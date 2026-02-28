  • Delo d.o.o.
BODIMO POZORNI

Pozor: Priljubljene aplikacije za fitnes lahko škodujejo zdravju - strokovnjaki opozarjajo na skrito past

Tehnologija naj pomaga, ne obremenjuje.
Aplikacija Strava je v Sloveniji med tekači in kolesarji obvezna oprema! FOTO: Getty Images
Aplikacija Strava je v Sloveniji med tekači in kolesarji obvezna oprema! FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 28. 2. 2026 | 12:11
3:42
Aplikacije za štetje kalorij, korakov in vadbe so med najbolj priljubljenimi orodji za izboljšanje zdravja. A nova raziskava opozarja, da lahko pri nekaterih ljudeh povzročijo tudi nasprotni učinek, namesto motivacije prinesejo občutke krivde, sramu in izgubo volje do gibanja.

Strokovnjaki opozarjajo, da številne fitnes aplikacije postavljajo cilje, ki jih je v praksi težko doseči, hkrati pa pogosto ne temeljijo na znanstveno preverjenih metodah za dolgoročno spremembo življenjskega sloga.

Aplikacije za zdravje: motivacija ali pritisk?

Mobilne aplikacije za zdrav življenjski slog naj bi uporabnike spodbujale k več gibanja, boljši prehrani in kakovostnejšemu spancu. Veliko ljudi jih uporablja za spremljanje dnevnih korakov, porabljenih kalorij ali napredka pri vadbi.

Toda raziskovalci z University College London (UCL) opozarjajo, da lahko pretirano osredotočanje na številke povzroči psihološki pritisk.

Ko se zdravje skrči na štetje kalorij in doseganje dnevnih ciljev, lahko uporabniki občutijo razočaranje ali demotivacijo, če teh ciljev ne dosežejo.

Analiza skoraj 60.000 objav na družbenih omrežjih

Raziskava, objavljena v strokovni reviji British Journal of Health Psychology, je analizirala odzive uporabnikov na družbenih omrežjih.

Raziskovalci so s pomočjo umetne inteligence pregledali 58.881 objav na omrežju X, v katerih so uporabniki omenjali najbolj dobičkonosne fitnes aplikacije na svetu.

Med najpogosteje omenjenimi so bile:

  • MyFitnessPal
  • Strava
  • Weight Watchers
  • Workouts by Muscle Booster
  • FitCoach

Analiza je razkrila več ponavljajočih se težav.

Občutki sramu, razočaranja in opustitev vadbe

Veliko uporabnikov je poročalo, da jih stalna opozorila aplikacij in strogo spremljanje kalorij lahko preobremenijo. Pojavljali so se  občutki sramu zaradi prehrane, razočaranja nad rezultati, izgube motivacije za vadbo. Nekateri so zaradi tega prenehali uporabljati aplikacije, v posameznih primerih pa tudi opustili zdrave navade.

Številke ne povedo celotne zgodbe o zdravju

Strokovnjaki poudarjajo, da štetje kalorij ali korakov ni dovolj za oceno splošnega zdravja in telesne pripravljenosti. Zdrav življenjski slog vključuje več dejavnikov, med drugim kakovost spanja, psihično počutje, redno gibanje brez pretiranega pritiska, uravnoteženo prehrano. Preveč poenostavljeni algoritmi v aplikacijah lahko zato ustvarijo napačno sliko o napredku ali telesnem stanju.

image_alt
Aplikacija, ki je moja prijateljica, in ki mojemu možu ni niti malo všeč

Aplikacije niso nujno slabe, pomemben je način uporabe

Kljub opozorilom strokovnjaki poudarjajo, da fitnes aplikacije same po sebi niso problematične. Za mnoge uporabnike so lahko zelo koristne, saj pomagajo spremljati napredek in ohranjati motivacijo.

Ključno je, da se podatki uporabljajo kot orodje za izboljšanje življenjskega sloga, ne pa kot razlog za samokritiko ali pritisk.

Tehnologija naj pomaga, ne obremenjuje

Fitnes aplikacije so lahko odličen pripomoček za bolj zdrav življenjski slog, vendar strokovnjaki opozarjajo, da pretirano zanašanje na številke lahko škoduje motivaciji in psihičnemu počutju.

Za dolgoročno zdravje je pomembno predvsem ravnovesje: redno gibanje, zdrava prehrana in realni cilji, tudi brez stalnega preverjanja telefona.

aplikacijaživljenjski slogzdravjefitnesosebni trenertehnologija
