Pretirana suhost je lahko nevarnejša od prekomerne teže

Novo dansko raziskovanje je prineslo presenetljive ugotovitve: pretirana suhost je lahko za zdravje nevarnejša kot blaga prekomerna teža ali celo začetna debelost.

V raziskavi, ki je zajela 85.761 oseb in trajala pet let, je v tem obdobju umrlo približno osem odstotkov sodelujočih. Povprečna starost udeležencev je bila 66 let.

Rezultati so pokazali, da osebe s prekomerno težo (BMI 25–30) ali blago debelostjo (BMI 30–35) niso imele večjega tveganja za smrt kot tiste z »idealnim« indeksom telesne mase med 22,5 in 25.

Nasprotno pa so bile podhranjene osebe (BMI pod 18,5) kar 2,7-krat bolj ogrožene. Tudi posamezniki z nižjo normalno težo (BMI 18,5–20) so imeli dvakrat večje tveganje za smrt, tisti z BMI med 20 in 22,5 pa 27 odstotkov večje tveganje.

Mršavost ni vedno znak zdravja

Blaga prekomerna teža se je v raziskavi izkazala za manj nevarno. Povečano tveganje za smrt je bilo zaznano šele pri debelosti druge stopnje (BMI 35–40), kjer je bilo opaženo 23-odstotno povečanje smrtnosti.

Vitkost je v današnji družbi pogosto statusni simbol, vendar ima lahko nevarne posledice za zdravje. Strokovnjaki so poudarili, da pretiran nadzor nad težo vodi v stres, hormonsko neravnovesje in slabšo regeneracijo telesa.

Tvegana stran pretirane vitkosti

Prenizka telesna teža povečuje tveganje za osteoporozo, težave s srcem in upočasnjeno presnovo. Ko telo izgubi preveč mase, začne varčevati z energijo in zmanjšuje delovanje notranjih organov, kar dolgoročno oslabi imunski sistem.

Znanstveniki opozarjajo, da bolezen pogosto povzroči izgubo teže, kar lahko ustvari vtis, da je višji BMI zaščitni dejavnik. A tudi po upoštevanju tega dejavnika podhranjenost ostaja pomemben dejavnik tveganja za prezgodnjo smrt.

Skrita nevarnost tudi pri vitkih ljudeh

Raziskava je pokazala, da tudi vitki posamezniki niso imuni na srčno-žilne bolezni. Glavni krivec je visceralna maščoba – maščoba, ki se kopiči globoko v telesu, okoli jeter, želodca in črevesja.

Ta »skrita maščoba« lahko povzroči pospešeno staranje srca in ožilja ter poveča tveganje za srčni infarkt ali možgansko kap.

Oblika telesa vpliva na zdravje srca

Telesna zgradba ima pomembno vlogo. Osebe z maščobo okoli trebuha (oblika jabolka) imajo večje tveganje za staranje srca, medtem ko imajo tisti z maščobo okoli bokov in stegen (oblika hruške) običajno mlajše in bolj zdravo srce.

Raziskava tako potrjuje, da zdravje ne pomeni biti čim lažji, temveč ohranjati uravnoteženo telesno težo, dovolj gibanja in zdravo prehrano.

Kako ohranjati zdravo težo po 50. letu

Po petdesetem letu se presnova naravno upočasni, zato je pretirano hujšanje še posebej tvegano. Strokovnjaki priporočajo:

redne obroke z dovolj beljakovin, vlaknin in zdravih maščob,

zmerno telesno aktivnost, kot so hoja, plavanje ali kolesarjenje,

izogibanje strogim dietam, ki povzročajo izgubo mišične mase,

dovolj spanja in manj stresa, saj hormoni stresa vplivajo na težo.

Cilj ni popolna vitkost, temveč moč, gibčnost in stabilna telesna teža, ki podpira dolgoživost in dobro počutje.