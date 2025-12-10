Epidemija covida-19 je močno vplivala na naš življenjski slog in odnos do zdravja. To moramo priznati. No, vsaj tisti, ki se redno in malce resneje ukvarjamo s športno rekreacijo. Številni rekreativni športniki danes ponovno premislijo o svoji prehrani, imunosti in morebitni vlogi prehranskih dopolnil. Pogosto se sprašujejo, ali lahko z dodatki, kot so vitamini, minerali ali probiotiki, res izboljšajo delovanje imunskega sistema in telesno pripravljenost.

V praksi se kaže dvojna težava: zmeda zaradi poplave marketinških sporočil ter pomanjkanje dostopnega strokovnega svetovanja, ki bi posameznika vodilo k smiselni in varni izbiri prehranskih pristopov. Strokvno svetovanje je dostopno, vendar ni zastonj.

Rekreativec, prehranska dopolnila in mit o »samodejnem znanju telesa«

Veliko ljudi verjame, da »telo samo ve, kaj potrebuje«, zato po lastni presoji posegajo po najrazličnejših dopolnilih, od multivitaminov do kolagena in cinka. A tak pristop je pogosto neučinkovit in lahko celo zmanjša koristi telesne vadbe.

Športni strokovnjaki opozarjajo, da takšne izbire pogosto temeljijo na marketingu, občutku negotovosti in pomanjkanju jasnih usmeritev, ne pa na dejanskih potrebah telesa. Pravilna športna prehrana je precej bolj učinkovita strategija za podporo zdravja in zmogljivosti kot nekritično uživanje prehranskih dopolnil.

Ključ: razumevanje vpliva vadbe na telo

Telesna aktivnost vpliva na številne funkcije telesa, ne le na mišice, srčno-žilni sistem in pljuča. Pomembno se spreminjajo tudi: delovanje prebavil, hormonsko ravnovesje, možganske funkcije in živčni sistem, imunski odziv.

Prav imunski sistem lahko vadba okrepi, ali oslabi, odvisno od hranilne podpore, časa obrokov in uravnoteženosti prehrane.

Osnovna načela športne prehrane za rekreativce

Znanstvena priporočila za športno prehrano so dobro utemeljena in predstavljajo preprost, a učinkovit okvir, kako z ustrezno prehransko strategijo podpreti vadbo in zdravje.

1. Ne enačite zdrave prehrane s športno prehrano

Zdrava prehrana, kot jo navaja javno zdravje, je oblikovana za splošno populacijo. Pri rekreativcih, ki tedensko opravijo več ur intenzivne vadbe, so potrebe drugačne. Potrebujejo bolj natančno razporeditev obrokov in hranil, posebno pa dodatne ogljikove hidrate pred in med vadbo.

2. Diete brez medicinske indikacije niso primerne

Nizkokalorične in modne diete pogosto nasprotujejo športnim prehranskim smernicam. Pri rekreativcih lahko povzročijo energijski primanjkljaj, izgubo mišične mase in slabšo regeneracijo.

3. Ključna je pravočasna energijska podpora

Pri vadbi, ki traja več kot eno uro, je treba:

povečati vnos ogljikovih hidratov pred vadbo,

med vadbo nadomeščati energijo in tekočino (športne pijače, geli, izotonični napitki),

poskrbeti za ustrezen obrok po vadbi (OH + beljakovine).

Za rekreativce, ki vadijo manj kot uro, zadošča uravnotežena mešana prehrana.

4. Prehranska dopolnila naj ne bodo osnova

Ob uravnoteženi osnovni prehrani prehranska dopolnila niso potrebna, razen če je za to strokovna indikacija (npr. laboratorijsko potrnjeno pomanjkanje vitamina D). Prekomerno uživanje vitaminov ali mineralov lahko celo zmanjša pozitivne učinke vadbe na telo.

Preprost okvir:

Najprej uredite osnovno prehrano. Šele nato, po potrebi in na priporočilo strokovnjaka, razmislite o posameznih dopolnilih.

Kje odpove zdravstveni sistem?

Zdravstveni sistem pogosto ne ponuja dovolj strukturiranega svetovanja za posameznike, ki bi radi aktivno prevzeli skrb za svoje zdravje. To pomanjkanje informacij zapolnjujejo spletni vplivneži, blogi in marketing, zaradi česar rekreativci pogosto sprejemajo neustrezne prehranske odločitve.

Vloga strokovnih smernic športne prehrane je zato toliko pomembnejša: nudijo preverljiva, znanstveno podprta priporočila, ki dejansko izboljšujejo zdravje in zmogljivost.

Zaključek: vrnitev k osnovam

Epidemija je bila za mnoge rekreativce opomnik, da imunski sistem ne temelji na dopolnilih, temveč na:

uravnoteženi prehrani,

ustreznem energijskem vnosu glede na obremenitve,

pravilnem času obrokov,

hidraciji,

kakovostnem počitku,

redni in premišljeni telesni aktivnosti.

Marketing dopolnil naj pogosto ne bo vodilo, temveč znanje o športni prehrani, ki je jasna, preprosta in strokovno utemeljena.