Pravi ključ do odprave bolečin na kolesarskem sedežu ni mehkejši sedež

Večina kolesarjev bolečine na sedežu pripisuje mehkobi ali širini sedeža, vendar strokovnjaki poudarjajo, da je bistvo drugje, v obliki, pravilnem prileganju in vašem slogu vožnje. Kako torej izbrati sedež, ki vam bo resnično ustrezal?

Številni kolesarji verjamejo, da je rešitev za nelagodje preprosta: širši ali mehkejši sedež. Resnica je precej bolj kompleksna.

Strokovnjaki pojasnjujejo, kako izbrati sedež, ki se ujema z vašim telesom, kolesom in načinom vožnje, brez nepotrebnega zapravljanja denarja za napačne izbire.

Zakaj mehkejši sedež ni nujno boljši

Pri cestnih, gravel in gorskih kolesarjih so bolečine na sedežu zelo pogoste. Mnogi težavo rešujejo z nakupom novega, pogosto dražjega sedeža, vendar že po nekaj vožnjah ugotovijo, da bolečina ostaja ali pa se pojavi nova. Nekateri ta krog zamenjav ponovijo večkrat, preden končno najdejo ustrezno rešitev. Ob desetinah blagovnih znamk in stotinah modelov je izbira pravega sedeža lahko zelo zahtevna.

Pri tem imajo vlogo cena, širina, dolžina, oblika in gostota oblazinjenja, ključno pa je, v kakšnem vrstnem redu te dejavnike upoštevate. Mehkejši ali širši sedež ne pomeni samodejno večjega udobja, prav tako višja cena še ne zagotavlja boljše izbire.

Začnite s strokovno nastavitvijo kolesa

Najhitrejša pot do udobja je pogosto profesionalna nastavitev kolesa (bike fit). Izkušeni strokovnjaki analizirajo vaš slog vožnje, telesno mehaniko in nastavitev kolesa ter tako natančno opredelijo vzrok težav. Tak celosten pristop vam lahko prihrani mesece ugibanja in poskusov.

Pri tem je ključna iskrenost. Strokovnjaka obravnavajte kot zdravnika, jasno in brez zadržkov povejte, kje vas boli in kakšne so vaše navade.

Oblika sedeža je pomembnejša, kot si mislite

Preden se osredotočite na širino ali oblazinjenje, morate razumeti osnovne oblike sedežev:

T-oblika

Razmeroma ravna oblika z izrazitim prehodom med nosom in zadnjim delom, ki omogoča več prostora za notranjo stran stegen. Primerna za kolesarje, ki pogosto spreminjajo položaj.

V-oblika

Postopno razširjena oblika z rahlo spuščeno zadnjico sedeža, ki medenico nagne naprej in nudi dodatno oporo pri daljših vožnjah.

Kratek nos

Kompaktna zasnova z izrazito oporo za sedne kosti, ki zagotavlja stabilnost kolesarjem, ki med vožnjo ostajajo v bolj fiksnem položaju.

Nekateri sedeži združujejo več teh lastnosti, obstajajo pa tudi posebne izvedbe (npr. z razdeljenim nosom), namenjene dolgim razdaljam ali aerodinamičnim položajem. Izbira naj temelji na tem, kako sedite in se gibljete na kolesu.

Širina, oblazinjenje in prileganje

Ko določite ustrezno obliko, šele nato razmišljajte o širini, oblazinjenju in konstrukciji sedeža.

Vaš položaj med vožnjo lahko razkrije veliko:

če se pomikate naprej - sedež je verjetno preširok,

če drsite nazaj - sedež je lahko preozek,

če čutite izrazit pritisk na sednih kosteh - sedež je morda preozek ali premalo zaobljen.

Če niste prepričani glede širine, si sedne kosti izmerite v kolesarski trgovini ali doma, na primer z odtisom na kartonu ali aluminijasti foliji.

Kategorije sedežev in njihova uporaba

Proizvajalci sedeže pogosto označujejo glede na namen: cestni, gravel ali gorskokolesarski. Te oznake so lahko v pomoč, vendar številni modeli dobro delujejo v različnih disciplinah.

Pomembnejše je, da materiali in konstrukcija ustrezajo vašim razmeram vožnje, zlasti pri terenski uporabi.

Udobje se s časom spreminja

Na koncu ne pozabite: vaše potrebe se spreminjajo.

Na izbiro sedeža vplivajo:

spremembe telesne teže,

staranje,

različna kolesa,

drugačen slog vožnje.

Iskanje pravega sedeža je zato kombinacija oblike, prileganja in vaše biomehanike, ne pa zgolj vprašanje mehkobe ali cene.