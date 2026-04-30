Preveč sladkorja? Tri vprašanja, ki razkrijejo, ali pretiravate

Prekomerno uživanje sladkorja je ena največjih prehranskih težav sodobnega časa. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko že preprosta samopreverba razkrije, ali je sladkorja v naši prehrani preveč. Ključ so tri vprašanja, na katera si je treba iskreno odgovoriti.

Dodani in naravni sladkorji: bistvena razlika

Sladkor pogosto neupravičeno velja za popolnega sovražnika zdravja, vendar realnost ni tako enostavna. Pomembno je razlikovati med dodanimi sladkorji in naravno prisotnimi sladkorji.

Dodani sladkorji se pogosto skrivajo v visoko predelanih živilih, od omak za testenine do prigrizkov, ki se predstavljajo, kot »zdravi«, a vsebujejo različne oblike sladil. Naravni sladkorji pa so prisotni v sadju, zelenjavi in fermentiranih mlečnih izdelkih, ki poleg sladkorja vsebujejo tudi vlaknine, vitamine in antioksidante.

Preveč sladkorja vodi v resne zdravstvene težave

Po podatkih britanskega zdravstvenega sistema lahko prekomerno uživanje sladkorja pomeni tudi previsok energijski vnos, kar vodi v povečanje telesne mase. Prekomerna telesna teža pa povečuje tveganje za bolezni srca, nekatere vrste raka in sladkorno bolezen tipa 2. Sladkor je hkrati eden glavnih vzrokov za nastanek zobne gnilobe.

Tri vprašanja, ki razkrijejo težavo

Če vas skrbi, da zaužijete preveč sladkorja, si zastavite naslednja vprašanja:

Ali imate pogosto in močno željo po sladkem?

Ste opazili, da sčasoma dodajate vedno več sladkorja (na primer v kavo ali čaj)?

Ali sladki prigrizki vse pogosteje nadomeščajo uravnotežene obroke?

Če ste na večino vprašanj odgovorili pritrdilno, strokovnjaki svetujejo, da sladkorja ne izločite popolnoma, temveč ga nadomestite z naravnimi viri.

Popolna izključitev sladkorja ni rešitev

Popolno izogibanje sladkorju lahko telesu celo škoduje. S tem bi namreč izločili tudi živila, ki vsebujejo koristne snovi za črevesje, kot so vlaknine, protivnetne spojine in antioksidanti. Posledice so lahko slabša prebava, težave s kožo, počasnejši metabolizem in celo vpliv na duševno zdravje.

Raziskave potrjujejo tveganja

Znanstvene raziskave jasno potrjujejo povezavo med visokim vnosom dodanega sladkorja in zdravjem. Dolgoročne študije so pokazale, da imajo ljudje, ki zaužijejo večji delež kalorij iz dodanega sladkorja, bistveno večje tveganje za bolezni srca.

Novejše raziskave opozarjajo tudi na povezave med sladkorjem in številnimi drugimi zdravstvenimi težavami, od srčno-žilnih bolezni in raka do presnovnih, jetrnih in zobnih obolenj.

Koliko sladkorja je še varno?

Strokovnjaki priporočajo, da dnevni vnos dodanega sladkorja ne presega 25 gramov (približno šest čajnih žličk). Prav tako svetujejo omejevanje sladkih pijač na največ en obrok tedensko.