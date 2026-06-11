Pri 50 letih je poskusil narediti skleco in doživel neprijetno spoznanje o staranju

Sklece veljajo za eno najbolj priljubljenih vaj za krepitev moči z lastno telesno težo. Ne potrebujemo nobene opreme, izvajamo jih lahko doma, hkrati pa učinkovito krepijo prsne mišice, ramena, roke in trup.

Toda včasih lahko že en sam poskus razkrije, kako zelo se je telo spremenilo čez leta.

Ko telo ni več tako poslušno kot nekoč

Marsikdo se spominja časov, ko je brez težav naredil 20 ali 30 sklec zapored. Redna telesna aktivnost v mladosti pogosto ustvari občutek, da bodo določene sposobnosti ostale z nami za vedno.

Zato je lahko toliko večji šok, ko ugotovimo, da nekaj, kar je bilo nekoč povsem samoumevno, danes predstavlja resen izziv. Prav to se zgodi številnim ljudem po 50. letu starosti. Po daljšem obdobju brez redne vadbe se odločijo preveriti svojo telesno pripravljenost in hitro ugotovijo, da telo ne sodeluje več tako kot nekoč.

Ena skleca, ki je ni bilo mogoče dokončati

Na prvi pogled je bila naloga preprosta. Nekaj minut za jutranjo vadbo in morda 20 sklec za začetek. Toda po spuščanju proti tlom je sledilo nepričakovano presenečenje. Dvig nazaj v začetni položaj ni bil več mogoč.

Kljub naporu telo ni reagiralo tako, kot bi moralo. Roke niso imele dovolj moči, da bi premaknile težo telesa. Poskus se je končal že pri prvi skleci.

Takšno spoznanje ni nujno povezano zgolj s starostjo. Pogosto je posledica večletnega pomanjkanja vadbe, izgube mišične mase in zmanjšane funkcionalne moči, ki se začne postopoma zmanjševati že po 30. letu starosti.

Zakaj po 50. letu izgubljamo moč?

Strokovnjaki opozarjajo, da se s staranjem zmanjšuje mišična masa, proces pa je še hitrejši pri ljudeh, ki se premalo gibajo. Po 50. letu lahko posameznik brez redne vadbe vsako desetletje izgubi pomemben delež mišične moči. Posledice se pokažejo pri vsakodnevnih opravilih, vzpenjanju po stopnicah, dvigovanju bremen ali izvajanju vaj, ki so bile nekoč povsem običajne. Prav zato strokovnjaki priporočajo redno vadbo za moč, saj pomaga ohranjati mišice, gibljivost in ravnotežje.

Tudi druge spretnosti niso samoumevne

Podobno velja za številne dejavnosti, ki smo jih v mladosti izvajali brez težav. Vožnja s skateboardom, igranje nogometa ali druge športne aktivnosti lahko po več letih premora postanejo precej zahtevnejše. Ne gre nujno za to, da človek ne zna več izvajati določenega gibanja. Pogosto je težava v zmanjšani koordinaciji, počasnejših refleksih, manjši moči ali počasnejšem okrevanju po padcih in obremenitvah. Mnogi zato šele ob ponovnem preizkusu ugotovijo, kako pomembno je redno vzdrževanje telesne pripravljenosti.

Dobra novica: moč lahko ponovno zgradimo

Čeprav staranja ni mogoče ustaviti, lahko veliko naredimo za ohranjanje telesnih sposobnosti.

Strokovnjaki priporočajo:

redno vadbo za moč vsaj dvakrat tedensko,

vsakodnevno hojo ali drugo aerobno aktivnost,

zadosten vnos beljakovin,

kakovosten spanec,

postopno povečevanje obremenitev.

Pri sklecah je priporočljivo začeti z lažjimi različicami, na primer z oporo na steni ali klopi, nato pa postopoma preiti na klasično izvedbo.

Ena skleca danes, deset jutri

Morda je največja lekcija prav v tem, da telesna pripravljenost ni nekaj, kar imamo za vedno. Je rezultat navad, ki jih vzdržujemo čez leta. Če danes ne zmorete niti ene popolne sklece, to še ne pomeni, da jih čez nekaj mesecev ne boste naredili deset ali več. Pomembno je le, da začnete.

Včasih je ena sama neuspešna skleca dovolj, da človeka spodbudi k spremembi življenjskega sloga in to je lahko najboljša naložba v zdravje po 50. letu.