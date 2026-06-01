Pozni zajtrk skrajša življenje? Nova raziskava razkriva skrito tveganje

Strokovnjaki opozarjajo, da pri starejših ljudeh čas prvega obroka v dnevu morda razkriva več o zdravju, kot smo mislili doslej. Zajtrk že dolgo velja za najpomembnejši obrok dneva, vendar nova raziskava kaže, da ni pomembno le, kaj pojemo, temveč tudi, kdaj zajtrkujemo.

Raziskovalci so ugotovili, da starejši odrasli, ki zajtrk uživajo pozneje, pogosteje poročajo o zdravstvenih težavah in imajo nekoliko večje tveganje za prezgodnjo smrt.

Čas obrokov kot kazalnik zdravja

V raziskavi so analizirali podatke skoraj 3000 odraslih prebivalcev Združenega kraljestva s povprečno starostjo 64 let. Udeleženci so več let poročali o času obrokov ter izpolnjevali vprašalnike o zdravstvenem stanju in življenjskem slogu.

Rezultati so pokazali, da ljudje s staranjem pogosto zajtrkujejo in večerjajo vse pozneje. K poznejšim obrokom so bili bolj nagnjeni tudi posamezniki z več zdravstvenimi težavami ter tisti, ki imajo naravno nagnjenost k poznejšemu odhajanju v posteljo.

Povezava s telesnimi in duševnimi težavami

Poznejši zajtrk je bil povezan z različnimi telesnimi in psihološkimi težavami. Med njimi so utrujenost, težave z ustnim zdravjem, depresivna razpoloženja in anksioznost.

Raziskovalci so ugotovili tudi povezavo med časom zajtrka in verjetnostjo smrti v desetletnem obdobju spremljanja. Po upoštevanju drugih dejavnikov, kot so starost, spol, izobrazba in življenjski slog, je bila vsaka ura zamika zajtrka povezana s približno deset odstotkov višjim tveganjem za smrt.

Vzrok ali opozorilni znak?

Strokovnjaki poudarjajo, da raziskava ne dokazuje neposredne vzročne povezave med poznim zajtrkom in krajšo življenjsko dobo. Gre zgolj za statistično povezavo.

To pomeni, da poznejši zajtrk sam po sebi verjetno ne skrajšuje življenja, lahko pa odraža druge dejavnike, kot so prikrite zdravstvene težave, posebnosti življenjskega sloga ali biološke značilnosti posameznika.

Prav zato bi lahko bil čas zajtrka koristen pokazatelj splošnega zdravstvenega stanja, ki zdravnikom pomaga pri zgodnjem prepoznavanju morebitnih težav.

Potrebne bodo dodatne raziskave

Avtorji raziskave poudarjajo, da je bilo doslej malo znanega o tem, kako se čas prehranjevanja spreminja v poznejšem življenjskem obdobju in kako je povezan z zdravjem ter dolgoživostjo.

Njihove ugotovitve kažejo, da je poznejše prehranjevanje, predvsem zamaknjen zajtrk, povezano z več zdravstvenimi izzivi in povečanim tveganjem za smrt pri starejših odraslih.

V prihodnje bodo potrebne dodatne raziskave, ki bodo preverile, ali bi lahko ustrezno načrtovanje časa obrokov postalo ena od strategij za spodbujanje zdravega staranja in daljšega življenja.