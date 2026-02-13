  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJSMRTONOSNEJŠI RAK

Preboj v boju proti raku trebušne slinavke

Razkrito ta teden! Odkrili so kombinacijo zdravil, ki bi lahko premagala to bolezen.
Novica je prišla le nekaj dni po tem, ko je vdova Alana Rickmana spregovorila o zadnjih mesecih življenja zvezdnika filmov o Harryju Potterju, ki je leta 2016 umrl zaradi raka trebušne slinavke. FOTO:  Getty Images
Novica je prišla le nekaj dni po tem, ko je vdova Alana Rickmana spregovorila o zadnjih mesecih življenja zvezdnika filmov o Harryju Potterju, ki je leta 2016 umrl zaradi raka trebušne slinavke. FOTO:  Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 13. 2. 2026 | 15:00
0:14
A+A-

Zdravljenje, ki vključuje tri že obstoječa zdravila, je pri laboratorijskih miših popolnoma uničilo tumorje trebušne slinavke. Zdravila delujejo sočasno in blokirajo »preživetvene poti« raka, s čimer tumorjem otežijo rast in razvoj odpornosti na zdravljenje.

Novica se je hitro razširila po spletu. Objave na omrežju X o odkritju španskih raziskovalcev so dosegle več milijonov ogledov in tisoče komentarjev. Znanstveniki poudarjajo, da bi rezultati lahko odprli pot kliničnim preskušanjem na ljudeh.

Novica je prišla le nekaj dni po tem, ko je vdova Alana Rickmana spregovorila o zadnjih mesecih življenja zvezdnika filmov o Harryju Potterju, ki je leta 2016 umrl zaradi raka trebušne slinavke. Rickman je bil star 69 let in je po postavitvi diagnoze preživel le še šest mesecev. Rak trebušne slinavke je ena najsmrtonosnejših oblik raka; več kot eno leto po diagnozi preživi le približno vsak četrti bolnik.

Bolezen običajno odkrijejo v poznem stadiju, ko je zdravljenje oteženo, saj v zgodnjih fazah povzroča malo simptomov. Gre za zastrašujočo bolezen, še posebej zato, ker zdravniki pri večini primerov ne poznajo natančnega vzroka. Kljub temu obstajajo dejavniki, ki povečujejo tveganje.

Dejavniki tveganja, ki jih ne gre prezreti

Rak trebušne slinavke narašča tudi med mlajšimi. Starost je eden najpomembnejših dejavnikov tveganja. Skoraj polovica primerov je diagnosticirana pri osebah, starejših od 75 let, med mlajšimi od 40 let pa je bolezen redka.

To je značilno za številne rake. Kot pojasnjuje organizacija Cancer Research UK, se celice v telesu sčasoma poškodujejo, rak pa nastane, ko se poškodbe v isti celici kopičijo. Kljub temu se pojavnost raka trebušne slinavke hitreje povečuje v mlajših starostnih skupinah, zlasti pri ženskah.

Porast je povezan predvsem z duktalnim adenokarcinomom trebušne slinavke, najpogostejšo in najbolj agresivno obliko bolezni. Nekateri strokovnjaki menijo, da je to lahko posledica boljšega odkrivanja manjših tumorjev v zgodnejših stadijih. Drugi opozarjajo na naraščajočo debelost, sladkorno bolezen in kajenje kot možne razloge za ta trend.

Snus in tveganje

Približno vsak peti primer raka trebušne slinavke je posledica kajenja. Tveganje povečujejo cigarete, cigare in pipe ter žvečilni tobak.

Vpliv snusa, nikotinskih vrečk, ki so v zadnjih letih postale priljubljene predvsem med mladimi moškimi, še preučujejo. Študija iz leta 2007, objavljena v reviji The Lancet, in izvedena med švedskimi gradbenimi delavci, je pokazala približno dvakrat večje tveganje za raka trebušne slinavke pri uporabnikih snusa v primerjavi z osebami, ki niso uporabljale tobaka. Norveška študija iz leta 2005 pa je ugotovila 67-odstotno povečanje tveganja pri aktualnih uporabnikih.

Strokovnjaki se strinjajo, da je opustitev kajenja najboljša zaščita. Tveganje za raka trebušne slinavke je pri osebah, ki so prenehale kaditi pred 20 leti, enako kot pri tistih, ki nikoli niso kadile.

Prekomerna telesna teža

Po podatkih Cancer Research UK je približno vsak deseti primer raka trebušne slinavke povezan s prekomerno telesno težo ali debelostjo.

Trebušna slinavka je žleza hruškaste oblike, velika približno kot dlan, ki leži globoko za želodcem. Zaradi svoje lege in razmeroma majhne velikosti tumorja pogosto ni mogoče zatipati pri rutinskem pregledu, kar je eden od razlogov za pozno odkrivanje bolezni. Trebušna slinavka proizvaja inzulin, hormon, ki omogoča prehajanje sladkorja iz krvi v celice, kjer se porablja kot vir energije.

Pri osebah s presežkom maščobnega tkiva, zlasti v predelu trebuha, lahko tkiva postanejo odporna na inzulin. Trebušna slinavka zato proizvaja več inzulina, pri čemer obstajajo dokazi, da se lahko celice trebušne slinavke zaradi tega povečajo. Znanstveniki menijo, da bi ta proces lahko prispeval k razvoju raka, vendar so potrebne dodatne raziskave.

Debelost povečuje tudi tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, ki je sama po sebi povezana z večjo pojavnostjo raka trebušne slinavke. Tudi drugi zapleti, povezani z debelostjo, kot so žolčni kamni, so povezani z večjim tveganjem.

Dednost

V približno petih do desetih odstotkih primerov imajo bolniki z rakom trebušne slinavke družinsko anamnezo bolezni. Tveganje je večje, če ima bolezen eden ali več sorodnikov prvega kolena ali če je bil bližnji sorodnik diagnosticiran v mlajši starosti.

V nekaterih primerih so s povečanim tveganjem povezane dedne mutacije genov BRCA1 in BRCA2, ki sicer povečujejo tudi tveganje za raka dojk, jajčnikov in prostate. Mutacije gena PALB2 so prav tako povezane s povečanim tveganjem.

Druge bolezni

Rak trebušne slinavke je pogostejši pri osebah s Peutz-Jeghersovim sindromom, redko dedno motnjo, ki povzroča pigmentacije okoli ust, na rokah in stopalih ter nastanek benignih hamartomatoznih polipov, predvsem v prebavilih.

Povečano tveganje predstavlja tudi sindrom FAMMM, dedna motnja, za katero je značilno veliko število pigmentnih znamenj in večje tveganje za melanom.

Tudi Lynchov sindrom, genetska motnja, ki povečuje tveganje za raka debelega črevesa, je povezan z rakom trebušne slinavke. Kljub temu strokovnjaki poudarjajo, da je večina primerov sporadičnih, kar pomeni, da se bolezen ne pojavlja družinsko.

Kronično vnetje trebušne slinavke

Dolgotrajno vnetje trebušne slinavke, znano kot kronični pankreatitis, je pomemben dejavnik tveganja. Najpogosteje je posledica dolgotrajnega prekomernega uživanja alkohola. Tveganje je večje pri osebah, ki zaužijejo tri ali več enot alkohola na dan.

Britanska agencija za zdravila in zdravstvene izdelke MHRA je ta teden izdala nova navodila za bolnike, ki uporabljajo injekcije za hujšanje, saj so potrdili, da lahko ta zdravila v redkih primerih povzročijo pankreatitis.

Zgodnje raziskave zdravil iz skupine agonistov receptorjev GLP-1 so pri laboratorijskih živalih pokazale spremembe v celicah trebušne slinavke. Za zdaj ni dokazov o povezavi med temi zdravili in rakom trebušne slinavke, vendar raziskave še potekajo.

Rdeče in predelano meso

Obstajajo dokazi, da lahko pogosta uporaba rdečega in predelanega mesa poveča tveganje za raka trebušne slinavke. Nekatere raziskave kažejo, da je povezava izrazitejša pri moških.

Rdeče meso, kot so govedina, svinjina in jagnjetina, ter predelano meso, kot so slanina, klobase in hrenovke, lahko tveganje povečajo za približno 12 do 38 odstotkov.

Strokovnjaki menijo, da je učinek deloma povezan z načinom priprave. Pečenje na žaru, praženje in cvrtje pri visokih temperaturah lahko povzročijo nastanek potencialno škodljivih spojin, zlasti kadar se meso zažge.

Predelano meso predstavlja dodatno tveganje zaradi postopkov soljenja, dimljenja in konzerviranja, pri katerih lahko nastajajo spojine, povezane z večjim tveganjem za raka.

Kljub temu dokazi niso dokončni, zato raziskovalci poudarjajo potrebo po nadaljnjih študijah, ki bi natančneje opredelile vpliv samega mesa, načina priprave, velikosti porcij in drugih življenjskih dejavnikov.

Več iz teme

rakzdravljenje rakazdravjesmrt
ZADNJE NOVICE
15:47
Novice  |  Svet
PAPEŽ LEON XIV.

Papeževo sporočilo iz Vatikana, postna tišina kot orožje proti razdeljenemu svetu

Papež je pozval vernike, naj se letos v postnem času odpovejo sovražnemu govoru.
13. 2. 2026 | 15:47
15:31
Novice  |  Svet
NAPETOSTI V ŠIMUNIH

Dalmatinski kraj na nogah zaradi Slovenca: »Žal nam je, če so nekateri razočarani, ker ostajamo«

Spor na Pagu razburja domačine.
13. 2. 2026 | 15:31
15:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
DONACIJA

Pred valentinovim: Video, ki nas spomni, kaj je v resnici ljubezen

V morju oglasov za popolne večerje in drage parfume zlahka pozabimo, da ljubezni ni treba biti glasna, da bi bila velika. Včasih je ljubezen le topla skleda hrane. Včasih je to varen kotiček na kavču za nekoga, ki je še včeraj spal na betonu.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 15:19
15:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VPLIVA NA MARSIKAJ

Menopavza ni le ženska težava

Podpora družine in delovnega okolja lahko bistveno zmanjšata stigmo in stisko; ključna je ozaveščenost laične in strokovne javnosti.
Ema Bubanj13. 2. 2026 | 15:10
15:00
Lifestyle  |  Polet
NAJSMRTONOSNEJŠI RAK

Preboj v boju proti raku trebušne slinavke

Razkrito ta teden! Odkrili so kombinacijo zdravil, ki bi lahko premagala to bolezen.
Miroslav Cvjetičanin13. 2. 2026 | 15:00
14:58
Bulvar  |  Domači trači
NEZASLIŠANO

Jan Plestenjak žrtev učitelja, danes bi ga verjetno prijavili (VIDEO)

Robertu Roškarju je razkril zanimiva dejstva o sebi.
13. 2. 2026 | 14:58

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki