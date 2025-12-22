Preizkusili smo slovito torto Toma Cruisa: je res vredna vsega decembrskega slovesa?

Tom Cruise ni postal decembrska legenda le zaradi filmov. Že vrsto let namreč svoje prijatelje, sodelavce in znance razveseljuje z istim darilom - torto. Ne katerokoli, temveč legendarno White Chocolate Coconut Bundt Cake, ki je med zvezdniki dobila neuradno ime kar torta Toma Cruisa.

Kako je nastala legenda o torti?

Torta prihaja iz kalifornijske slaščičarne Doan’s Bakery, kjer jo pripravljajo že desetletja. Cruise jo je odkril leta 2008 po zaslugi svoje takratne žene Katie Holmes, ko je sodelovala pri filmu z igralko (pokojno) Diane Keaton - veliko oboževalko te sladice. Od takrat naprej torta vsako leto roma na naslove izbranih imen Hollywooda, med njimi tudi Tom Hanks in Kirsten Dunst.

Kaj sploh je »Tom Cruise Cake«?

Gre za okroglo torto premera približno 25 centimetrov, ki zadostuje za 12 do 16 kosov. Sestavine so na videz preproste: jajca, moka, sladkor, kisla smetana, vanilja, bela čokolada, kokos, kremni sir in maslo. A kombinacija ustvari presenetljivo uravnotežen okus, dovolj razkošen, a ne pretirano težak.

Bi jo priporočili?

Okus je točno tak, kot bi pričakovali od slavne torte: kokos je izrazit, a ne vsiljiv, bela čokolada deluje nežno in kremasto, tekstura je mehka, sočna in prijetno bogata.

Če kokosa ne marate, to morda ni sladica za vas, posipa je veliko. A zanimivo je, da so torto pohvalili tudi nekateri, ki sicer niso ljubitelji kokosa. Sladica ni tako težka, da bi vas »prizemljila«, zato en kos ni nikoli dovolj.

Zakaj je torta postala decembrski fenomen?

Čeprav Eyes Wide Shut ostaja eden bolj nenavadnih decembrskih filmskih ritualov, je Tom Cruise praznični status utrdil prav s torto. Sam je razkril, da med treningi ne uživa sladkorja, zato, kot pravi, živi skozi veselje drugih.

In res: ta torta ni le sladica, temveč majhen ritual pozornosti, razkošja in prazničnega presežka.

Končna ocena:

Legenda ima smisel. Če imate radi kokos in iščete nekaj posebnega za praznično mizo, je Tom Cruise Cake povsem upravičeno ena najbolj slavnih tort decembra. V uredništvu smo si kupili »običajno, slovensko« kokosovo torto in se na tak način skušali približati torti Toma Cruisa.