Pozor med vročinskim valom: teh pet znakov lahko opozarja na resne težave s srcem

Visoke temperature ne obremenijo le telesa, ampak tudi srce. Strokovnjaki opozarjajo, da nekaterih simptomov med vročino nikakor ne smemo spregledati.

Poletni vročinski valovi so v Sloveniji vse pogostejši in intenzivnejši. Visoke temperature lahko povzročijo utrujenost, izčrpanost in dehidracijo, hkrati pa močno obremenijo srčno-žilni sistem. Pri zdravih ljudeh telo običajno uspešno uravnava telesno temperaturo, pri starejših in kroničnih bolnikih pa lahko vročina povzroči tudi resne zdravstvene zaplete.

Ko se telo pregreva, mora srce delati intenzivneje. Krvne žile se razširijo, srčni utrip se pospeši, več krvi pa se usmeri proti koži, kjer se telo hladi s potenjem. Ob tem organizem izgublja vodo in pomembne elektrolite, zaradi česar lahko pride do padca krvnega tlaka in motenj krvnega obtoka.

Raziskave kažejo, da se med vročinskimi valovi poveča število srčnih infarktov, možganskih kapi, motenj srčnega ritma in poslabšanj srčnega popuščanja. Največje tveganje imajo ljudje s srčno-žilnimi boleznimi, visokim krvnim tlakom, sladkorno boleznijo, boleznimi ledvic, debelostjo ter starejši odrasli.

Pet opozorilnih znakov, ki jih ne smete prezreti

Če se med vročino pojavi kateri od naslednjih simptomov, je potrebna čim hitrejša zdravniška pomoč.

1. Bolečina v prsih

Bolečina ali močan pritisk v prsnem košu nikoli nista običajen odziv na vročino. Gre za enega najpogostejših znakov srčnega infarkta, zato je nujna takojšnja zdravniška obravnava.

2. Nenadna huda zadihanost

Rahlo težje dihanje je v vročini lahko normalno, vendar nenadna in izrazita zadihanost ni. Če težko govorite, lovite sapo ali imate občutek, da ne morete normalno dihati, gre lahko za resno srčno težavo.

3. Razbijanje ali nepravilen utrip srca

Če srce začne hitro, močno ali neredno utripati, tega ne pripisujte zgolj visokim temperaturam. Motnje srčnega ritma se lahko v vročini poslabšajo, zlasti pri ljudeh z že obstoječimi srčno-žilnimi boleznimi.

4. Zmedenost ali motnje zavesti

Vročina lahko povzroči utrujenost, zmedenost pa je veliko resnejši opozorilni znak. Lahko je posledica hude dehidracije ali pa kaže, da možgani zaradi motenj krvnega obtoka ne dobivajo dovolj kisika.

5. Omedlevica

Izguba zavesti pomeni, da telo morda ne zmore več vzdrževati ustreznega krvnega tlaka in prekrvitve. Če oseba po omedlevici ne diha, se ne prebudi v eni minuti, se ne zaveda okolice, občuti bolečine v prsih, ima izrazito razbijanje srca ali se je pri padcu huje poškodovala, je treba nemudoma poklicati številko 112. Zdravniški pregled je priporočljiv tudi po omedlevici med telesno dejavnostjo ali če je do nje prišlo med ležanjem.

Kako zaščititi srce med vročinskim valom?

Veliko zapletov lahko preprečimo z nekaj preprostimi ukrepi:

pijte dovolj vode, tudi če niste žejni,

izogibajte se napornim dejavnostim med 11. in 18. uro,

zadržujte se v ohlajenih ali senčnih prostorih,

nosite lahka in svetla oblačila,

ne uživajte alkohola,

uživajte lahke obroke z veliko sadja in zelenjave,

redno jemljite predpisana zdravila in se o morebitnih prilagoditvah posvetujte z zdravnikom.

Posebna previdnost velja za kronične bolnike

Bolniki z visokim krvnim tlakom, srčnim popuščanjem, koronarno boleznijo, sladkorno boleznijo ali boleznimi ledvic naj med vročinskim valom še posebej skrbijo za hidracijo in spremljajo svoje počutje. Ob pojavu bolečine v prsih, hude zadihanosti ali izgube zavesti ne odlašajte z iskanjem nujne medicinske pomoči.

Pravočasno prepoznavanje opozorilnih znakov in ustrezna preventiva lahko pomembno zmanjšata tveganje za resne srčno-žilne zaplete v času poletne vročine.