Prehrana, ki hrani pljučnega raka: raziskava razkrila zaskrbljujočo povezavo

Nova raziskava je pokazala, da lahko določene prehranske navade pomembno vplivajo na razvoj pljučnega raka. Znanstveniki so odkrili, da se pljučni tumorji dobesedno »hranijo« s sladkorjem, pri čemer ima ključno vlogo glikogen, molekula, ki v telesu shranjuje glukozo oziroma sladkor.

Raziskovalci so glikogen opisali kot »velikansko liziko za rakave celice«. Ugotovili so, da večje količine glikogena v rakavih celicah pomenijo hitrejšo rast tumorjev in agresivnejši razvoj bolezni.

V poskusih na miših so se pljučni tumorji izrazito povečali, ko so živali prejemale prehrano z veliko maščobami in fruktozo, sadnim sladkorjem, ki ga pogosto vsebujejo predelana živila in sladke pijače. Po drugi strani pa se je rast tumorjev upočasnila, ko so se ravni glikogena zmanjšale.

Raziskovalci so zapisali, da tipična sodobna prehrana povečuje količino glikogena v telesu, ta pa nato rakavim celicam zagotavlja »gradbeni material« za rast.

Raziskava ne pravi, da sadje povzroča pljučnega raka. Gre predvsem za povezavo med zelo predelano prehrano, velikimi količinami dodanih sladkorjev in rastjo že obstoječih rakavih celic. Omenjena je fruktoza, vendar predvsem v obliki industrijsko dodanih sladil v predelanih živilih in sladkih pijačah - ne pa običajnega uživanja sadja.

Prehrana in pljučni rak

Po navedbah strokovnjakov je glikogen eden najboljših pokazateljev razvoja tumorjev in smrtnosti pri bolnikih s pljučnim rakom. Dodajajo, da je vpliv prehrane na pljučnega raka v primerjavi z drugimi vrstami raka še vedno premalo raziskan.

Pljučnega raka tradicionalno ne povezujemo s prehrano. Pri nekaterih drugih oblikah raka je ta povezava precej bolj uveljavljena. Pri pljučnem raku pa se o vplivu prehrane govori bistveno redkeje, pojasnjujejo raziskovalci.

Študija temelji na dolgoletnih raziskavah redke nevrološke bolezni, pri kateri se pri bolnikih po na videz normalnem otroštvu pojavijo epileptični napadi, nato pa sledi hitro duševno propadanje. Večina bolnikov ne dočaka 25. leta starosti.

Čeprav strokovnjaki že dolgo poudarjajo pomen zdrave prehrane pri preprečevanju raka, gre po njihovih besedah za eno prvih raziskav, ki je pljučnega raka neposredno povezala z načinom prehranjevanja.

Ključ do preventive

Raziskovalci menijo, da bi morale biti strategije preprečevanja raka v prihodnje podobne uspešnim protikadilskim kampanjam, z več poudarka na ozaveščanju javnosti in ukrepih, ki spodbujajo bolj zdrave prehranske navade.

Dodatno upanje predstavlja tudi dejstvo, da že obstajajo različni pristopi za uravnavanje ravni glikogena v telesu, kar bi lahko odprlo vrata novim načinom zdravljenja.

Ob tem poudarjajo, da ostajajo temelji dolgoročnega zdravja dobro znani: uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost in čim manj alkohola.

Boljše prehranske navade so lahko pomembno orodje pri preprečevanju pljučnega raka, zaključujejo raziskovalci.