  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POCENI IN ZELO UČINKOVITO

Preprosta pijača, ki čudežno izboljša spanec in zmanjša vnetja

Pomanjkanje kakovostnega spanca je težava skoraj vsakega petega človeka, kar lahko oslabi energijo, poslabša razpoloženje in celo negativno vpliva na imunski sistem.
Štiri do pet klinčkov preprosto prelijte z vročo vodo in pustite stati nekaj minut. FOTO: Getty Images
Štiri do pet klinčkov preprosto prelijte z vročo vodo in pustite stati nekaj minut. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 20. 1. 2026 | 15:00
 20. 1. 2026 | 15:21
A+A-

Preprosta, cenovno dostopna in naravna pijača iz klinčkov pa lahko pomaga izboljšati kakovost spanca in hkrati zmanjšati vnetja v telesu.

Klinčki - mali začimbni čudež

Klinčki so posušeni cvetni popki zimzelenega drevesa iz družine mirtilovk, znanega kot drevo klinčkov (Syzygium aromaticum). Pakiranje 100 g je mogoče kupiti že za približno 2,50 evra, hkrati pa so primerni tudi za kulinarično uporabo.

Preprosta priprava napitka zahteva le štiri ali pet klinčkov, ki jih namočimo v vroči vodi. Ker je količina tako majhna, je priprava pijače skorajda brezplačna. Klinčki so naravni sedativ, ki lahko pomaga pri sproščanju in izboljšanju spanja, brez neželenih učinkov, ki jih pogosto povzročajo tablete za spanje.

Kako pripraviti napitek iz klinčkov

Štiri do pet klinčkov preprosto prelijte z vročo vodo in pustite stati nekaj minut. Napitek lahko spijete takoj ali ga shranite v hladilniku za osvežujočo različico. Redno uživanje te naravne pijače pred spanjem lahko zmanjša nočna prebujanja in izboljša kakovost globokega spanca.

Zakaj so klinčki tako koristni za zdravje?

Klinčki vsebujejo evgenol, naravno spojino, ki je tudi v cimetu in lovorju. Raziskave so pokazale, da evgenol deluje kot močan antioksidant, ima protivnetne in protibolečinske lastnosti ter podpira imunski sistem.

Ena raziskava iz leta 2021 navaja: »Evgenol ima izjemne protivnetne, antioksidativne, analgetične in protimikrobne učinke ter pomembno vpliva na zdravje ljudi. Zaradi svojega potenciala pri preprečevanju kroničnih bolezni je predmet številnih raziskav.«

Pregled iz leta 2024 dodaja: »Dokazi kažejo, da evgenol deluje na več bioloških področjih, vključno z rakom, diabetesom, debelostjo, boleznimi srca in žil ter nevrodegenerativnimi obolenji. Poleg tega ima analgetične, protivnetne in antioksidativne lastnosti ter zavira številne viruse, bakterije, glive in parazite.«

Klinčki so bogati tudi z antioksidanti, ki pomagajo telesu nevtralizirati proste radikale, kar lahko zmanjša tveganje za bolezni srca, diabetes in nekatere vrste raka.

Preprost napitek iz klinčkov je cenovno dostopen, naraven in učinkovit način za izboljšanje spanca ter podporo zdravju. Redno uživanje lahko pripomore k boljšemu počutju, zmanjšanju vnetij in zaščiti pred kroničnimi boleznimi.

Več iz teme

zdravjeimunski sistemantioksidantispanjeZAKAJ SO DOBRI KLINČKI
ZADNJE NOVICE
15:15
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI SKOKI

Timi Zajc je rekorder že 13 let

Na Pertoči je skočil 33,5 metra.
20. 1. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KORISTNO

Manj stresa in boljša presnova: štiri koristi vroče kopeli

Vroča kopel je za mnoge majhen vsakodnevni luksuz, vendar se za tem skriva cela vrsta znanstveno dokazanih koristi za zdravje.
20. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
POCENI IN ZELO UČINKOVITO

Preprosta pijača, ki čudežno izboljša spanec in zmanjša vnetja

Pomanjkanje kakovostnega spanca je težava skoraj vsakega petega človeka, kar lahko oslabi energijo, poslabša razpoloženje in celo negativno vpliva na imunski sistem.
Miroslav Cvjetičanin20. 1. 2026 | 15:00
14:35
Lifestyle  |  Astro
SLOVENIJA BO V VRTINCU SPREMEMB, MADŽARSKA NE

Balkanski beli mag napovedal: prihaja 3. svetovna vojna, trajala bo samo 30 dni

Stari imperiji se bodo zlomili, evro in dolar bosta vredna samo še desetino, vzpostavil se bo nov svetovni red, napoveduje balkanski beli mag Lav Geršman. Njegov nasvet: vlagajte v zemljo in živino, saj bosta vredni suhega zlata!
20. 1. 2026 | 14:35
14:25
Bulvar  |  Domači trači
ŽALOSTNO

Jasna Žaler Culiberg v šoku: čez noč izgubila očeta, z družino se vračajo v Slovenijo

Slovenska podjetnica, ki z družino živi v tujini, žaluje.
20. 1. 2026 | 14:25
14:15
Novice  |  Slovenija
TOTALITARIZEM?

Slovence svarijo pred Janšo! Jenull ga nasadi zaradi »zapiranja pipic«, Inštitut 8. marec trdi, da zavestno laže (VIDEO)

Nedavna napoved šefa SDS, da bo, če bo v prihodnji vladi, omejil finančno podporo nevladnikom, razburja še naprej.
20. 1. 2026 | 14:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki