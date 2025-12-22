  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DECEMBERSKA RAZVADA

Preizkusili smo slovito torto Toma Cruisa: je res vredna vsega decembrskega slovesa?

Okus je točno tak, kot bi pričakovali od slavne torte.
Torta prihaja iz kalifornijske slaščičarne Doan’s Bakery, kjer jo pripravljajo že desetletja. FOTO: Getty Images
Torta prihaja iz kalifornijske slaščičarne Doan’s Bakery, kjer jo pripravljajo že desetletja. FOTO: Getty Images
M. C.
 22. 12. 2025 | 11:00
2:44
A+A-

Tom Cruise ni postal decembrska legenda le zaradi filmov. Že vrsto let namreč svoje prijatelje, sodelavce in znance razveseljuje z istim darilom - torto. Ne katerokoli, temveč legendarno White Chocolate Coconut Bundt Cake, ki je med zvezdniki dobila neuradno ime kar torta Toma Cruisa.

Kako je nastala legenda o torti?

Torta prihaja iz kalifornijske slaščičarne Doan’s Bakery, kjer jo pripravljajo že desetletja. Cruise jo je odkril leta 2008 po zaslugi svoje takratne žene Katie Holmes, ko je sodelovala pri filmu z igralko (pokojno) Diane Keaton - veliko oboževalko te sladice. Od takrat naprej torta vsako leto roma na naslove izbranih imen Hollywooda, med njimi tudi Tom Hanks in Kirsten Dunst.

Kaj sploh je »Tom Cruise Cake«?

Gre za okroglo torto premera približno 25 centimetrov, ki zadostuje za 12 do 16 kosov. Sestavine so na videz preproste: jajca, moka, sladkor, kisla smetana, vanilja, bela čokolada, kokos, kremni sir in maslo. A kombinacija ustvari presenetljivo uravnotežen okus, dovolj razkošen, a ne pretirano težak.

Kokos je izrazit, a nevsiljiv, bela čokolada deluje nežno in kremasto, tekstura je mehka, sočna in prijetno bogata. FOTO: Getty Images
Kokos je izrazit, a nevsiljiv, bela čokolada deluje nežno in kremasto, tekstura je mehka, sočna in prijetno bogata. FOTO: Getty Images

Bi jo priporočili?

Okus je točno tak, kot bi pričakovali od slavne torte: kokos je izrazit, a ne vsiljiv, bela čokolada deluje nežno in kremasto, tekstura je mehka, sočna in prijetno bogata.

Če kokosa ne marate, to morda ni sladica za vas, posipa je veliko. A zanimivo je, da so torto pohvalili tudi nekateri, ki sicer niso ljubitelji kokosa. Sladica ni tako težka, da bi vas »prizemljila«, zato en kos ni nikoli dovolj.

Zakaj je torta postala decembrski fenomen?

Čeprav Eyes Wide Shut ostaja eden bolj nenavadnih decembrskih filmskih ritualov, je Tom Cruise praznični status utrdil prav s torto. Sam je razkril, da med treningi ne uživa sladkorja, zato, kot pravi, živi skozi veselje drugih.

In res: ta torta ni le sladica, temveč majhen ritual pozornosti, razkošja in prazničnega presežka.

Končna ocena:

Legenda ima smisel. Če imate radi kokos in iščete nekaj posebnega za praznično mizo, je Tom Cruise Cake povsem upravičeno ena najbolj slavnih tort decembra. V uredništvu smo si kupili »običajno, slovensko« kokosovo torto in se na tak način skušali približati torti Toma Cruisa.

Več iz teme

Tom Cruisetortakokosova tortabožična torta
ZADNJE NOVICE
11:40
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Tedenski horoskop od 23. do 29. decembra 2025: To znamenje mora čim prej na počitnice

Prazniki kličejo po tišini, ustvarjalnosti in iskrenih objemih. Tudi astrološka napoved to toplo priporoča.
22. 12. 2025 | 11:40
11:35
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
11:25
Bulvar  |  Suzy
ROMANTIKA

Praznična idila Kaje Vidmar: To je največja ljubezen (Suzy)

Lepotica redko ponudi vpogled v zasebno življenje.
22. 12. 2025 | 11:25
11:15
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Za pediatrijo zbrali rekordnih 200.000 evrov

Na Obali je bila že 26. dobrodelna licitacija barik sodčkov kleti Vinakoper. Udeležba ponovno presegla pričakovanja in potrdila pomen tega povezovalnega dogodka.
22. 12. 2025 | 11:15
11:00
Lifestyle  |  Polet
DECEMBERSKA RAZVADA

Preizkusili smo slovito torto Toma Cruisa: je res vredna vsega decembrskega slovesa?

Okus je točno tak, kot bi pričakovali od slavne torte.
22. 12. 2025 | 11:00
10:45
Novice  |  Slovenija
PRIHODNJE LETO

Znano, za kdaj bo predsednica Pirc Musar razpisala parlamentarne volitve

Zakon določa, da se redne volitve razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred potekom štirih let od prve seje iztekajočega se sklica državnega zbora.
22. 12. 2025 | 10:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan po Deluxe okusu: popolno ujemanje hrane in vin

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan po Deluxe okusu: popolno ujemanje hrane in vin

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Cene se spreminjajo iz ure v uro (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

V osem držav z 200 kilometri na uro

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Rešitev za praznično pojedino v zadnjem trenutku

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Se prihodnost Evrope seli v orožarsko industrijo?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki