Prehod na zimski čas najbolj zmoti štiri skupine ljudi

Sprememba lahko vpliva na spalni ritem, počutje in zbranost, zlasti pri ljudeh, ki že imajo težave s spanjem, ter pri tistih, katerih biološka ura je naravnana na poznejše odhajanje v posteljo. Najboljša pomoč pri prilagajanju je presenetljivo preprosta: jutranja dnevna svetloba, reden urnik spanja in nekaj več pozornosti večernim navadam.

Večina zdravih odraslih prehod na zimski čas prenese razmeroma dobro. Jeseni uro premaknemo za 60 minut nazaj, zato lahko spimo uro dlje. To je praviloma lažje kot spomladanski prehod na poletni čas, ko eno uro izgubimo in moramo pogosto vstati, še preden smo se dovolj naspali.

Kljub temu lahko tudi jesenska sprememba za nekaj dni poruši ustaljeni ritem spanja in budnosti. Telo se namreč ne ravna samo po številkah na uri, temveč tudi po svetlobi, času obrokov, telesni dejavnosti in drugih vsakodnevnih navadah.

Štiri skupine ljudi, ki lahko prehod na zimski čas občutijo izraziteje

Čeprav večina ljudi zaradi jesenskega premika ure nima večjih težav, so nekateri občutljivejši na spremembe spalnega ritma.

1. Ljudje, ki že imajo težave s spanjem

Posamezniki z nespečnostjo ali drugimi motnjami spanja lahko spremembo urnika občutijo izraziteje. Če je spanje že sicer neredno ali prekinjeno, lahko dodatna sprememba časa odhajanja v posteljo in vstajanja še oteži vzdrževanje ustaljenega ritma.

2. Ljudje z izrazitim večernim kronotipom

Nekateri ljudje naravno zaspijo pozneje in se pozneje tudi zbudijo. Njihova biološka ura je pomaknjena proti večernim uram, zato se težje prilagajajo zgodnjemu vstajanju. Če morajo kljub temu zgodaj v službo ali po opravkih, lahko trpita dolžina in kakovost njihovega spanja.

3. Mladostniki

V obdobju mladostništva se biološki ritem pogosto premakne proti poznejšemu uspavanju. Zgodnji začetek pouka in druge obveznosti lahko zato otežijo zagotavljanje zadostne količine spanja. Če se temu pridružijo še neredne spalne navade, se lahko pojavijo zaspanost, utrujenost in slabša koncentracija.

4. Ljudje, ki delajo v izmenah

Izmensko delo že samo po sebi zahteva prilagajanje spanja in budnosti urniku, ki ni vedno skladen z naravnim dnevno-nočnim ritmom. Premik ure lahko dodatno zaplete organizacijo počitka, zlasti če se delovni čas spreminja ali če je med posameznimi izmenami premalo časa za spanje. To ne pomeni, da bodo vsi pripadniki teh skupin po prehodu na zimski čas imeli težave. Odziv je odvisen od posameznikove biološke ure, spalnih navad, izpostavljenosti svetlobi in vsakodnevnih obveznosti.

Kateri simptomi se lahko pojavijo?

V prvih dneh po premiku ure se lahko pojavijo prehodne spremembe časa uspavanja in prebujanja, večja zaspanost, občutek utrujenosti ter začasno slabša zbranost. Raziskave vpliva premikanja ure na spanje ne kažejo povsem enotnih rezultatov. Vendar je spomladanski prehod na poletni čas praviloma izraziteje povezan z neugodnimi spremembami, saj takrat izgubimo eno uro spanja. Jesenski prehod je za večino ljudi nekoliko lažji, vendar lahko kljub temu vpliva na vsakodnevni ritem.

Če se blaga zaspanost pojavi za dan ali dva, to običajno ni razlog za skrb. Če pa težave s spanjem, izrazita utrujenost ali spremembe razpoloženja vztrajajo oziroma pomembno ovirajo vsakodnevno delovanje, se je smiselno posvetovati z zdravnikom.

Kako se pripraviti na prehod na zimski čas?

Večina ljudi ne potrebuje zdravil ali posebnih postopkov za prilagajanje. Največ lahko naredimo z rednim urnikom spanja in budnosti ter nekaj preprostimi spremembami navad. Nekaj dni pred premikom ure je priporočljivo ohranjati običajen čas odhajanja v posteljo in vstajanja ter poskrbeti za dovolj spanja. Tisti, ki se na spremembe urnika težje prilagajajo, lahko čas spanja in prebujanja postopoma premikajo v korakih po približno 15 minut.

Pomembno je tudi, da si spremembe ure ne razlagamo kot priložnosti za večdnevno pomanjkanje spanja ali pozno odhajanje v posteljo. Namerno krajšanje spanja ne pospeši prilagajanja, temveč lahko poveča utrujenost in poslabša koncentracijo. Čez dan je koristno ohranjati običajno telesno dejavnost. Kava in druge pijače s kofeinom so primernejše v zgodnejšem delu dneva, zlasti pri ljudeh, ki težje zaspijo. V večernih urah pa se je priporočljivo izogibati dejavnostim in navadam, ki po nepotrebnem podaljšujejo budnost.

Jutranja svetloba je pomembnejša, kot si mislimo

Eden najučinkovitejših naravnih načinov za podporo biološki uri je izpostavljenost dnevni svetlobi, zlasti zjutraj. V možganih je osrednja biološka ura, ki pomaga usklajevati spanje in budnost z menjavanjem dneva in noči. Svetloba, ki doseže mrežnico očesa, po živčnih poteh pošlje signal temu sistemu. Tako vpliva tudi na uravnavanje melatonina, hormona, ki sodeluje pri pripravi telesa na nočni počitek.

Ko se zvečer svetloba zmanjšuje, se organizem postopoma pripravlja na spanje. Jutranja svetloba pa pomaga uskladiti biološko uro z začetkom dneva ter podpira budnost. Zato je v prvih dneh po premiku ure priporočljivo, da se zjutraj odpravimo na kratek sprehod ali del poti v službo opravimo peš, če je to mogoče. Tudi v oblačnem vremenu je dnevna svetloba na prostem praviloma močnejša od običajne razsvetljave v notranjih prostorih.

Zakaj je pozimi pomembno tudi večerno osvetljevanje?

Z jesenskimi in zimskimi dnevi se spremeni naša izpostavljenost naravni svetlobi. Zjutraj se lahko odpravljamo od doma še v temi, večino dneva preživimo v zaprtih prostorih, zvečer pa smo izpostavljeni močni umetni svetlobi. Takšen vzorec lahko oteži usklajevanje biološke ure. Zlasti močna svetloba v večernih urah lahko pri nekaterih ljudeh zamakne čas uspavanja. Pomembna ni samo količina svetlobe, temveč tudi čas, ko smo ji izpostavljeni.

V večernih urah je zato smiselno zmanjšati močno osvetlitev, zlasti če prihaja z zaslonov in drugih virov, ki jih uporabljamo neposredno pred spanjem. Spalnica naj bo čim bolj temna, tiha in primerne temperature. Reden spalni ritem in ustrezna izpostavljenost svetlobi sta pomembna za pozornost, spomin, uravnavanje čustev, presnovo in srčno-žilno zdravje. Krajši dnevi sami po sebi ne pomenijo, da bomo zboleli, vendar je v jesenskem in zimskem obdobju koristno nekoliko bolj zavestno načrtovati gibanje na prostem in čas počitka.

Pozimi ni dovolj le dovolj spati

Prehod na zimski čas nam podari dodatno uro na uri, ne pa tudi dodatne dnevne svetlobe. Dnevi se zaradi položaja Zemlje glede na Sonce še naprej krajšajo, zato se zvečeri prej.

Za dobro počutje je pomembno, da telesu zagotovimo dovolj spanja, vendar tudi jasne signale, kdaj se dan začne in kdaj je čas za počitek. Najboljša podpora biološki uri je kombinacija rednega urnika spanja, jutranje dnevne svetlobe, gibanja na prostem in umirjenega večernega okolja.

Večina ljudi se bo na jesenski premik ure prilagodila brez večjih težav. Če pa želimo telesu prehod olajšati, je najbolje, da ne posegamo po hitrih rešitvah, temveč ohranimo zdrave spalne navade in izkoristimo moč naravne svetlobe.