Predpraznično makadamkanje okoli Bleda

Priznati je treba, da je Bled slovenski biser bil in bo ostal. Prijatelj Ivan je še dodal, da turistični biser ni bil nikoli, in tudi ne bo. V Bled sem zaljubljen od prve ljubezni naprej, sem si mislil, ne glede na turizem. Plavanje v jezeru, sončenje na brisači pred Zako in kofetkanje na Belvederu. Kolesarjenja po okoliških klancih nisem pozabil. Bled je kolesarski raj za specialkanje, gorsko kolesarjenje in zdaj še makadamkanje.

»Imam en kratek sprinterski gravel krog, tak za po ali pred službo, me je seznanil Ivan, ki je že upokojenec. Pristal sem šele, ko me je prpričal, da res ne gre za Balohov krog.

Makadamkanje je več kot najboljši način kolesarjenja, tudi v poletni pripeki. Vseskozi si blizu vode, a še vedno na sedežu kolesa pod kolesarsko čelado in dolgima nogavicama … Lagal bi, če nisem prej pomislil ali se splača na Bled zaradi ubogih 30 kilometrov, a ko sem se spomnil, da gre za družbo, za katero se splača napumpati kolo, sem si prikimal, da se hudičevo splača. Kaj Gorenjcema pomeni beseda - splača? Oba imava srčne težave, ki niso povezane z ljubeznijo, zato je Ivan predlagal, da krog poimenujeva Od defibrilatorja do defibrilatorja. Potem sva se spomnila, da sva tabletomana, ki zaupava kardiologom z diplomo, vedoč, kako težak faks je to.

Tokrat bom priložil gpx tega makadamkanja, da ne zgubljam črnilo kje zaviti desno in kje levo in pri kateri hiši sledi klanec in kje ni makadama … Prvi postanek je nujen; pri rojstni hiši Franceta Prešerna.

Ustavila sva se in prekrižala, priznala, da hiša lepo obnovljena in da mu je Anton Vovk vzel precej pozornosti. Vovk se je v tej hiši rodil leta 1900, Prešeren pa 1800. Potem sva nadaljevala po pametni dolini, kjer se vonj narave res meša z inteligenco, ki je pohajkovala po tistih poteh. Anton Janša, prej omenjeni France, Fran Saleški Finžgar, Matija Čop, Janez Jalen … vsi so bili sosedje.

In potem sledita Radovljica in Lesce, a midva greva k vodi, čez sotočje obeh Sav in naprej po gozdu in makadamu naprej. In že sva v Zaki, kjer mrgoli turistov. Potem mimo Železniške postaje do stadiona, kjer sva startala. Najlepši del trase je - povsod. Ni zahtevna, ravno prava za pred ali po službi, kot je rekel Ivan ali pa če ste tam nekje na dopustu in ne veste kam. Zdaj veste. Naložite si ta gpx in srečno Kekec!

Makadamkanje kot strast do kolesarjenja

Makadamkanje ni zgolj športna disciplina ali modna različica cestnega in gorskega kolesarjenja. Za mnoge predstavlja filozofijo gibanja, drugačen odnos do prostora, časa in samega sebe. V času, ko je vsakdan prežet s hitrostjo, meritvami in nenehno tekmovalnostjo, gravel kolesarjenje ponuja nekaj skoraj pozabljenega - svobodo izbire poti. Malo sem filozofiral, medtem, ko sva zapuščala makadamske kilometre ...

Z Ivanom sva imela zanimivo debato

Oba sva boljša poslušalca kot govorca, pa vendar. Gravel kolesarjenje kot življenjska drža med raziskovanjem, naravo in notranjim mirom. Ko je to izustil, sem dvignil obrv. V sodobnem svetu šport pogosto razumemo skozi prizmo rezultatov. Številke določajo uspeh: povprečna hitrost, srčni utrip, moč v vatih, prevoženi kilometri in osvojeni višinski metri. Verjetno misleč na Pogija in kompanijo, ki je dandanes tako popularna. In vse tiste zagnane rekreače na Franji, recimo. Potuhnil sem se, kerr sem se letos boril na posamični vožnji na čas.

Digitalna tehnologija je omogočila natančno spremljanje telesne zmogljivosti, hkrati pa je marsikdaj zasenčila prvotni smisel gibanja, veselje do poti. Prav zato se je v zadnjem desetletju izjemno razvilo makadamkanje oziroma gravel kolesarjenje. Čeprav gre na prvi pogled za tehnično zvrst kolesarstva, je v svojem bistvu mnogo več kot zgolj izbira drugačnega kolesa.

Pot je pomembnejša od cilja, zveni znano

Že antični filozofi so opozarjali, da človek ne raste zgolj z doseganjem ciljev, temveč predvsem skozi potovanje. Tudi gravel kolesarjenje temelji na tej misli. Medtem ko cestno kolesarstvo pogosto spodbuja učinkovitost in hitrost, makadamkanje dopušča »ovinke«, postanke in raziskovanje neznanega. Zemljevid ni več strogo začrtana trasa, temveč zgolj okvir možnosti. Kolesar se lahko odloči za zapuščeno gozdno cesto, star kolovoz ali makadamsko povezavo med dvema dolinama. Pogosto niti ne ve, kam ga bo pot pripeljala. V nekem smislu gre za sprejemanje negotovosti.

Sodobna družba nas spodbuja k popolnemu načrtovanju življenja. Gravel pa uči ravno nasprotno, da vsega ni mogoče nadzorovati in da prav nepredvidljivost ustvarja najlepše izkušnje.

Makadamkanje ni samo kolesarjenje. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Svoboda kot najvišja vrednota

Eksistencialistični filozofi so svobodo razumeli kot eno temeljnih človekovih značilnosti. Človek postane resnično svoboden šele tedaj, ko lahko sam izbira svojo pot. Gravel kolesarjenje to svobodo udejanja zelo konkretno. Ni treba slediti prometnim cestam. Ni treba iskati najtežjih gorskih vzponov. Ni treba tekmovati. Lahko zavijemo tja, kjer ni nikogar. Prav ta možnost izbire ustvarja občutek notranje avtonomije. Kolesar ni omejen z asfaltom niti z zahtevnostjo gorskih stez. Makadam predstavlja prehod med obema svetovoma. Gre za prostor vmes. In prav v tem človek pogosto najde največ notranjega miru.

Narava kot sogovornik, Ivan in jaz kot poslušalca

Nemški filozof Martin Heidegger je opozarjal, da sodobni človek naravo vse prepogosto dojema kot objekt uporabe. Gravel kolesarjenje ponuja drugačen odnos. Makadamske poti vodijo skozi gozdove, vinograde, planote, travnike in odmaknjene doline. Tam ni hrupa mestnega prometa. Zvok avtomobilov zamenja veter. Asfalt zamenjajo kamenčki. Prometne signalizacije ni več. Narava preneha biti kulisa in postane sogovornik. Vsak vzpon zahteva spoštovanje. Vsak spust zahteva zbranost. Vsaka sprememba podlage zahteva prilagoditev. To ustvarja posebno obliko prisotnosti, ki jo sodobna psihologija opisuje kot stanje čuječnosti.

Številne raziskave potrjujejo, da ritmično gibanje pomembno zmanjšuje stres, izboljšuje razpoloženje in spodbuja ustvarjalno razmišljanje. Pri makadamkanju je ta učinek pogosto še izrazitejši. Podlaga ni popolnoma gladka. Hitrost ni ves čas enaka. Ovinki zahtevajo pozornost. Kolesar je prisiljen ostati v sedanjem trenutku. Misli postopoma utihnejo. Ostanejo le dihanje, gibanje in zvok pnevmatik na makadamu. To ni več zgolj šport. Gre za obliko aktivne meditacije.

Etika počasnosti

V zadnjih desetletjih se vse pogosteje pojavlja filozofija počasnosti (Slow Movement), ki opozarja, da kakovost življenja ni odvisna od hitrosti, temveč od globine doživljanja. Makadamkanje se popolnoma ujema s tem pogledom. Na gravel turi ni nenavadno, da se kolesar ustavi zaradi razgleda. Fotografira star kozolec. Popije vodo ob izviru. Poklepeta z domačinom. Opazuje srno na robu gozda. Takšni trenutki niso izguba časa. So bistvo izkušnje.

Skupnost brez tekmovalnosti

Čeprav obstajajo tudi tekmovalne gravel prireditve, večina makadamkarjev poudarja predvsem skupnost. Na makadamu ni pomembno, kdo ima najdražje kolo. Pomembneje je, kdo pozna lepo pot. Kdo zna pomagati pri okvari. Kdo deli energijsko ploščico. Kdo počaka počasnejšega. Takšna kultura sodelovanja spominja na začetke kolesarstva, ko je bilo skupno raziskovanje pomembnejše od športnega rezultata.

V pametni dolini je tudi makadam najlepši. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Vrnitev k bistvu kolesarjenja

Kolo je bilo od svojega nastanka simbol svobode. Omogočilo je ljudem raziskovanje sveta brez motorja, brez goriva in brez velikih stroškov. Makadamkanje ta izvorni pomen ponovno oživlja. Ne zanima ga popolnost. Ne išče najhitrejše linije. Ne meri uspeha zgolj v številkah. Spominja nas, da je največja vrednost poti pogosto prav njena nepredvidljivost.

Filozofija življenja na dveh kolesih

Makadamkanje nas uči pomembne življenjske lekcije. Da ni treba vedno ubrati najlažje poti. Da so ovinki lahko zanimivejši od ravnin. Da počasnost ni slabost. Da je narava najboljša učiteljica potrpežljivosti. Da je svoboda pogosto skrita tam, kjer se asfalt konča. Ko se pnevmatike prvič dotaknejo makadama, se spremeni tudi pogled na svet. Kolesar ne išče več le naslednjega kilometra, temveč naslednje doživetje. Gravel zato ni le športna disciplina, ampak način razmišljanja, tiha filozofija gibanja, ki človeka vabi, da ponovno odkrije radovednost, sprejme nepredvidljivost in v preprostosti poti najde globlji smisel.

Morda prav zato makadamske ceste, čeprav pogosto vodijo stran od glavnih smeri, mnoge pripeljejo bližje samim sebi ...

Na koncu sva jedla Na preži ali kako se že po nojevem imenuje restavracija pod gradom na severni strani. Iskala sva številko Gašperja Pirca, da bi ga vprašala, ali ima še prostora za dva nova filozofa v društvu.