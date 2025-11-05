  • Delo d.o.o.
MINIMALIZEM

Presenetljivo malo vadbe potrebujete za vidne rezultate. Koliko?

Telo se spremeni že z eno uro vadbe na teden – res!
S staranjem telo izgublja mišično maso, vendar lahko redna vadba ta proces obrne. FOTO: Getty Images
S staranjem telo izgublja mišično maso, vendar lahko redna vadba ta proces obrne. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 5. 11. 2025 | 09:29
4:25
A+A-

Kolikokrat na teden je dovolj za močnejše telo? Strokovnjaki razkrivajo najmanjšo količino vadbe za vidne rezultate.

Za dolgo, zdravo in močno življenje ni čarobne formule, a znanost se strinja: vadba za moč je ena najboljših naložb v telo. Koliko je torej treba dvigovati uteži, da se resnično poznajo rezultati?

Odgovor je presenetljivo preprost – manj, kot si mislite.

Dovolj že dvakrat na teden

Po smernicah britanske zdravstvene službe (NHS) bi morali odrasli izvajati vaje za moč, ki vključujejo vse glavne mišične skupine, vsaj dvakrat na teden.

Sveža raziskava, objavljena v reviji BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, pa dokazuje, da lahko že ena ura tedensko prinese opazne rezultate – zlasti pri začetnikih. Ključno sporočilo: bolje nekaj kot nič.

Začetniki: začnite počasi, a redno

Za tiste, ki šele začenjajo, zadostujeta dva do trije dnevi vadbe za moč na teden, z vmesnimi dnevi počitka. Že 15 do 20 minut na dan je dovolj, da se telo začne spreminjati. Cilj je zgraditi navado in postopoma povečati dolžino treningov na 45 minut.

Vadba naj zajema celo telo, vaje za noge, roke, hrbet in jedro. Priporoča se tri do pet ponovitev po pet do osem dvigov. Za domačo vadbo zadostujejo ročke ali elastični trakovi, v fitnesu pa si lahko zagotovite več raznolikosti in obremenitve.

Napredni: trikrat tedensko za rast mišic

Kdor že nekaj časa redno trenira, bo največ dosegel s tremi treningi moči na teden. Vsaka vadba naj traja od 30 do 60 minut. Pomembnejša od števila dni pa je skupna količina vaj, vsaka mišična skupina naj ima vsaj štiri serije po šest do petnajst ponovitev na teden.

Temeljno pravilo je postopno povečevanje obremenitve. Z večanjem teže, števila ponovitev ali serij se mišice nenehno izzivajo in krepijo.

Ohraniti formo? Dovolj enkrat na teden

Tisti, ki že leta redno vadijo, lahko mišično maso ohranijo tudi z eno vadbo na teden. A idealno je še vedno dvakrat ali trikrat. Najbolj učinkovite so celotne vadbe telesa, ki vključujejo glavne gibe – počep, potisk, vlečenje.

Vadba za tekače in preprečevanje poškodb

Tudi tekači ne smejo pozabiti na moč. Dve vadbi za moč na teden dokazano izboljšata hitrost in zmanjšata tveganje za poškodbe. Ena naj vključuje osnovne gibe, druga pa vaje za stabilnost in moč bokov.

Raziskava iz leta 2024 je potrdila, da trening moči dva- do štirikrat tedensko izboljša zmogljivost tekačev. Najbolj učinkovite so pliometrične in visoko obremenitvene vaje, pri katerih dvigujete okoli 80 % največje teže.

Za zdrave kosti in sklepe

Za ohranjanje močnih kosti in sklepov zadostujeta dve vadbi na teden. Vadba z uporom krepi kite in vezi, kar izboljšuje stabilnost sklepov. Najbolj priporočljive so vaje, ki vključujejo več sklepov hkrati, počepi, mrtvi dvigi in potiski nad glavo.

Zakaj je vadba za moč res nepogrešljiva

Redna vadba z utežmi ne oblikuje le telesa, temveč podaljšuje življenje. Dokazano zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni, izboljšuje presnovo in pomaga preprečevati osteoporozo.

Po podatkih raziskav ima ena od petih žensk po petdesetem letu osteoporozo, pri kateri kosti postanejo krhke. Vadba za moč dokazano poveča kostno gostoto in prepreči zlome.

S staranjem telo izgublja mišično maso, vendar lahko redna vadba ta proces obrne. Poleg tega izboljšuje ravnotežje, gibljivost in samostojnost v vsakdanjem življenju.

Vadba za moč ni le za tiste, ki želijo mišice, temveč za vsakogar, ki želi zdravo in močno telo. Dovolj sta že dve vadbi tedensko, da naredite veliko razliko. Naj bo to vaš prvi korak k boljšemu življenju.

