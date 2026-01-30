  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GREMO NAPREJ

Pri 50 letih sem zbolela za rakom. Pri 73 sem močnejša kot kdaj koli prej

Ko so Pam Jackson pri 50 letih diagnosticirali raka dojke, se ji je zdelo, da se je njeno življenje nenadoma ustavilo.
Pam Jackson pri 73. FOTO: Osebni arhiv
Pam Jackson pri 73. FOTO: Osebni arhiv
Miroslav Cvjetičanin
 30. 1. 2026 | 16:00
3:26
A+A-

Imela je izpolnjujočo kariero, tri najstniške otroke in močno vpetost v skupnost. Z eno samo diagnozo je vse postalo negotovo.

»Imela sem občutek, da nimam več nadzora nad svojim življenjem. Bala sem se, da je to začetek konca,« se spominja Pam. A kljub strahu je v sebi našla odločnost - borila se bo.

Strah po ozdravitvi ne izgine sam od sebe

Zdravljenje je vključevalo operacijo, obsevanje in histerektomijo. Leto pozneje je bila Pam brez raka. A olajšanje je hitro spremljalo novo spoznanje: življenje po raku ni samoumevno.

»Bila sem hvaležna, da sem živa, a strah je ostal. Bala sem se ponovitve, bala sem se zaupati lastnemu telesu,« priznava. Takrat si je obljubila, da bo svojo drugo priložnost vzela resno.

Skupnost žensk, ki razumejo brez besed

V želji, da bi se več gibala, se je pridružila skupini Dragons Abreast, ekipi žensk, ki so preživele raka dojke in trenirajo veslanje na mirnih vodah. Veslanja ni poznala, a jo je prevzela moč žensk, ki so, tako kot ona, poznale bolečino, strah in negotovost.

»Tam nisem bila bolnica. Bila sem del ekipe,« pravi. Treningi so postopoma krepili njeno telo, a še pomembneje, vračali so ji zaupanje vase. Ob telesni moči se je začela vračati tudi notranja stabilnost.

Danes trenira, ker želi, ne ker mora

Po letih rednega treninga je Pam napredovala do tekmovalne ravni in se celo pridružila kanadski amaterski reprezentanci. Danes, pri 73 letih, še vedno vesla in trenira moč štiri- do petkrat na teden.

»Ne treniram zato, da bi kaj dokazovala. Trenirala sem, da bom lahko živela stabilno, močno in brez strahu,« poudarja. Zaradi osteoporoze posebno pozornost namenja tudi zdravju kosti, prehrani in zadostnemu vnosu beljakovin.

Tri življenjske lekcije, ki jih želi predati ženskam po raku

1. Strah je normalen - izolacija ni rešitev

Rak je lahko izjemno osamljajoč. Pam poudarja, da je prav skupnost žensk tista, ki ji je pomagala znova začutiti moč in pripadnost.

2. Novo telo ni slabše telo

Po bolezni se telo spremeni, a to ne pomeni, da je šibko. »Moje telo me ni izdalo. Preživelo je,« pravi.

3. Diagnoza ni konec zgodbe

Pam danes starost vidi kot privilegij. »Ko sem zbolela, sem mislila, da je moje življenje končano. V resnici se je takrat začelo novo poglavje.«

Danes pravi, da je močnejša kot kdaj koli prej, ne le fizično, ampak tudi v zaupanju vase. In ženskam, ki jih je po raku strah prihodnosti, sporoča:

»Če to bereš in te je strah, razumem te. A verjemi mi: tudi tvoje življenje je lahko še polno moči, radosti in presenečenj.«

Več iz teme

rakrak dojkzdravjestaranježenskezdravljenje raka
ZADNJE NOVICE
15:43
Bulvar  |  Glasba in film
V IZZIV SO JI KOMPLEKSNI LIKI

Jodie Foster ne čuti več potrebe, da bi kar koli dokazovala (FOTO)

Jodie Foster v novem filmu igra psihiatrinjo, ki raziskuje umor svoje pacientke. Odzivi francoskih kritikov na film Privatno življenje so mešani.
30. 1. 2026 | 15:43
15:15
Bulvar  |  Zanimivosti
MOŠKA LUTKA KEN

Najslavnejša moška lutka Ken praznuje 65 let (FOTO)

Mattelov Ken bo rojstni dan slavil 11. marca. Najbolj kontroverzen je bil z uhanom iz leta 1993.
30. 1. 2026 | 15:15
15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
14:43
Premium
Novice  |  Slovenija
PREDLOG ZAKONA

Prihaja popolna prepoved pirotehnike

Javno mnenje podpira spremembo zakona o eksplozivnih in pirotehničnih sredstvih. Več kot 84 odstotkov vprašanih podprlo prepoved pirotehnike za fizične osebe.
Tomica Šuljić30. 1. 2026 | 14:43
14:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREDALI SO GA

Deset let na begu: v Slovenijo predali državljana, ki so ga iskali s tiralico

V Slovenijo so v četrtek predali državljana Kosova in Slovenije, ki je bil že dlje časa mednarodno iskan in je bil na begu od leta 2016.
30. 1. 2026 | 14:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki