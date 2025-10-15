  • Delo d.o.o.
NUJNO ZA VSE PO 40. LETU

Pri 40. imeti srčni utrip kot dober športnik? Ne boste verjeli, kako preprosto je

Po 40. letu se presnova naravno upočasni, tveganje za bolezni srca in ožilja pa se poveča. Kaj moramo nujno storiti zase?
Slovenci imamo nešteto priložnosti za hojo, od mestnih parkov do gorskih poti. Hitra hoja ne zahteva posebne opreme ali članstva v fitnesu, prinaša pa ogromne koristi za srce, sklepe in duševno zdravje. FOTO: Getty Images
Slovenci imamo nešteto priložnosti za hojo, od mestnih parkov do gorskih poti. Hitra hoja ne zahteva posebne opreme ali članstva v fitnesu, prinaša pa ogromne koristi za srce, sklepe in duševno zdravje. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 15. 10. 2025 | 09:09
 15. 10. 2025 | 09:10
4:57
Hitra hoja je ena najbolj podcenjenih, a izjemno učinkovitih oblik vadbe za zdravje. Strokovnjaki poudarjajo, da že pol ure hitre hoje na dan dokazano znižuje srčni utrip, izboljšuje telesno pripravljenost in zmanjšuje tveganje za bolezni srca, sladkorno bolezen in prezgodnjo smrt.

Preprosta navada z velikimi učinki

Po 40. letu se presnova naravno upočasni, tveganje za bolezni srca in ožilja pa se poveča. Redna hitra hoja dokazano izboljšuje krvni obtok, znižuje raven holesterola in pomaga pri ohranjanju zdrave telesne teže.

Zdravniki ugotavljajo, da imajo ljudje, ki vsak dan hodijo hitro vsaj 30 minut, pogosto srčni utrip v mirovanju med 55 in 60 udarci na minuto, kar je značilno za telesno zelo pripravljene posameznike. Tudi krvne vrednosti, kot so sladkor in maščobe, so pri rednih hodcih praviloma v zdravih mejah.

Naravna terapija za telo in um

Hitra hoja ni le telesna vadba, ampak tudi učinkovita terapija proti stresu. Sprehodi v naravi dokazano znižujejo raven stresnih hormonov, izboljšujejo razpoloženje in pomagajo pri nespečnosti.

Psihologi poudarjajo, da hoja umirja misli, povečuje osredotočenost in spodbuja občutek notranjega ravnovesja. Poleg tega je prijazna do sklepov in primerna za vse generacije, od rekreativcev do starejših.

Znanstveni dokazi: hitra hoja podaljšuje življenje

Raziskave kažejo, da je hitrost hoje pomemben kazalnik zdravja in dolgoživosti. V britanski raziskavi, ki je zajela skoraj 80.000 ljudi, so ugotovili, da že 15 minut hitre hoje na dan zmanjša tveganje za smrt zaradi bolezni srca za 20 odstotkov.

Podobne rezultate so potrdili tudi v številnih evropskih raziskavah: tisti, ki hodijo hitreje, živijo dlje, saj hoja spodbuja delovanje srca, pljuč in mišic.

Hoja ali tek – katera vadba je boljša?

Čeprav tek porabi več kalorij na minuto, ima hitra hoja presenetljivo podobne koristi, zlasti pri ohranjanju zdrave telesne teže in preprečevanju bolezni.

Prednost hoje je v tem, da je manj obremenjujoča za sklepe, kolena in hrbtenico. Primerna je za ljudi vseh starosti, tudi za tiste z artritisom ali po poškodbah.

Kako začeti in ostati dosleden

Za optimalne rezultate strokovnjaki priporočajo hojo s tempom med 6 in 7 kilometrov na uro, tako, da ste rahlo zadihani, a še vedno lahko govorite.

Za dodatni učinek priporočajo intervalno hojo – izmenjavo hitrejših in počasnejših odsekov:

  • Začnite s 5-minutnim ogrevanjem.
  • Hodite hitro 30–60 sekund, nato 1–2 minuti počasneje.
  • Vajo ponovite večkrat, zaključite s 5-minutnim umirjanjem.

Pravilna tehnika hoje za večji učinek

Za učinkovito in varno hojo svetujemo:

  • vzravnano držo in sproščena ramena,
  • aktiven zamah rok,
  • kraje, a hitrejše korake,
  • mehko pristajanje na peti in odriv s prsti.

Takšna hoja izboljšuje držo telesa, zmanjšuje obremenitev sklepov in povečuje porabo energije.

Štirje načini, kako hojo spremeniti v vadbo

  • Hoja v klanec – krepi noge in porabi več kalorij.
  • Utežen telovnik – poveča intenzivnost hoje.
  • Menjava terena – gozdne poti, travniki ali pesek aktivirajo več mišic.
  • Vaje za moč – počepi ali izpadni koraki med sprehodom dodatno krepijo telo.

Zakaj je hitra hoja popolna vadba po 40. letu

Slovenci imamo nešteto priložnosti za hojo, od mestnih parkov do gorskih poti. Hitra hoja ne zahteva posebne opreme ali članstva v fitnesu, prinaša pa ogromne koristi za srce, sklepe in duševno zdravje.

Že 30 minut dnevne hitre hoje lahko izboljša spanec, zmanjša stres in poveča raven energije. Gre za eno najpreprostejših, a najbolj učinkovitih navad za dolgo in zdravo življenje.

Ključne koristi hitre hoje:

  • krepi srce in ožilje,
  • izboljšuje spanec in počutje,
  • pomaga pri hujšanju,
  • zmanjšuje stres in tveganje za bolezni,
  • podaljšuje življenjsko dobo.

Hitra hoja je najpreprostejša pot do zdravja, vitke postave in dolgega življenja. Ni pomembno, koliko kilometrov prehodimo – pomembno je, da hodimo hitro, redno in z nasmehom.

