Pozor, če jemljete statine! Farmacevti razkrivajo ključno napako, ki lahko ogrozi vaše srce

V Sloveniji statini sodijo med najpogosteje predpisana zdravila za zniževanje tako imenovanega slabega LDL-holesterola in zmanjšanje tveganja za srčno-žilne zaplete, kot sta srčni infarkt in možganska kap.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje srčno-žilne bolezni ostajajo vodilni vzrok umrljivosti v državi, zato je urejanje povišanega holesterola ena ključnih preventivnih strategij.

Strokovna priporočila poudarjajo, da je treba zdravljenje izvajati dosledno in pravilno, tudi glede časa dneva, ko jemljete predpisana zdravila.

Zakaj je pomembno, kdaj jemljete statine

Statini delujejo tako, da zavirajo nastajanje holesterola v jetrih in znižujejo raven LDL-holesterola v krvi. S tem pomagajo upočasniti razvoj ateroskleroze ter zmanjšujejo tveganje za srčni infarkt in možgansko kap.

Ker jetra največ holesterola proizvedejo ponoči, je pri nekaterih vrstah statinov čas jemanja lahko pomemben za optimalno učinkovitost. Nepravilna rutina lahko zmanjša terapevtski učinek zdravila.

Pri kratkodelujočih statinih, kot sta simvastatin in pravastatin, je pogosto priporočeno večerno jemanje, saj se tako učinek zdravila bolje ujema z naravnim nočnim nastajanjem holesterola.

Pri dolgodelujočih statinih, kot sta atorvastatin in rosuvastatin, čas jemanja ni tako kritičen. Kljub temu je priporočljivo, da jih jemljete vsak dan ob približno istem času.

Najpogostejša napaka: nedoslednost

Ne glede na vrsto statina je najpomembnejše pravilo doslednost. Redno jemanje ob istem času pomaga ohranjati stabilno raven zdravila v krvi in zagotavlja boljšo zaščito pred srčno-žilnimi zapleti.

Zdravila nikoli ne spreminjajte ali prekinjajte na lastno pobudo. Če razmišljate o spremembi časa jemanja ali imate težave z rednim jemanjem, se posvetujte z osebnim zdravnikom ali farmacevtom.

Kaj še morate vedeti o statinih

Statini so praviloma predpisani za dolgotrajno zdravljenje. Odmerek je odvisen od ravni holesterola, skupnega srčno-žilnega tveganja in drugih zdravil, ki jih bolnik jemlje.

Poleg zdravljenja z zdravili ostajajo temelj preprečevanja srčno-žilnih bolezni tudi spremembe življenjskega sloga: uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost, vzdrževanje zdrave telesne teže in opustitev kajenja.

Redno spremljanje vrednosti holesterola je ključno, saj lahko zdravnik na podlagi rezultatov prilagodi terapijo in tako dodatno zmanjša tveganje za zaplete.

Majhna podrobnost, velika razlika

Če jemljete statine za zniževanje holesterola, preverite, ali jih jemljete ob pravem času in dovolj dosledno. Pravilna rutina lahko bistveno vpliva na učinkovitost zdravljenja in dolgoročno zaščito srca in ožilja.

Pri zdravilih, ki jih jemljemo vsak dan, so prav podrobnosti pogosto tiste, ki odločajo o uspehu terapije.