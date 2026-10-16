Pozno nočno prehranjevanje povezujejo z večjim tveganjem za bolezni jeter

Uživanje hrane pozno zvečer ni povezano le s povečanjem telesne teže. Obsežna raziskava je pokazala povezavo med nočnim prehranjevanjem in večjim tveganjem za bolezni jeter. Raziskovalci opozarjajo, da je za zdravje pomembno tudi, kdaj jemo, ne le, kaj zaužijemo.

Pozno nočno prehranjevanje je že dolgo povezano s pridobivanjem telesne teže, nove raziskave pa nakazujejo, da bi lahko vplivalo tudi na zdravje jeter.

V raziskavi, ki je zajela podatke približno 200.000 ljudi iz treh študij, so ugotovili povezavo med poznim uživanjem hrane in večjim tveganjem za bolezni jeter. Ljudje, ki jedo po večerji ali celo po tem, ko se odpravijo spat, imajo večje tveganje za presnovno povezano steatotično bolezen jeter, pri kateri se v jetrih kopiči maščoba, ter za cirozo.

Ugotovitve so bile objavljene v strokovni reviji Clinical Gastroenterology and Hepatology. Pri ljudeh, ki so poročali o poznem nočnem prehranjevanju, je bilo tveganje za različne oblike bolezni jeter za 20 do 30 odstotkov večje kot pri tistih, ki ponoči niso jedli. Raziskovalci ob tem poudarjajo, da gre za povezavo, ki še ne dokazuje, da pozno prehranjevanje neposredno povzroča bolezni jeter. Kljub temu ugotovitve odpirajo pomembno vprašanje o vplivu časa obrokov na presnovo in zdravje.

Jetra delujejo v skladu z notranjo biološko uro

Notranja biološka ura uravnava številne telesne procese, med drugim cikel spanja in budnosti ter presnovne dejavnosti. Jetra so tesno povezana s tem ritmom, zato bi lahko bil čas uživanja hrane pomemben tudi za njihovo delovanje. Telo hrane ne presnavlja enako učinkovito ves dan. Ponoči, ko biološka ura spodbuja spanje, se sposobnost presnove zaužite hrane zmanjša. Če človek redno uživa hrano v času, ko je telo pripravljeno na počitek, bi to lahko dolgoročno prispevalo k presnovnim motnjam.

Takšne spremembe so pomembne tudi zaradi povezav med presnovo, debelostjo in sladkorno boleznijo. Raziskovalci zato preučujejo, ali bi lahko že sprememba časa prehranjevanja koristila zdravju, ne da bi bilo treba spreminjati sestavo obrokov. Čas prehranjevanja je tako lahko pomemben dejavnik življenjskega sloga, podobno kot čas spanja in telesne dejavnosti.

Zadnji obrok pojejmo nekaj ur pred spanjem

Ena od glavnih ugotovitev raziskave je, da bi lahko bilo koristno, če bi uživanje kalorij omejili na obdobje, ki se konča nekaj ur pred spanjem. To ne pomeni, da bo vsak, ki si občasno privošči pozni prigrizek, razvil bolezen jeter. Rezultati kažejo na povezavo med prehranjevalnimi navadami in tveganjem za bolezni, ne pa na neizogibno posledico posameznega obroka.

Raziskovalci opozarjajo tudi, da zamaščenost jeter pri večini prizadetih ne napreduje v najhujše oblike bolezni. Le manjši delež ljudi s to težavo razvije resne zaplete, kot je ciroza. Kljub temu je smiselno upoštevati dejavnike, ki bi lahko vplivali na dolgoročno zdravje jeter. V praksi je zato priporočljivo, da večerjo načrtujemo dovolj zgodaj in se izogibamo navadi, da tik pred spanjem redno uživamo večje količine hrane. Pri skrbi za zdravje pa ne smemo zanemariti niti kakovosti prehrane, skupnega energijskega vnosa, gibanja in drugih življenjskih navad.

Bolezni jeter so lahko dolgo brez očitnih znakov

Bolezni jeter so različne, nekatere pa lahko dolgo potekajo brez opaznih simptomov. Človek se zato lahko počuti dobro, čeprav se v jetrih že razvijajo spremembe. Med možnimi znaki ciroze so dolgotrajna utrujenost in šibkost, izguba apetita, zmanjšana spolna sla, zlatenica, srbeča koža ter slabost ali bruhanje. Ti simptomi niso značilni samo za bolezni jeter. Če trajajo dlje časa ali se pojavijo skupaj, je pomembno poiskati zdravniško pomoč. Zdravnik lahko presodi, ali so potrebne dodatne preiskave.

Ker nekatere bolezni jeter dolgo ne povzročajo težav, je pomembno tudi prepoznavanje dejavnikov tveganja in ustrezno spremljanje zdravstvenega stanja.

Stres in nočni prigrizki lahko obremenijo tudi črevesje

Na morebitne posledice poznega prehranjevanja opozarja še ena raziskava, ki je preučevala povezavo med stresom, nočnim prigrizkovanjem in zdravjem prebavil. Ameriški raziskovalci so analizirali podatke več kot 11.000 udeležencev nacionalne raziskave o zdravju in prehrani. Ugotovili so povezavo, ki nakazuje, da kombinacija stresa in poznega nočnega prehranjevanja dodatno obremeni prebavila ter poveča tveganje za črevesne težave.

Tudi pri teh rezultatih je potrebna previdnost: ugotovljena povezava sama po sebi ne dokazuje, da nočno prigrizkovanje v kombinaciji s stresom neposredno povzroča bolezni črevesja. Vseeno raziskave poudarjajo pomen širšega pogleda na zdravje prebavil. Poleg izbire živil so pomembni tudi spalne navade, stres in čas uživanja obrokov.

Redno prehranjevanje pozno ponoči je zato navada, ki jo je vredno ponovno oceniti. Če večino hrane zaužijemo čez dan in zadnji obrok načrtujemo nekaj ur pred spanjem, lahko bolje upoštevamo naravni dnevni ritem telesa. Čeprav še ni dokazano, da bi ta ukrep sam preprečil bolezni jeter, raziskave kažejo, da je čas prehranjevanja pomemben del širše skrbi za zdravje.