Preden pojeste jogurt, naredite to preprosto stvar. Tako boste ohranili več beljakovin, kalcija in vitaminov

Na vrhu jogurta se včasih nabere tekočina, ki jo marsikdo odlije v pomivalno korito. To je napaka. Prav v njej so lahko beljakovine, kalcij, kalij in vitamini skupine B.

Jogurt že dolgo velja za eno od živil, ki jih je smiselno vključevati v uravnoteženo prehrano. Vsebuje beljakovine, kalcij in žive bakterijske kulture, ki lahko prispevajo k zdravju kosti in prebavil.

Njegova prednost je tudi vsestranskost. Dodamo mu lahko sadje, oreščke, semena ali druga živila in tako pripravimo hranljiv zajtrk ali malico. Ko odpremo lonček jogurta, pa lahko na vrhu opazimo plast belkaste oziroma prosojne tekočine. Marsikdo jo preprosto odlije, vendar za to ni razloga.

Tekočina na vrhu jogurta ni znak, da je pokvarjen

Tekočina, ki se nabere na vrhu jogurta, je predvsem sirotka. Nastane naravno med fermentacijo in ločevanjem sestavin jogurta.

Mleko vsebuje dve glavni skupini beljakovin, kazein in sirotkine beljakovine. Med izdelavo jogurta kazein tvori strukturo, ki daje jogurtu značilno gosto konsistenco, del tekočine pa se loči od te strukture. Proces, pri katerem se tekočina izloča iz gela, imenujemo sinereza. Če se na vrhu jogurta pojavi nekaj tekočine, to torej samo po sebi ne pomeni, da je živilo pokvarjeno ali da se je »pokvarilo«. Gre za običajen pojav, povezan z njegovo proizvodnjo in shranjevanjem.

Zakaj je škoda, da jo odlijemo

Sirotka je večinoma sestavljena iz vode, vendar vsebuje tudi različne hranilne snovi. Med njimi so beljakovine, kalcij, kalij in vitamini skupine B. Če tekočino odlijemo, s tem lahko odstranimo tudi del hranilnih snovi, ki so se izločile iz jogurtove mase. Najpreprostejša rešitev je zato, da pred uživanjem jogurt preprosto premešamo. Tekočina se bo ponovno vključila v jogurt, ta pa bo dobil enakomernejšo konsistenco. To je tudi eden najpreprostejših načinov, kako iz lončka jogurta izkoristiti čim več njegovih naravno prisotnih hranil.

Sirotkine beljakovine so pomembne za mišice

Sirotkine beljakovine so kakovosten vir beljakovin in vsebujejo vse esencialne aminokisline, ki jih telo potrebuje za gradnjo in obnovo beljakovin. Beljakovine imajo pomembno vlogo pri ohranjanju mišične mase, obnovi tkiv in vzdrževanju različnih telesnih funkcij. To je še posebej pomembno ob redni telesni dejavnosti in tudi v poznejših letih, ko je ohranjanje mišične mase eden od pomembnih vidikov zdravega staranja. Vendar količine beljakovin v tekočini na vrhu običajnega lončka jogurta ne smemo enačiti s koncentriranimi sirotkinimi beljakovinami v prehranskih dopolnilih. Količina je odvisna od vrste jogurta, načina izdelave in tega, koliko tekočine se je izločilo.

Jogurt lahko vključimo v zdravo prehrano

Jogurt je lahko praktičen vir beljakovin in kalcija, pri izdelkih z živimi bakterijskimi kulturami pa tudi vir mikroorganizmov, ki so povezani z zdravjem črevesnega mikrobioma. Njegova vključitev v prehrano je lahko koristna kot del uravnoteženega jedilnika, vendar nobeno posamezno živilo samo po sebi ne zagotavlja zdravja ali preprečuje bolezni. Pomembna je celotna prehrana, dovolj gibanja, kakovosten spanec in druge življenjske navade.

Preden pojeste jogurt, ga zato premešajte

Naslednjič, ko boste odprli jogurt in na vrhu opazili plast tekočine, je ne odlivajte. Jogurt preprosto premešajte z žlico. Tako boste tekočino, ki vsebuje tudi nekaj beljakovin, mineralov in drugih hranilnih snovi, vrnili v jogurt.

Majhna navada, ki ne zahteva nobenega dodatnega časa, vam omogoči, da iz živila izkoristite nekoliko več tega, kar že vsebuje.