzorce, lahko mišična neravnovesja še povečujemo. Zato mora kakovosten program vključevati tako potiske kot potege, vaje za stabilizacijo trupa in dovolj gibanja v različnih smereh. Pravilno izbrana vadba nam pomaga odpravljati posledice sedečega življenjskega sloga in izboljševati kakovost vsakodnevnega gibanja.

Najboljša vadba je tista, ki jo izvajamo redno

Kam torej pozimi na telovadbo? V naravo, telovadnico, fitnes ali dnevno sobo? Odgovor je preprost: tja, kjer bomo lahko redno in z veseljem telovadili. Poskrbeti moramo, da v tedenskem programu ne bo manjkalo aerobne vadbe, vaj za mišično moč in vaj za gibljivost. Pri vadbi moči moramo vključiti celotno telo, upoštevati svoje sposobnosti in paziti na pravilno tehniko izvedbe.

Ne pozabimo, da telesna dejavnost ni namenjena samo doseganju boljših športnih rezultatov ali lepšemu videzu. Njen najpomembnejši cilj je ohranjanje zdravja, telesne samostojnosti in dobrega počutja. Zato ni pomembno, ali bomo pozimi tekli na tekalni stezi, obiskovali aerobiko, kolesarili v fitnesu, tekli na smučeh ali vadili doma. Pomembno je, da se gibamo dovolj pogosto in da pri tem uživamo.

Smisel vsake naše telovadbe naj bo v občutkih veselja, zadovoljstva in dobrega počutja.

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