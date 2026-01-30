Pri 50 letih sem zbolela za rakom. Pri 73 sem močnejša kot kdaj koli prej

Imela je izpolnjujočo kariero, tri najstniške otroke in močno vpetost v skupnost. Z eno samo diagnozo je vse postalo negotovo.

»Imela sem občutek, da nimam več nadzora nad svojim življenjem. Bala sem se, da je to začetek konca,« se spominja Pam. A kljub strahu je v sebi našla odločnost - borila se bo.

Strah po ozdravitvi ne izgine sam od sebe

Zdravljenje je vključevalo operacijo, obsevanje in histerektomijo. Leto pozneje je bila Pam brez raka. A olajšanje je hitro spremljalo novo spoznanje: življenje po raku ni samoumevno.

»Bila sem hvaležna, da sem živa, a strah je ostal. Bala sem se ponovitve, bala sem se zaupati lastnemu telesu,« priznava. Takrat si je obljubila, da bo svojo drugo priložnost vzela resno.

Skupnost žensk, ki razumejo brez besed

V želji, da bi se več gibala, se je pridružila skupini Dragons Abreast, ekipi žensk, ki so preživele raka dojke in trenirajo veslanje na mirnih vodah. Veslanja ni poznala, a jo je prevzela moč žensk, ki so, tako kot ona, poznale bolečino, strah in negotovost.

»Tam nisem bila bolnica. Bila sem del ekipe,« pravi. Treningi so postopoma krepili njeno telo, a še pomembneje, vračali so ji zaupanje vase. Ob telesni moči se je začela vračati tudi notranja stabilnost.

Danes trenira, ker želi, ne ker mora

Po letih rednega treninga je Pam napredovala do tekmovalne ravni in se celo pridružila kanadski amaterski reprezentanci. Danes, pri 73 letih, še vedno vesla in trenira moč štiri- do petkrat na teden.

»Ne treniram zato, da bi kaj dokazovala. Trenirala sem, da bom lahko živela stabilno, močno in brez strahu,« poudarja. Zaradi osteoporoze posebno pozornost namenja tudi zdravju kosti, prehrani in zadostnemu vnosu beljakovin.

Tri življenjske lekcije, ki jih želi predati ženskam po raku

1. Strah je normalen - izolacija ni rešitev

Rak je lahko izjemno osamljajoč. Pam poudarja, da je prav skupnost žensk tista, ki ji je pomagala znova začutiti moč in pripadnost.

2. Novo telo ni slabše telo

Po bolezni se telo spremeni, a to ne pomeni, da je šibko. »Moje telo me ni izdalo. Preživelo je,« pravi.

3. Diagnoza ni konec zgodbe

Pam danes starost vidi kot privilegij. »Ko sem zbolela, sem mislila, da je moje življenje končano. V resnici se je takrat začelo novo poglavje.«

Danes pravi, da je močnejša kot kdaj koli prej, ne le fizično, ampak tudi v zaupanju vase. In ženskam, ki jih je po raku strah prihodnosti, sporoča:

»Če to bereš in te je strah, razumem te. A verjemi mi: tudi tvoje življenje je lahko še polno moči, radosti in presenečenj.«