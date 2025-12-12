Pred nakupom jogurta vedno preverimo etiketo in skrito vsebnost sladkorja! Zakaj?

Potrošniki se pogosto zmotijo, ko menijo, da oznaka ekološko pomeni, da živilo ne vsebuje aditivov. Pri jogurtih, ki so pogosto del vsakodnevne prehrane, zlasti pri otrocih, se skrivajo številne razlike, ki jih razkrije šele natančen pogled na deklaracijo. Strokovne institucije poudarjajo, da mleko in mlečni izdelki ostajajo pomemben del uravnotežene prehrane zaradi visoke hranilne in nizke energijske vrednosti.

Priporočila o uživanju mlečnih izdelkov ostajajo nespremenjena

Priporoča se, da otroci dnevno zaužijejo eno do dve enoti mleka ali mlečnih izdelkov, odrasli pa od dve do štiri. Prekomerno uživanje ni priporočljivo, saj lahko dolgoročno vpliva celo na povečano tveganje za zlome v starosti. Za odrasle so najprimernejše manj mastne različice mlečnih izdelkov.

Fermentirani izdelki lažje prebavljivi

Jogurti, kefir in kislo mleko so lahko še koristnejši od mleka, saj proces fermentacije razgradi del laktoze in izboljša vpliv na prebavo. Ljudje, občutljivi na laktozo, pogosto lažje prenašajo fermentirane izdelke kot mleko, ker vsebujejo manj nerazgrajene laktoze.

Sadni jogurti ostajajo sladkorna past

Sadni jogurti so pogosto preveč sladki, saj imajo poleg naravne laktoze dodan sladkor ali glukozno-fruktozni sirup. Nedavna primerjava jagodnih jogurtov je pokazala, da se njihova vsebnost sladkorja giblje med 9 in 14 g na 100 g, povprečno 11,8 g. Ker en lonček običajno vsebuje od 140 do 250 g, lahko posameznik z enim obrokom hitro zaužije med 16 in 35 g sladkorja.

Kljub temu je povprečna vsebnost sladkorja v sadnih jogurtih nižja kot pred leti. Najboljša izbira ostajajo navadni jogurti, h katerim lahko dodamo sveže sadje.

Ekološka oznaka ne pomeni živila brez aditivov

Ekološka oznaka se nanaša na način pridelave surovin, ne pa na vsebnost aditivov. Ekološka živila so lahko enako procesirana kot neekološka. Ekološka čokolada ima lahko enako veliko sladkorja kot običajna, ekološki čips pa prav tako veliko maščob in soli. Zato je ključno, da potrošniki preverijo hranilno vrednost in sestavine.

Nedavni odpoklici nekaterih izdelkov so bili posledica prisotnosti etilenoksida v aditivu E410 (gumi iz zrn rožičevca), ne zaradi same uporabe aditiva, ki je sicer odobren in ob pravilni uporabi varen.

Pozor pri fermentiranih izbirah

Med priljubljenimi izdelki so tudi grški jogurti, ki imajo pogosto višjo vsebnost maščob, vendar so na voljo tudi manj mastne različice. Vse bolj priljubljen je tudi skyr, znan po višji vsebnosti beljakovin in nizki vsebnosti maščob. Pri vseh izdelkih je pomembno preveriti vsebnost dodanega sladkorja.

Kako brati etiketo jogurta

Pri izbiri jogurta je pomembno preveriti:

sestavine - ali je dodan sladkor,

hranilno vrednost - zlasti vsebnost maščob in sladkorjev,

primerjavo več izdelkov - razlike so lahko velike.

Pri navadnem jogurtu bo sladkor naveden zaradi naravno prisotne laktoze, kar je normalno.

Poraba mleka upada, rastlinski napitki niso enakovredna zamenjava

Poraba kravjega mleka v Sloveniji upada, delno zaradi prepričanja, da je primerno predvsem za otroke, delno zaradi intolerance na laktozo, alergij ali veganskega načina življenja. Na policah je zato vedno več rastlinskih napitkov, od sojinih in ovsenih do mandljevih in kokosovih.

A rastlinski napitki se med seboj močno razlikujejo. Po hranilnem profilu sta kravjemu mleku najbližja sojin in grahov napitek, ki imata približno 3 g beljakovin na 100 ml. Napitki iz oreščkov pa vsebujejo bistveno manj beljakovin, pogosto manj kot 1 g na 100 ml. Nekateri, denimo riževi in kokosovi, imajo lahko veliko dodanega sladkorja, zato je najboljša izbira nesladkana različica.

Zdravstvenega vpliva manjše porabe mleka v Sloveniji ni mogoče natančno oceniti, saj je to odvisno od celotne prehrane posameznika. Splošno priporočilo ostaja: pestra in uravnotežena prehrana.

Fermentirani mlečni izdelki spremljajo človeka že stoletja

Fermentirano mleko, sir in maslo so med najstarejšimi mlečnimi izdelki. Fermentacija je bila nekoč naključen proces, ki je mleku podaljšal obstojnost in izboljšal okus. S časom je postalo jasno, da dodatek majhne količine kislega mleka pospeši postopek, izboljša hranilno vrednost in prebavljivost.