VRNITEV H KORENINAM

Prastaro superživilo, ki je spet zelo v modi! Zakaj je tako zdravo in kako ga jesti

Tudi v načinu prehranjevanja smo ujeti v krog, ki se vrti, v jedilnik, ki se ponavlja skozi zgodovino človeštva.
Skuta ni le dobrega okusa, ampak tudi zelo hranljiva. FOTO: Getty Images
Skuta ni le dobrega okusa, ampak tudi zelo hranljiva. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 13. 11. 2025 | 08:39
Skuta, nekoč redna gostja slovenskih zajtrkov in domačih jedi, znova doživlja razcvet.

Če smo jo še pred leti pogosto nadomeščali z jogurtom ali mlečnimi namazi, je danes spet v središču pozornosti, tako med športniki kot med tistimi, ki želijo jesti bolj zdravo.

Na družbenih omrežjih, zlasti na TikToku, jo vplivneži uporabljajo v številnih oblikah, od namazov z avokadom, do beljakovinskih palačink in celo sladic s skuto.

Pa je skuta res tako zdrava, kot trdijo?

Kaj je skuta in kako nastane?

Skuta je eden najbolj naravnih mlečnih izdelkov, ki ga Slovenci poznamo že stoletja. Nastane s strjevanjem mleka, k mleku dodamo kislino (limonin sok, kis ali mlečnokislinske bakterije), kar povzroči ločevanje sirne mase (skute) od sirotke.

Po odcejanju sirotke ostane mehka, grudasta masa, skuta, ki jo lahko uživamo svežo, slano ali sladko.

Skuta – naravni vir beljakovin

Skuta vsebuje kazein, mlečni beljak, ki se prebavlja počasi in telo z aminokislinami oskrbuje več ur.

V 100 gramih skute je približno 17 gramov beljakovin, kar je več kot v dveh jajcih ali trikrat več kot v polnomastnem jogurtu.

Beljakovine so ključne za:

  • gradnjo mišic in regeneracijo,
  • obnovo tkiv in celic,
  • uravnavanje hormonov,
  • zdravje kosti, krvi in imunskega sistema.

Zato ni presenetljivo, da je skuta priljubljena tako med športniki kot tistimi, ki želijo izgubiti težo.

Pomaga pri hujšanju

Skuta je med najbolj dietnimi siri, saj 100 g vsebuje le okoli 110 kalorij.

Zaradi visoke vsebnosti beljakovin in nizke vsebnosti maščob poskrbi, da smo dlje časa siti.

Študije potrjujejo, da prehrana z večjim deležem beljakovin pospeši izgubo telesne teže in zmanjša apetit.

A kot opozarjajo nutricionisti »ni posamezne hrane, ki bi sama povzročila hujšanje – pomembna je uravnotežena prehrana in redna telesna dejavnost«.

 

Bogata z vitamini in minerali

Skuta vsebuje:

  • kalcij in fosfor za močne kosti in zobe,
  • vitamin B12 za delovanje možganov in živčevja,
  • riboflavin (B2) za zdravo kožo in oči,
  • selen, močan antioksidant, ki ščiti celice in podpira ščitnico.

Ena skodelica (225 g) vsebuje približno 36 % dnevne potrebe po selenu.

Dobrodejna za prebavo in črevesje

Nekatere vrste skute vsebujejo žive mlečnokislinske kulture (probiotike), ki spodbujajo zdrav mikrobiom črevesja.

Ti »dobri« mikroorganizmi pomagajo pri prebavi, krepijo imunski sistem in zmanjšujejo napihnjenost.

Pri nakupu preverite, da na embalaži piše »vsebuje žive kulture«.

Odlična za športnike – in tudi za starejše

Zaradi visoke vsebnosti beljakovin je skuta odlična za regeneracijo mišic po vadbi.

Športniki jo pogosto jedo pred spanjem, saj se kazein sprošča počasi in ponoči preprečuje razgradnjo mišic.

Tudi za starejše je skuta dragocen vir hranil, pomaga ohranjati mišično maso, kostno gostoto in splošno vitalnost.

Pozor pri laktozni intoleranci

Skuta vsebuje nekaj več laktoze kot trdi siri, približno 3,5 g/100 g, zato jo morajo ljudje z laktozno intoleranco uživati zmerno ali izbrati brezlaktozno različico.

Kako jesti skuto, da bo najbolj koristna?

Čeprav je priljubljena tudi v sladkih jedeh, strokovnjaki priporočajo, da jo kombinirate z živili, bogatimi z vlakninami – sadjem, polnozrnatimi izdelki ali oreščki.

Tako boste izboljšali prebavo in uravnavali raven sladkorja v krvi.

Ideja za hiter obrok s skuto

Beljakovinske palačinke iz skute, ovsenih kosmičev in grškega jogurta – nasitne, zdrave in okusne.

Skuta: zdrava izbira brez prehranskih ekstremov

Čeprav je na družbenih omrežjih veliko modnih diet s skuto, strokovnjaki opozarjajo na zmernost. Skuta vsebuje precej natrija, zato naj bo del raznolike prehrane z veliko zelenjave, sadja in polnozrnatih živil.

Skuta je odlična izbira, a ni čudežno živilo. Če želite več probiotičnih učinkov, izberite tudi trše sire, kot sta čedar ali parmezan.

Najbolj zdrava prehrana je pestra in uravnotežena, če imate radi skuto, jo vključite v svoj jedilnik. Če ne, nič hudega. Grški jogurt ima manj beljakovin, a več kalcija, manj soli in več živih bakterij, na primer.

Zakaj vključiti skuto v svojo prehrano

  • bogat vir kakovostnih beljakovin
  • krepi kosti in mišice
  • vsebuje vitamine skupine B in selen
  • pomaga pri prebavi, če vsebuje žive kulture
  • primerna za hujšanje in regeneracijo po vadbi

