ZELO NEZDRAVO

Pozor: te priljubljene pijače lahko tiho zvišujejo holesterol - mnogi jih pijejo vsak dan

Visok holesterol ni povezan le s hrano. Tudi nekatere priljubljene pijače lahko zvišujejo »slabi« LDL holesterol.
Ko vam povejo, da imate povišan holesterol, to pomeni, da boste morali jemati tablete do konca življenja! FOTO: Getty Images
Ko vam povejo, da imate povišan holesterol, to pomeni, da boste morali jemati tablete do konca življenja! FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 5. 3. 2026 | 15:00
7:16
A+A-

Ko govorimo o holesterolu, večina ljudi takoj pomisli na živila, ki jih je treba omejiti, mastno predelano meso, ocvrto hrano, pecivo, torte in druge sladice. Veliko redkeje pa pomislimo na pijače, ki jih uživamo vsak dan.

Toda tudi napitki lahko pomembno vplivajo na raven holesterola v krvi.

Pijače delujejo povsem enako kot hrana, pojasnjujejo kardiologi iz londonske klinike Harley Street. Če popijete veliki »latte« iz polnomastnega mleka, ki vsebuje veliko nasičenih maščob, ima to lahko podoben učinek na raven holesterola kot uživanje mastne hrane.

Po besedah dietetikov je temeljni nasvet za zniževanje holesterola še vedno enak: zmanjšati vnos nasičenih maščob.

Približno polovica odraslih ima raven holesterola nad priporočeno mejo, hkrati pa večina ljudi zaužije več nasičenih maščob, kot jih priporočajo smernice.

Visok vnos nasičenih maščob namreč povečuje raven LDL holesterola, znanega kot »slabi« holesterol, ki lahko sčasoma zamaši arterije ter poveča tveganje za srčni infarkt ali možgansko kap.

Na drugi strani HDL holesterol, tako imenovani »dobri« holesterol, pomaga odstranjevati odvečni holesterol iz krvnega obtoka in tako ščiti srce.

Težava pa niso le maščobe. Tudi sladkor v gaziranih pijačah in sadnih sokovih lahko posredno zvišuje holesterol. Če zaužijemo preveč sladkorja, ga jetra pretvorijo v maščobe in s tem povečajo nastajanje slabega holesterola. Alkohol pa lahko poveča raven trigliceridov, posebne vrste maščob v krvi, ki prav tako povečujejo tveganje za bolezni srca in ožilja. Strokovnjaki zato opozarjajo na nekaj pijač, ki jih je bolje omejiti, ter na bolj zdrave alternative.

Kava z veliko maščobami in sladkorjem

Marsikdo ve, da lahko redno pitje mlečnih napitkov ali milkšejkov zviša raven holesterola. Manj znano pa je, da imajo podoben učinek tudi številni že pripravljeni kavni napitki iz trgovine. Ustekleničene kave, frapeji pogosto vsebujejo veliko sladkorja in maščob.

Nekateri kavni napitki vsebujejo tudi 10 do 12 čajnih žličk sladkorja, poleg tega pa še smetano ali polnomastno mleko. V nekaterih primerih vsebujejo celo več sladkorja kot pločevinka gazirane pijače.

Na vrhu seznama pijač, ki jih je bolje omejiti, so sladki in kremasti napitki, ki prinašajo veliko kalorij, nasičenih maščob in dodanega sladkorja. To pravzaprav niso več pijače, temveč skoraj sladice.

Boljša izbira

Najbolj zdrava oblika kave je navadna filtrirana kava z malo mleka, po možnosti posnetega ali polposnetega.

Sladke gazirane pijače

Ena pločevinka kole lahko vsebuje tudi do deset čajnih žličk sladkorja. Redno uživanje takšnih pijač lahko vodi v povečanje telesne teže, debelost, sladkorno bolezen tipa 2 in zamaščenost jeter.

Takšne pijače so povezane predvsem z ravnijo sladkorja v krvi, vendar lahko posredno vplivajo tudi na holesterol. Dolgotrajno uživanje lahko poveča tveganje za razvoj sladkorne bolezni.

Tudi pijače brez sladkorja niso nujno idealna rešitev. Nekatere raziskave kažejo, da lahko umetna sladila vplivajo na presnovo sladkorja in zdravje srca.

Boljša izbira

Strokovnjaki pogosto priporočajo kombučo, fermentiran čaj, ki vsebuje probiotike in polifenole, snovi, povezane z boljšim zdravjem srca.

Sadni sokovi

Sadni sok se pogosto zdi zdrava izbira, vendar ima tudi slabost: vsebuje veliko tako imenovanih prostih sladkorjev. Ko jemo celo sadje, je sladkor zaprt v celični strukturi sadeža. Ko sadje stisnemo v sok, pa se sladkor sprosti.

Če pojeste pomarančo, sladkor ostane v »sadnih celicah«. Ko pa pomarančo ožamete, pravzaprav pijete sladkano vodo z nekaj vitamina C. Takšni sladkorji lahko povzročijo hiter dvig sladkorja v krvi, kar spodbudi jetra k večji proizvodnji LDL holesterola.

Boljša izbira

Boljša alternativa je smuti iz celega sadja ali zelenjave, ki vsebuje več vlaknin. Dodatek ovsenih kosmičev, oreščkov ali semen lahko še poveča količino topnih vlaknin, ki pomagajo zniževati holesterol. Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da tudi smutiji vsebujejo sladkorje, zato naj bi jih omejili na približno 150 mililitrov na dan.

Vroča čokolada

V hladnih dneh marsikdo poseže po vroči čokoladi, vendar imajo industrijsko pripravljeni napitki pogosto veliko sladkorja, nasičenih maščob in procesiranih dodatkov. Kakavovo maslo vsebuje precej nasičenih maščob, še posebej problematična pa je vroča čokolada, pripravljena s polnomastnim mlekom.

Boljša izbira

Če želite bolj zdravo različico, uporabite posneto mleko in manj sladkorja. Še bolj zdrava izbira pa je čaj. Črni, zeleni ali zeliščni čaj vsebuje številne polifenole, ki imajo antioksidativne učinke, in lahko koristijo zdravju srca.

Koktajli in kremni alkoholni napitki

Alkohol lahko poveča raven LDL holesterola in trigliceridov v krvi. Poleg tega je povezan tudi z visokim krvnim tlakom, povečanjem telesne teže in presnovnimi težavami.

Ljudje, ki redno pijejo več alkohola, pogosto razvijejo kombinacijo dejavnikov tveganja za bolezni srca. Posebej problematični so koktajli, ki vsebujejo veliko sladkorja, ter kremni likerji.

Boljša izbira

Nekatere raziskave kažejo, da majhne količine rdečega vina lahko nekoliko povečajo raven dobrega HDL holesterola zaradi antioksidantov. Kljub temu strokovnjaki poudarjajo, da je najvarnejša izbira zmerno ali zelo omejeno uživanje alkohola.

Kaj pa napitki z rastlinskimi steroli?

Na trgu so tudi jogurtni napitki, ki vsebujejo rastlinske sterole ali stanole. Ti lahko pomagajo znižati holesterol za približno 10 odstotkov, saj zmanjšujejo absorpcijo holesterola v črevesju. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da takšni izdelki ne smejo nadomestiti zdravil ali zdravniškega zdravljenja. Poleg tega se rastlinski steroli naravno pojavljajo tudi v številnih živilih, značilnih za mediteransko prehrano, kot so oljčno olje, oreščki in semena, stročnice, zelenjava, kot so brokoli, cvetača in brstični ohrovt.

Kaj je najpomembnejše za zdrav holesterol?

Strokovnjaki poudarjajo, da na raven holesterola vpliva celoten življenjski slog. Najpomembnejši koraki za zdravje srca so omejiti nasičene maščobe, zmanjšati vnos sladkih pijač, omejiti alkohol, jesti več vlaknin, sadja in zelenjave, redno se gibati.

Majhne spremembe, tudi pri pijačah, lahko sčasoma naredijo veliko razliko za zdravje srca.

holesterol sladkor zdravje maščobe zdrava prehrana nezdrava hrana
16:27
ARETIRALI SO JO

Britney Spears noč preživela za zapahi!

Zvezdnico so policisti v Kaliforniji aretirali v sredo ob 21.30 po lokalnem času.
5. 3. 2026 | 16:27
16:25
VOJNA NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

Đurotu nalil čistega vina o Iranu: »Raje se drži igre, geopolitika ni zate«

Slovenski igralec Branko Đurić Đuro je kritiziral Trumpa za napad na iranski islamistični režim. Na pojasnilo, da naj se raje drži igralske vloge in pusti geopolitiko drugim, ni bilo treba čakati dolgo.
5. 3. 2026 | 16:25
16:15
SLOVENIJA JE USPELA

Tanja Fajon si je oddahnila: »Uspelo nam je nemogoče«

600 Slovencev je po težkih dneh spet doma.
5. 3. 2026 | 16:15
16:11
PREISKAVA V TEKU

Grozljivka v okolici Poreča: našli tri trupla, policija na terenu.

Ugotavljajo okoliščine dogodka.
5. 3. 2026 | 16:11
15:45
OSEBNI MOTIVI

Nečakinja Donalda Trumpa trdi, da pozna »pravi razlog«, zakaj je napadel Iran (VIDEO)

Pravi, da ima njen stric skriti motiv za vojno proti Iranu.
5. 3. 2026 | 15:45
15:44
RAZVESELJUJE ŠTUDENTE

Tale rdečedlaka mačka obožuje predavanja (FOTO)

Na škotskem kolidžu so preprečili vstop kosmatinki. Pred vrati lahko še naprej razveseljuje študente.
5. 3. 2026 | 15:44

