NE PRETIRAVAJTE

Preveč proteinov ne pomeni več mišic. Kdaj športniki pretiravajo z beljakovinami

Pravilo je preprosto: beljakovine naj bodo del vsakega obroka, ne pa celoten obrok.
Pri rekreativno aktivnih ljudeh običajno zadostuje od 1,2 do 1,6 grama beljakovin na kilogram telesne teže dnevno. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 29. 4. 2026 | 12:46
6:01
A+A-

Beljakovine so v svetu rekreacije, fitnesa in vrhunskega športa skoraj postale sinonim za napredek. Proteinski napitki, ploščice, jogurti in prehranski dodatki so danes del vsakdana številnih športnikov, od rekreativnih tekačev do obiskovalcev fitnes centrov. Pogosto velja prepričanje, da več beljakovin pomeni več mišic, hitrejšo regeneracijo in boljše rezultate.

A strokovnjaki opozarjajo, da pretiravanje z beljakovinami ne prinaša dodatnih koristi. Nasprotno, lahko povzroči prebavne težave, utrujenost, dehidracijo in dolgoročno poruši ravnovesje celotne prehrane.

Koliko beljakovin športnik dejansko potrebuje?

Potrebe po beljakovinah so odvisne od vrste športa, intenzivnosti treninga, starosti in ciljev posameznika.

Pri rekreativno aktivnih ljudeh običajno zadostuje od 1,2 do 1,6 grama beljakovin na kilogram telesne teže dnevno. Pri športnikih, ki redno izvajajo intenzivno vadbo za moč, se potrebe lahko povečajo do približno 2 grama na kilogram telesne teže.

Za športnika, ki tehta 80 kilogramov, to pomeni:

  • zmerna športna aktivnost: od 100 do 130 gramov beljakovin dnevno
  • intenzivna vadba za moč: do približno 160 gramov dnevno
  • redni vnosi nad 200 gramov dnevno pa pogosto že pomenijo pretiravanje

Telo lahko le omejeno količino beljakovin učinkovito uporabi za obnovo mišic. Presežek ne pomeni hitrejše rasti mišične mase, temveč predvsem dodatno energijsko breme.

Zakaj športniki pogosto pretiravajo?

Razlogov je več. Močan vpliv imajo družbena omrežja, fitnes industrija in agresivno oglaševanje izdelkov z oznako »high protein«. Beljakovinski izdelki se predstavljajo kot nujna oprema za športni uspeh, čeprav večina ljudi svoje potrebe lahko brez težav pokrije z običajno prehrano.

Pogosta napaka je tudi prepričanje, da je po vsakem treningu nujen proteinski napitek, ne glede na to, kaj športnik zaužije čez dan. V resnici je pomembnejša celotna dnevna prehranska slika kot posamezen napitek po vadbi.

Znaki, da športnik zaužije preveč beljakovin
 

Prebavne težave in napihnjenost

Eden najpogostejših znakov so napenjanje, vetrovi, zaprtje in občutek težke prebave. Ko prehrana temelji predvsem na mesu, beljakovinskih ploščicah in napitkih, pogosto zmanjka vlaknin iz sadja, zelenjave, stročnic in polnozrnatih živil. Takšno neravnovesje hitro vpliva na prebavo in črevesno zdravje.

Dehidracija in večja žeja

Presnova presežnih beljakovin zahteva več dela ledvic, saj morajo izločati več dušikovih spojin. Posledica je povečana izguba tekočine.

Znaki so lahko suha usta, glavoboli, temnejši urin, pogostejše uriniranje in stalna žeja. To je še posebej problematično pri vzdržljivostnih športnikih, kjer je hidracija ključnega pomena.

Utrujenost kljub redni vadbi

Veliko športnikov ob povečanju vnosa beljakovin zmanjša ogljikove hidrate, ker jih zmotno povezujejo s pridobivanjem maščobe. Prav ogljikovi hidrati pa so glavni vir energije za mišice med treningom. Če jih je premalo, se pojavijo utrujenost, slabša zmogljivost, počasnejša regeneracija in občutek »praznih nog«.

Pridobivanje telesne teže

Proteini vsebujejo kalorije tako kot ogljikovi hidrati in maščobe. Če športnik zaužije več energije, kot je porabi, se presežek shrani kot telesna maščoba. To se pogosto zgodi pri redni uporabi kaloričnih proteinskih napitkov, ploščic in mastnejših virov beljakovin, kot so rdeče meso in polnomastni mlečni izdelki.

Slab zadah in neprijetno počutje

Pri zelo visokobeljakovinskih dietah z malo ogljikovih hidratov se lahko pojavi tudi slab zadah. Telo začne proizvajati več ketonskih teles, kar vpliva na zadah in splošno počutje. Nekateri športniki poročajo tudi o slabšem razpoloženju, težavah s koncentracijo in večji razdražljivosti.

Ali proteini škodujejo ledvicam?

Pri zdravih ljudeh visoko-beljakovinska prehrana praviloma ne povzroča bolezni ledvic. Težava pa nastane pri ljudeh, ki že imajo ledvične težave ali povečano tveganje za nastanek ledvičnih kamnov. Pri njih lahko dolgotrajno pretiravanje z beljakovinami dodatno obremeni ledvice in poslabša laboratorijske izvide. Zato je pri večjih prehranskih spremembah vedno priporočljivo strokovno svetovanje.

Največja napaka: ko proteini izrinejo vse ostalo

Strokovnjaki poudarjajo, da največja težava ni sam visok vnos beljakovin, ampak neuravnotežena prehrana. Če zaradi proteinov zmanjka prostora za vlaknine, zdrave maščobe, kompleksne ogljikove hidrate ter vitamine in minerale, telo ne deluje optimalno.

Mišice ne rastejo samo zaradi proteinov, temveč zaradi kombinacije kakovostnega treninga, zadostnega energijskega vnosa, počitka in celostno urejene prehrane.

Proteinski napitek ni čudežna rešitev

Beljakovinski napitek je lahko praktična pomoč po treningu ali v obdobjih večjih obremenitev, ni pa nujen za vsakogar. Pogosto je povsem običajen obrok, na primer jajca, skuta, jogurt, ribe ali stročnice, boljša in hranilno bogatejša izbira.

Pravilo je preprosto: beljakovine naj bodo del vsakega obroka, ne pa celoten obrok. Več proteinov ne pomeni nujno več mišic. Velikokrat pomeni le dražjo prehrano in več težav, kot koristi.

Več iz teme

beljakovineproteinišportna prehranazdrava prehranašportna rekreacija
ZADNJE NOVICE
13:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEDOVOLJENE PREDELAVE

Policija napovedala poostren nadzor! Vozilo mladoletnika dosegalo skoraj trikrat večjo hitrost od dovoljene

Policisti so vozilo nemudoma zasegli.
29. 4. 2026 | 13:56
13:38
Bulvar  |  Tuji trači
NA DRUGI STRANI LUŽE

V senci slavne sorojenke: takšna je danes sestra Tajči

Tatjane Cameron, širši javnosti znane kot Tajči, ni treba posebej predstavljati, manj znano pa je, da je bila v določenem obdobju v središču javnosti tudi njena sestra Sanja Matejaš.
29. 4. 2026 | 13:38
13:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
13:03
Novice  |  Slovenija
IZREDNA SEJA

Stevanović poslanki Svobode ugasnil mikrofon: »Prosim vas za malo damske kulture« (VIDEO)

Spremembi zakona o vladi, ki po predlogu SDS število ministrstev z 19 krči na 14 ter ohranja enega ministra brez resorja, se obeta podpora.
29. 4. 2026 | 13:03
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
MLADI IGRALEC

Jakob Šfiligoj skozi igro raziskuje svet in ostaja zvest svoji notranji radovednosti: »Podoben sem Kekcu« (Suzy)

Na svoji umetniški poti združuje disciplino, domišljijo in občutek za človeka, kar se odraža v prepričljivih in živih interpretacijah.
29. 4. 2026 | 13:00
12:46
Lifestyle  |  Polet
NE PRETIRAVAJTE

Preveč proteinov ne pomeni več mišic. Kdaj športniki pretiravajo z beljakovinami

Pravilo je preprosto: beljakovine naj bodo del vsakega obroka, ne pa celoten obrok.
Miroslav Cvjetičanin29. 4. 2026 | 12:46

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
