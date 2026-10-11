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DOBRO SE JE POZNATI

Preizkusite se v tem enominutnem testu. Rezultat lahko razkrije, v kakšni kondiciji sta vaše srce in telo

Za preizkus telesne pripravljenosti ne potrebujete športne ure, merilnika srčnega utripa ali obiska fitnesa.
Če se med preizkusom počutite slabo, postanete omotičen ali občutite bolečino v prsih, morate takoj prenehati. FOTO: Getty Images
Če se med preizkusom počutite slabo, postanete omotičen ali občutite bolečino v prsih, morate takoj prenehati. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 11. 10. 2026 | 15:00
9:02
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Dovolj so stopnice in ena minuta časa. Pomembno pa je tudi, kako hitro se srčni utrip po naporu umiri. Še en preprost preizkus, pri katerem stojimo na eni nogi, lahko pokaže, kako dobro ohranjamo ravnotežje, ki je z leti vse pomembnejše.

Marsikdo meni, da je v dobri telesni kondiciji, dokler se ne sreča z nalogo, ki razkrije, kako se njegovo telo v resnici odziva na napor. Preprost preizkus na stopnicah lahko ponudi zanimiv vpogled v telesno pripravljenost, predvsem pa v to, kako hitro se srčni utrip po obremenitvi umiri.

Za osnovno preverjanje ne potrebujemo posebne opreme. Zadostujejo stopnice, ura in nekaj prostora za varen počitek. Vendar je treba poudariti, da rezultat ni zdravstvena diagnoza in sam po sebi ne more potrditi, ali je s srcem vse v redu.

Enominutni preizkus na stopnicah

Preizkus je preprost. Stopnice je treba eno minuto premagovati v enakomernem tempu, pri tem pa naj bi skupaj opravili približno 60 do 80 korakov. Takoj po koncu obremenitve izmerimo srčni utrip, nato pa ga ponovno preverimo po eni minuti počitka. Srčni utrip lahko izmerimo z uro, ki spremlja srčni utrip, ali tako, da zatipamo pulz na zapestju oziroma vratu in preštejemo utripe. Najpomembnejše vprašanje ni samo, kako visoko se je srčni utrip med naporom zvišal, temveč tudi, kako hitro se začne zmanjševati po koncu obremenitve.

Če se v prvi minuti počitka zniža za približno 20 utripov na minuto ali več, je to lahko spodbuden znak. Počasnejše umirjanje pa lahko pomeni, da telesna pripravljenost ni optimalna, vendar na rezultat vplivajo tudi drugi dejavniki. Med njimi so starost, intenzivnost napora, temperatura okolja, utrujenost, zdravila in zdravstveno stanje. Zato rezultata ni mogoče razlagati ločeno od okoliščin, v katerih je bil preizkus opravljen.

Zakaj je pomembno, kako hitro se umiri srčni utrip?

Srčni utrip se med telesno dejavnostjo poveča, ker mišice potrebujejo več kisika in energije. Ko se ustavimo, se potrebe telesa postopoma zmanjšujejo, srčni utrip pa se začne umirjati. Okrevanje srčnega utripa po naporu je eden od kazalnikov, ki jih strokovnjaki uporabljajo pri ocenjevanju delovanja srčno-žilnega sistema in telesne pripravljenosti. Pri tem je pomembno, kako je bila obremenitev izvedena in kako se meri okrevanje.

Enominutni preizkus na stopnicah pa ni standardiziran diagnostični test. Število korakov, višina stopnic, hitrost hoje in intenzivnost napora se med posamezniki razlikujejo, zato rezultatov ni mogoče neposredno primerjati, kot bi šlo za natančno meritev v laboratoriju. Tudi padec srčnega utripa za 20 utripov v eni minuti ni univerzalna meja, ki bi zanesljivo ločila zdravo srce od bolnega. Če se srčni utrip umirja počasneje, to še ne pomeni, da ima človek bolezen srca. Če se umiri hitro, pa to prav tako ne izključuje zdravstvenih težav.

Preizkus je zato najbolje razumeti kot orientacijski pokazatelj, ne kot nadomestilo za zdravniški pregled.

Preizkus ravnotežja na eni nogi razkrije še nekaj drugega

Telesne pripravljenosti ne določa samo delovanje srca. Pomembni so tudi mišična moč, gibljivost, koordinacija in ravnotežje. Prav slednje lahko z leti postane slabše, kar poveča tveganje za padce in poškodbe. Preprost preizkus ravnotežja lahko opravimo doma. Postavimo se na eno nogo, roke položimo na boke in poskušamo položaj zadržati, ne da bi se oprli na pohištvo ali drugo oporo. Pri tem je pomembno, da preizkus izvajamo v varnem okolju. Ob sebi je dobro imeti drugo osebo, zlasti če smo starejši ali imamo težave z ravnotežjem. V bližini naj ne bo predmetov, ob katere bi se lahko spotaknili, obutev pa naj bo primerna.

Preizkus prekinemo, če postanemo omotični, se počutimo slabo ali izgubimo občutek varnosti. Tudi če nam gre dobro, položaja ni treba vzdrževati dlje kot eno minuto.

Koliko časa naj bi na eni nogi zdržali glede na starost?

V nekaterih priporočilih se kot orientacijske vrednosti navajajo naslednji časi ravnotežja na eni nogi:

Od 18 do 39 let: približno 43 sekund.

Od 40 do 49 let: približno 40 sekund.

Od 50 do 59 let: približno 37 sekund.

Od 60 do 69 let: približno 30 sekund.

Od 70 do 79 let: približno 18 do 19 sekund.

Pri 80 letih in več: nekaj več kot pet sekund.

Te številke niso univerzalni medicinski standardi, ki bi veljali za vse ljudi določene starosti. Rezultat je odvisen tudi od zdravstvenega stanja, predhodne telesne dejavnosti, načina izvedbe in uporabljenega protokola. Če nekdo ne doseže navedenega časa, to samo po sebi ne pomeni, da ima prikrito bolezen ali da bo živel krajše. Težave z ravnotežjem pa so lahko razlog za dodatno pozornost, zlasti če so se pojavile na novo ali se postopoma stopnjujejo.

Kaj pove povezava med ravnotežjem in dolgoživostjo?

Ravnotežje je pomembna sposobnost, ki nam omogoča varno hojo, obračanje, vstajanje in izvajanje številnih vsakodnevnih opravil. Z leti se lahko slabša zaradi zmanjševanja mišične moči, sprememb v živčnem sistemu, slabšega vida in drugih zdravstvenih dejavnikov. Raziskava, objavljena v strokovni reviji British Journal of Sports Medicine, je pokazala povezavo med nezmožnostjo ohranjanja ravnotežja na eni nogi deset sekund in večjim tveganjem za smrt v naslednjih desetih letih pri ljudeh srednjih in starejših let.

Udeleženci, ki desetsekundnega preizkusa niso zmogli, so imeli skoraj dvakrat večje tveganje za smrt iz katerega koli vzroka v primerjavi s tistimi, ki so položaj lahko zadržali.

Vendar je treba rezultate razumeti pravilno. Raziskava je pokazala povezavo, ne pa dokazala, da nezmožnost stati na eni nogi neposredno povzroča krajšo življenjsko dobo. Slabše ravnotežje je lahko tudi pokazatelj drugih zdravstvenih težav, zmanjšane telesne zmogljivosti ali krhkosti. Prav zato je lahko takšen preizkus koristen za zgodnje prepoznavanje sprememb, ki jih ne bi smeli prezreti. Ne more pa napovedati posameznikove življenjske dobe.

Kako izboljšati ravnotežje in telesno pripravljenost?

Dobra novica je, da lahko na številne sestavine telesne pripravljenosti vplivamo z redno telesno dejavnostjo. Za izboljšanje ravnotežja niso nujni zahtevni treningi ali posebna oprema.

Koristne so lahko naslednje dejavnosti:

  • Hoja: redna hoja pomaga ohranjati splošno telesno pripravljenost in gibljivost.
  • Vadba za moč: vaje za noge, boke in trup pomagajo ohranjati mišično moč, ki je pomembna tudi za ravnotežje.
  • Vaje za ravnotežje: varno prestopanje z noge na nogo, nadzorovano dvigovanje ene noge in druge prilagojene vaje lahko izboljšajo stabilnost.
  • Kolesarjenje in druge aerobne dejavnosti: pomagajo razvijati vzdržljivost in podpirajo zdravje srčno-žilnega sistema, če so prilagojeni posameznikovim sposobnostim.
  • Rednost: zmerna dejavnost večkrat na teden je praviloma koristnejša od občasnega pretiravanja z naporom.

Pri ljudeh, ki imajo težave z ravnotežjem, je pomembno, da vaje izvajajo ob stabilni opori in po potrebi pod nadzorom strokovnjaka. Če se ravnotežje nenadoma poslabša, se pojavijo omotica, bolečine v prsih, nenavadna zadihanost ali druge zaskrbljujoče težave, je potreben ustrezen zdravstveni pregled.

Preprost preizkus je koristen, vendar ne nadomesti pregleda

Enominutna hoja po stopnicah in stanje na eni nogi sta preprosta načina, da preverimo nekatere vidike telesne zmogljivosti. Prvi lahko ponudi orientacijski vpogled v odziv srčnega utripa na napor, drugi pa v ravnotežje in telesno stabilnost.

Vendar nobeden od njiju ne more samostojno potrditi, da je srce zdravo, ali napovedati, kako dolgo bo nekdo živel. Za dolgoročno ohranjanje zdravja so pomembnejši redno gibanje, postopno izboljševanje telesne pripravljenosti, vadba za moč, uravnotežena prehrana in spremljanje zdravstvenih dejavnikov tveganja.

Če se človek med preizkusom počuti slabo, postane omotičen ali občuti bolečino v prsih, mora takoj prenehati. Namen takšnih preizkusov ni dokazovanje vzdržljivosti za vsako ceno, temveč varno spremljanje lastnih sposobnosti in pravočasno prepoznavanje sprememb.

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